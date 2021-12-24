Матвей Сафонов
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Сафонов признан болельщиками лучшим игроком сборной в 2021 году. Он дебютировал в июне и стал основным вратарем

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телеграм-канал сборной России

Сборная России подвела итоги голосования за звание лучшего игрока команды в 2021 году. Победителем стал вратарь Матвей Сафонов.

Как прошел год Сафонова:

  • 1 июня. Дебютировал за сборную в товарищеском матче с Польшей.
  • 16 июня. Впервые сыграл за сборную в официальном матче – против Финляндии на Евро (1:0).
  • 21 июня. Пропустил первый гол – от Дании на Евро (1:4).
  • Сентябрь. После смены тренера России Сафонова не вызвали в команду на первые осенние матчи отбора ЧМ-2022.
  • Октябрь. Но уже на вторые игры его вызвали и сделали основным. Он сыграл против Словении (2:1) и Словакии (1:0). Во второй игре его признали лучшим игроком матча. 
  • Ноябрь. Сыграл в двух последних матчах отбора – против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1). В игре с Хорватии его опять признали лучшим игроком сборной. 
  • Всего за год Сафонов провел семь игр за сборную и пропустил пять мячей.

Голосование проходило в инстаграме сборной. В ней участвовали более 100 тысяч человек, они выбирали игроков по системе плей-офф. В финальном голосовании Сафонов обошел Александра Головина.

Сафонову 22 года, на клубном уровне выступает за «Краснодар».

 

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Источник:
РФС
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Руслан Карпов
25 декабря 2021, 00:06
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