Сколько «Манчестер Сити» заработает за победу в Лиге чемпионов
«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Лиги чемпионов. Английский финал турнира пройдет на стадионе «Драгау». УЕФА перед началом сезона подробно рассказывал о распределении клубных доходов в Лиге чемпионов. Они намного выше, чем призовые деньги «Вильярреала» за победу в финале Лиги Европы.
Сколько «Вильярреал» заработал за победу в Лиге Европы в 2021 году
По этим данным от УЕФА высчитывается сумма, которую получит «Манчестер Сити» в случае победы в турнире. Важное пояснение: к этим деньгам позже добавится процент от продажи телеправ. Manchester Evening News пишет, что «Манчестер Сити» получит еще около 20 миллионов евро. Официально эта сумма не раскрывается.
Каждому клубу полагается 15,25 миллиона евро только за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Это неизменная цифра, которая касается каждого участника Лиги чемпионов. Столько получил и каждый из русских клубов, хотя вместе они выиграли только один матч группового этапа Лиги чемпионов.
В Лиге чемпионов предусмотрены отдельные бонусы за победы на групповом этапе. Каждая из них оценивается в 2,7 миллиона евро. Любая ничья приносит еще 900 тысяч долларов. Позже к ним добавляются фиксированные гонорары за проход каждой стадии плей-офф. Бонусы за плей-офф начинаются от 9,5 миллиона евро и заканчиваются на отметке в 15 миллионов.
Считаем доход «Ман Сити» за выступление в Лиге чемпионов. Все суммы – в миллионах евро.
💰 Попадание в группу – 15,25
💰 Пять побед + ничья – 14,4 (2,7*5+0,9).
💰 Выход в 1/8 финала – 9,5
💰 Выход в 1/4 финала – 10,5
💰 Выход в 1/2 финала – 12
💰 Выход в финал – 15
Победа в финале принесет «Ман Сити» дополнительные 4 миллиона евро. Уже сейчас клуб гарантированно заработал 76,65 миллиона евро. С победой в игре против «Челси» эта сумма возрастет до 80,65 миллиона евро. Плюсуем бонусы за телеправа – получается, что «Ман Сити» получит за Лигу чемпионов-2020/21 около 100 миллионов евро.
В этом сезоне «Манчестер Сити» выиграл АПЛ. AS еще в марте подсчитывал, что за прошлую победу в домашнем турнире «Сити» получал 175 миллионов евро. Сейчас эта сумма ниже, но другие СМИ пишут о сумме около 150 миллионов. Выступление в двух главных турнирах сезона принесет «Ман Сити» около 250 миллионов евро. И это не зависит от результата финала.
«Манчестер Сити» и «Челси» – клубы, которые были в числе основателей Суперлиги. Они же первыми из нее и вышли. Суперлига задумывалась для повышения доходов топ-клубов. Одним из аргументов были слабые отчисления за победы в Лиге чемпионов. План был такой, что даже простой участник Суперлиги получал бы больше победителя Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Пеп Гвардиола уже выиграл с клубом восемь трофеев. В Лиге чемпионов он дважды побеждал только с «Барселоной».
Где смотреть финал Лиги чемпионов