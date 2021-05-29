Антонио Рюдигер
АПЛ
Челси
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#Антонио Рюдигер #Челси #АПЛ

Почему Рюдигер уже месяц играет в маске. Игроки «Челси» смеются, а фанаты им восхищаются

25 минут назад

твиттер «Челси»

«Челси» и «Ман Сити» встречаются в финале Лиги чемпионов. В стартовом составе «Челси» на эту игру вышел Антонио Рюдигер. Перед финалом он играл в пяти из семи последних матчей. Во всех из них Рюдигер выходил на поле в специальной защитной маске. Все началось еще с первой игры против «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов, где Рюдигер сделал ассист.

«Челси» и «Реал» сыграли со счетом 1:1. Рюдигер в конце матча неудачно столкнулся с Модричем. Игру с «Фулхэмом» в АПЛ он пропустил, а потом вернулся к тренировкам в маске. В ней же и выходил на поле. Так было даже в прошлой игре против «Ман Сити». В матче с «Лестером» в АПЛ маска даже не помешала ему забить и отпраздновать.

Сам Рюдигер рассказывал, что во время столкновения с Модричем сломал скуловую кость. В игре маска ему не мешает. После матчей ее можно поднимать на волосы.

www.imago-images.de/Global Look Press

А так Рюдигер тренируется:

твиттер «Челси»

Слова Тухеля после ответной игры с «Реалом» (2:0), когда Рюдигер впервые сыграл в маске: «Сейчас он может играть в ней. Осталось только немного привыкнуть». Сразу после травмы Рюдигер не тренировался несколько дней. Когда вернулся, нарвался на смех от партнеров по команде. Они рассматривали и трогали его маску.

Фанаты «Челси» сравнивают Рюдигера с супергероями. И восхищаются его силой.

«Антонио Рюдигер снова собирается победить одного из них. Парень в маске выглядит даже опаснее, чем обычно. Я его просто обожаю».

Рюдигер – герой:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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