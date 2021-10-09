Матвей Сафонов
ЧМ-2022
Россия
Словакия
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#Матвей Сафонов #Россия #ЧМ-2022 #Словакия

Сафонов – лучший игрок матча против Словакии. Он отбил пять ударов в створ

2 часа назад

Сборная России обыграла Словакию со счетом 1:0 в квалификации ЧМ-2022. В этой игре впервые при Карпине в воротах сыграл Матвей Сафонов.

В сентябре вратарь «Краснодара» Сафонов не вызывался в сборную России. Тогда основным вратарем сборной России был Гильерме из «Локомотива».

В матче против Словакии Сафонов отбил пять ударов в створ ворот. Словакия 25 раз била в сторону ворот России. За выбор вратарей в сборной России отвечает Виталий Кафанов.

Россия ни разу не пропустила в четырех матчах при Карпине. За сборную сыграли два вратаря

Отбор на ЧМ-2022: Россия идет на втором месте, Хорватия выше по дополнительным показателям

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер сборной России
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