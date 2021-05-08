Томас Тухель
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#Томас Тухель #АПЛ #Челси

Вау, как круто Тухель играет против топов и сильных тренеров. Гвардиолу он уже уронил дважды

08 мая, 23:15

AFLO/Global Look Press

8 мая состоялась репетиция финала Лиги чемпионов этого сезона – в АПЛ в гости к «Манчестер Сити» приезжал «Челси». И эта встреча могла стать чемпионской для первых в случае победы. Но «Челси» был сильнее и отложил досрочное чемпионство Пепа Гвардиолы.

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Стерлинг 44
1:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Зиеш 63
Алонсо 90

Когда теперь ждать чемпионства «Ман Сити»:

• 9 мая, если «Астон Вилла» обыграет «Манчестер Юнайтед».

• В следующем туре.

«Челси» благодаря этой победе продлил беспроигрышную серию до 7 матчей (5 побед и 2 ничьи). С приходом Томаса Тухеля клуб здорово начал играть против топовых соперников. Вот его статистика:

А вот персональная статистика Тухеля в «Челси» против классных тренеров. За неполные 4 месяца он обыграл:

Жозе Моуринью.

Диего Симеоне (дважды).

Юргена Клоппа.

Карло Анчелотти.

Зинедина Зидана.

✅ Хосепа Гвардиолу (дважды).

Один раз Тухель обыграл Пепа Гвардиолу в Кубке. Во второй раз – сейчас, в АПЛ. Его эмоции:

Но куда важнее их третья встреча, которая состоится 29 мая.

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