Сафонов признан болельщиками лучшим игроком сборной в 2021 году. Он дебютировал в июне и стал основным вратарем

Сборная России подвела итоги голосования за звание лучшего игрока команды в 2021 году. Победителем стал вратарь Матвей Сафонов.

Как прошел год Сафонова:

1 июня . Дебютировал за сборную в товарищеском матче с Польшей.

. Дебютировал за сборную в товарищеском матче с Польшей. 16 июня . Впервые сыграл за сборную в официальном матче – против Финляндии на Евро (1:0).

. Впервые сыграл за сборную в официальном матче – против Финляндии на Евро (1:0). 21 июня . Пропустил первый гол – от Дании на Евро (1:4).

. Пропустил первый гол – от Дании на Евро (1:4). Сентябрь . После смены тренера России Сафонова не вызвали в команду на первые осенние матчи отбора ЧМ-2022.

. После смены тренера России Сафонова не вызвали в команду на первые осенние матчи отбора ЧМ-2022. Октябрь . Но уже на вторые игры его вызвали и сделали основным. Он сыграл против Словении (2:1) и Словакии (1:0). Во второй игре его признали лучшим игроком матча.

. Но уже на вторые игры его вызвали и сделали основным. Он сыграл против Словении (2:1) и Словакии (1:0). Во второй игре его признали лучшим игроком матча. Ноябрь . Сыграл в двух последних матчах отбора – против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1). В игре с Хорватии его опять признали лучшим игроком сборной.

. Сыграл в двух последних матчах отбора – против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1). В игре с Хорватии его опять признали лучшим игроком сборной. Всего за год Сафонов провел семь игр за сборную и пропустил пять мячей.

Голосование проходило в инстаграме сборной. В ней участвовали более 100 тысяч человек, они выбирали игроков по системе плей-офф. В финальном голосовании Сафонов обошел Александра Головина.

Сафонову 22 года, на клубном уровне выступает за «Краснодар».