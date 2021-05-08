Вау, как круто Тухель играет против топов и сильных тренеров. Гвардиолу он уже уронил дважды
8 мая состоялась репетиция финала Лиги чемпионов этого сезона – в АПЛ в гости к «Манчестер Сити» приезжал «Челси». И эта встреча могла стать чемпионской для первых в случае победы. Но «Челси» был сильнее и отложил досрочное чемпионство Пепа Гвардиолы.
Когда теперь ждать чемпионства «Ман Сити»:
• 9 мая, если «Астон Вилла» обыграет «Манчестер Юнайтед».
• В следующем туре.
«Челси» благодаря этой победе продлил беспроигрышную серию до 7 матчей (5 побед и 2 ничьи). С приходом Томаса Тухеля клуб здорово начал играть против топовых соперников. Вот его статистика:
А вот персональная статистика Тухеля в «Челси» против классных тренеров. За неполные 4 месяца он обыграл:
✅ Диего Симеоне (дважды).
✅ Хосепа Гвардиолу (дважды).
Один раз Тухель обыграл Пепа Гвардиолу в Кубке. Во второй раз – сейчас, в АПЛ. Его эмоции:
Но куда важнее их третья встреча, которая состоится 29 мая.