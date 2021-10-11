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Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Отбор ЧМ. Европа
Словения VS Россия
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Словения - Россия: 11 октября 2021 смотреть онлайн
Словения
-:-
Словения - Россия: 11 октября 2021 смотреть онлайн
Россия
Отбор ЧМ. Европа, 8 тур
Отбор ЧМ. Европа,
8 тур
11 окт. 2021, 21:45 МСК
11.10.2021, 21:45 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Словения
мин
16
Облак
Ян Облак
-
Ловрич
Занди Ловрич
-
Шпорар
Андраж Шпорар
17
Мевля
Миха Мевля
4
Блажич
Миха Блажич
3
Балковец
Юре Балковец
15
Стоянович
Петар Стоянович
8
Куртич
Ясмин Куртич
20
Богар
Дамьян Богар
6
Бийол
Яка Бийол
7
Иличич
Йосип Иличич
Запасные
12
Белец
Вид Белец
-
23
Фрелих
Жига Фрелих
-
13
Йокич
Боян Йокич
-
2
Скубич
Нейц Скубич
-
18
Горенц-Станкович
Йон Горенц-Станкович
-
23
Байрич
Кенан Байрич
-
13
Чернигой
Домен Чернигой
-
19
Зайц
Миха Зайц
-
22
Ветрих
Амедей Ветрих
-
5
Коутер
Нино Коутер
-
11
Крамер
Блаж Крамер
-
19
Захович
Лука Захович
-
Россия
мин
13
Шунин
Антон Шунин
15
Караваев
Вячеслав Караваев
5
Семенов
Андрей Семенов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Фернандес
Марио Фернандес
17
Головин
Александр Головин
21
Ахметов
Ильзат Ахметов
11
Кузяев
Далер Кузяев
8
Фомин
Даниил Фомин
21
Ионов
Алексей Ионов
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
12
Дюпин
Юрий Дюпин
-
12
Лунев
Андрей Лунев
-
18
Жирков
Юрий Жирков
-
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
-
19
Смольников
Игорь Смольников
-
6
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
-
22
Миранчук
Алексей Миранчук
-
8
Мостовой
Андрей Мостовой
-
21
Мухин
Максим Мухин
-
9
Заболотный
Антон Заболотный
-
26
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
-
9
Соболев
Александр Соболев
-
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#Илья Самошников
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Россия обыграла Мальту в первом матче отбора ЧМ-2022. У Дзюбы гол и ассист
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Где смотреть матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
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