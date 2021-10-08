Кузяев и Смолов столкнулись перед игрой со Словакией на тренировке. У первого – маска, у второго – огромный синяк под глазом 🤕
На тренировке России перед игрой со Словакией произошел неприятный случай. Капитан Далер Кузяев врезался в Федора Смолова. Это произошло за день до игры.
Кузяев об этом случае рассказал на пресс-конференции:
«На вчерашней тренировке столкнулись со Смоловым. Случайно друг о друга ударились. Но я прошел тесты, обследования. Никаких противопоказаний к тренировкам и играм у меня нет. Ушиб лица».
Но Кузяеву все равно пришлось использовать специальную маску. А у Смолова сильно заметен синяк под глазом.
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Перед игрой со словаками внешность Кузяева и Смолова – главная тема для обсуждений и шуток.
Кузяев в матче со Словакией впервые вышел в качестве капитана. При Карпине у России постоянно меняется капитан. За первые три игры капитанами были Георгий Джикия, Дмитрий Баринов и Федор Смолов.