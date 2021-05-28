Сколько «Манчестер Сити» заработает за победу в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Лиги чемпионов. Английский финал турнира пройдет на стадионе «Драгау». УЕФА перед началом сезона подробно рассказывал о распределении клубных доходов в Лиге чемпионов. Они намного выше, чем призовые деньги «Вильярреала» за победу в финале Лиги Европы.

Сколько «Вильярреал» заработал за победу в Лиге Европы в 2021 году

По этим данным от УЕФА высчитывается сумма, которую получит «Манчестер Сити» в случае победы в турнире. Важное пояснение: к этим деньгам позже добавится процент от продажи телеправ. Manchester Evening News пишет, что «Манчестер Сити» получит еще около 20 миллионов евро. Официально эта сумма не раскрывается.

Каждому клубу полагается 15,25 миллиона евро только за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Это неизменная цифра, которая касается каждого участника Лиги чемпионов. Столько получил и каждый из русских клубов, хотя вместе они выиграли только один матч группового этапа Лиги чемпионов.