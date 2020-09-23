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Материалы
Форвард «Лестера» посвящает каждый гол маме. Умерла, когда ему было 14, но по-прежнему мотивирует 💔
#Келечи Ихеаначо
21 марта, 22:24
Защитник сделал акробатический сейв, а его клуб чуть не выбил «Ман Сити» из Кубка Англии
#Бен Тозер
23 января, 22:45
Первый случай в истории Англии, когда лига оштрафовала игрока за твит: 10 лет назад Бабел затроллил судью Уэбба
#Райан Бабел
17 января, 18:49
Агроном английского клуба ночевал на поле в -2˚: так он проверял, что газон не промерзает. «Уэмбли» восхитился и предложил ему работу
#Чорли
11 января, 17:02
Английский клуб выпустил на поле телеведущего. И победил «Лидс» в кубке!
#Марк Райт
10 января, 20:44
Темнокожий игрок «Ноттингема» не встал на колено вместе со всеми. Он не фанат BLM
#Лайл Тейлор
10 января, 18:51
В детстве пацану из «Шеффилда» сказали, что он не сможет ходить. Сейчас он дебютировал за основу – отец смотрел и плакал
#Деклан Томпсон
10 января, 16:12
Он вырос в «МЮ» и ждал первого матча пять лет. За это время даже побил рекорд Гиннесса по одеванию на скорость
#Дин Хендерсон
23 сентября 2020, 13:09
# новости спорта
«Челси» и «Лестер» сыграют в финале Кубка Англии
18 апреля, 23:01
«Челси» обыграл «Ман Сити» и вышел в финал Кубка Англии
17 апреля, 21:45
«Манчестер Сити» выиграл 19 матчей подряд во всех турнирах
25 февраля, 01:10
Бэйл пропустил матч с «Эвертоном» из-за обследования. Моуринью сказал, что не видел в его повреждении травмы
12 февраля, 13:46
Твиттер-аккаунт «Барнсли» был заблокирован и восстановлен за несколько часов до кубкового матча с «Челси»
11 февраля, 16:24
«Эвертон» и «Тоттенхэм» забили 9 голов на двоих в матче Кубка
11 февраля, 01:55
Мустафи – игрок «Шальке». Это третий игрок, ушедший из «Арсенала» зимой на правах свободного агента
02 февраля, 10:09
«Ливерпуль» в январе проиграл три матча из пяти. Выиграл только один
24 января, 22:05
ВАР отменил удаление игрока «Арсенала». Потом он забил победный гол в Кубке Англии
#Эмил Смит-Роу
09 января, 23:22
Клуб из шестого дивизиона поет песню Adele в раздевалке. Всегда, когда побеждает в Кубке Англии
#Чорли
09 января, 18:35
Пацан из «Астон Виллы» обменялся футболками с Фабиньо. Потом догнал – и забрал свою обратно
#Луи Бэрри
09 января, 12:15
Лучший гол в истории «МЮ» – Гиггз пробежал полполя и обыграл четверых. Он решился на трюк от недовольства собой
#Райан Гиггз
14 апреля 2020, 18:07
«Ливерпуль» тащил парень, который прошел школу форварда и встал в раму на спор. До этого он никогда не выходил в АПЛ и ЛЧ
#Кевин Келлехер
02 декабря 2020, 12:26
Игрок «Ливерпуля» специально травмировал партнера, чтобы попасть в состав на его место. Это был первый год Клоппа
#Ливерпуль
16 октября 2020, 18:45
Ветеран «Тоттенхэма» каждый день по два часа звонит фанатам. Помогает больным – потому что сам борется с диабетом и укусом крысы
#Гари Маббут
18 сентября 2020, 18:10
Ох, еще один клуб уронил кубок. Но «Арсеналу» повезло: просто отлетела съемная подставка
#Арсенал
01 августа 2020, 22:06
Черный день Аспиликуэты: привез пенальти, получил травму и ушел на скамейку
#Сесар Аспиликуэта
01 августа 2020, 20:36
Гвардиола – самый грустный персонаж матча «Сити» и «Арсенала». Как же он нервничал
#Хосеп Гвардиола
19 июля 2020, 02:06
Однажды Джеррард травмировал член. Врач зашивал рану прямо на стадионе – это был его первый рабочий день
#Стивен Джеррард
11 июля 2020, 15:55
Вратарь чуть не забил «Арсеналу» выносом из штрафной
#Дин Хендерсон
28 июня 2020, 17:31
Игрок «Тоттенхэма» взбесился: залез на полную трибуну и чуть не побил фаната
#Эрик Дайер
05 марта 2020, 11:55
Сульшер первым в Англии сделал шесть замен в матче. До этого он был первым, кто сделал пять замен
#Манчестер Юнайтед
28 июня 2020, 10:58
«Кристал Пэлас» назвал себя старейшим профессиональным клубом мира. Все доказательства – в исследовании из книги
#Кристал Пэлас
22 апреля 2020, 13:28
Клопп открыто говорит про большую проблему – формат кубков все ненавидят
#Юрген Клопп
27 января 2020, 21:20
Вратарь оскорблял «МЮ» перед матчем. И пропустил от него 6 голов
#Скотт Дэвис
26 января 2020, 20:30
Летом форвард из 4-й лиги написал, что забил бы 40 голов, играя против Стоунза. Теперь они встретятся в Кубке Англии
#Кубок Англии
03 декабря 2019, 22:06
Три истории из Кубка Англии: Зинченко-мем, «Порт Вейл» пришел в раздевалку «Сити» ради селфи, ретро-майки от «Челси»
#Кубок Англии
05 января 2020, 21:18
В Англии опять креатив с празднованием в маске. Ее специально изготовил известный рестлер
#Рауль Хименес
08 апреля 2019, 15:04