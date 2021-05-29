Звезды «Челси» и «Ман Сити» были соперниками с восьми лет. Играли в академиях, а теперь – в финале Лиги чемпионов

Эту фотографию теперь вспомнил даже официальный сайт «Челси». Джеймс рассказал, что они вместе с Фоденом играли друг против друга с восьми лет. Фото сделано в 2014-м, когда «Манчестер Сити» и «Челси» встретились в финале Кубка Премьер-лиги. Тогда Джеймс еще играл в полузащите (теперь – защитник), поэтому постоянно пересекался с Фоденом.

Перед финалом Лиги чемпионов Джеймс сказал: «Это безумие, когда видишь игрока, против которого играл с детства уже столько лет. Теперь мы будем соперниками в финале Лиги чемпионов. Приятно осознавать. Академии «Челси» и «Ман Сити» преуспели в создании игроков, которые сейчас здесь – живут мечтой и играют в финале Лиги чемпионов».

Сейчас Рис Джеймс – основной игрок «Челси». Он провел в этом сезоне 32 матча в АПЛ и появился в девяти играх Лиги чемпионов. Джеймсу 21 год. Такой же 21-летний Фоден вышел за «Ман Сити» в 28 играх АПЛ, забил девять голов и сделал пять ассистов. Он был в стартовом составе в 11 из 12 матчей «Ман Сити» в Лиге чемпионов. «Ман Сити» в них ни разу не проиграл.