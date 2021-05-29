Звезды «Челси» и «Ман Сити» были соперниками с восьми лет. Играли в академиях, а теперь – в финале Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» и «Челси» попали в финал Лиги чемпионов. В основе каждой из команд есть заметные воспитанники. Джеймс, Маунт, Абрахам, Хадсон-Одои – у «Челси». Фил Фоден – главный молодой игрок «Ман Сити». Еще в 2019-м Рис Джеймс напоминал об их пересечениях с Фоденом.
Эту фотографию теперь вспомнил даже официальный сайт «Челси». Джеймс рассказал, что они вместе с Фоденом играли друг против друга с восьми лет. Фото сделано в 2014-м, когда «Манчестер Сити» и «Челси» встретились в финале Кубка Премьер-лиги. Тогда Джеймс еще играл в полузащите (теперь – защитник), поэтому постоянно пересекался с Фоденом.
Перед финалом Лиги чемпионов Джеймс сказал: «Это безумие, когда видишь игрока, против которого играл с детства уже столько лет. Теперь мы будем соперниками в финале Лиги чемпионов. Приятно осознавать. Академии «Челси» и «Ман Сити» преуспели в создании игроков, которые сейчас здесь – живут мечтой и играют в финале Лиги чемпионов».
Сейчас Рис Джеймс – основной игрок «Челси». Он провел в этом сезоне 32 матча в АПЛ и появился в девяти играх Лиги чемпионов. Джеймсу 21 год. Такой же 21-летний Фоден вышел за «Ман Сити» в 28 играх АПЛ, забил девять голов и сделал пять ассистов. Он был в стартовом составе в 11 из 12 матчей «Ман Сити» в Лиге чемпионов. «Ман Сити» в них ни разу не проиграл.
Рис Джеймс и Фил Фоден вместе были в английских молодежках. Оба уже дебютировали и за взрослую сборную Англии. Карьеры постоянно пересекаются, но в финале Лиги чемпионов они снова соперничают. «Манчестер Сити» никогда в истории не выигрывал Лигу чемпионов. «Челси» побеждал в 2012-м, но во время той игры Джеймс и Фоден еще были подростками.
Другой молодой герой «Челси» – Мэйсон Маунт. Их противостояние с Фоденом выглядит еще ярче, потому что оба сейчас играют в полузащите. Маунт и Фоден дружат и хорошо общаются за пределами поля. Маунт дебютировал в сборной Англии, а потом выложил радостный пост в твиттере. Фоден прокомментировал: «Заслужил это».
Маунт постоянно напоминает, что он вообще пришел в «Челси» в шесть лет. И дорос до капитанской повязки в первой команде:
В 2018-м в твиттере Фила Фодена тоже была ностальгия по детству, которая выглядит актуальной перед финалом Лиги чемпионов. Он писал: «Манчестер Сити» – всегда, сколько себя помню. Каждые выходные я ходил с мамой на «Этихад» и пел «Голубую луну» вместе с остальными фанатами».