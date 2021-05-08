Вау, как круто Тухель играет против топов и сильных тренеров. Гвардиолу он уже уронил дважды

А вот персональная статистика Тухеля в «Челси» против классных тренеров. За неполные 4 месяца он обыграл:

✅ Жозе Моуринью.

✅ Диего Симеоне (дважды).

✅ Юргена Клоппа.

✅ Карло Анчелотти.

✅ Зинедина Зидана.

✅ Хосепа Гвардиолу (дважды).

Один раз Тухель обыграл Пепа Гвардиолу в Кубке. Во второй раз – сейчас, в АПЛ. Его эмоции: