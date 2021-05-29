Почему Рюдигер уже месяц играет в маске. Игроки «Челси» смеются, а фанаты им восхищаются

«Челси» и «Ман Сити» встречаются в финале Лиги чемпионов. В стартовом составе «Челси» на эту игру вышел Антонио Рюдигер. Перед финалом он играл в пяти из семи последних матчей. Во всех из них Рюдигер выходил на поле в специальной защитной маске. Все началось еще с первой игры против «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов, где Рюдигер сделал ассист.

«Челси» и «Реал» сыграли со счетом 1:1. Рюдигер в конце матча неудачно столкнулся с Модричем. Игру с «Фулхэмом» в АПЛ он пропустил, а потом вернулся к тренировкам в маске. В ней же и выходил на поле. Так было даже в прошлой игре против «Ман Сити». В матче с «Лестером» в АПЛ маска даже не помешала ему забить и отпраздновать.

Сам Рюдигер рассказывал, что во время столкновения с Модричем сломал скуловую кость. В игре маска ему не мешает. После матчей ее можно поднимать на волосы.