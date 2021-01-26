Тухель – это Антилэмпард

🆚 Лэмпард – начинающий тренер, Тухель работает больше 20 лет. Лэмпард провел всего два полных сезона – один в «Дерби Каунти», еще один – в «Челси». Тухель же начал еще в 2000-м с молодежной команды «Штутгарта», потом работал с дублем «Аугсбурга», а с 2009-го сразу в Бундеслиге сменил в «Майнце» Юргена Клоппа.

🆚 Лэмпард почти не отступает от 4-3-3, у Тухеля много разных схем. Это продолжение прошлого пункта. Что в прошлом сезоне, что в этом «Челси» практически неизменно играл 4-3-3, и Лэмпард очень редко прибегал к каким-либо изменениям. Тухель тоже любит эту расстановку, но легко тасует игроков под другие схемы – в одной только Лиге 1 лишь за половину этого сезона он использовал целых восемь расстановок. Может это поможет заиграть в «Челси» многомиллионным немцам? Пока их статистика просто кошмарна: 4+4 у Вернера и 1+2 у Хавертца.

🆚 Из британской прессы и инсайдов The Athletic мы узнали, что у Лэмпарда были недопонимания в «Челси» (конфликтовал с Грановской из-за трансферов и делил команду на два лагеря между любимчиками и нет), но Тухель даже на этом фоне – монстр конфликтов. Главным образом – с руководством: что в «Боруссии», что в «ПСЖ». И не только. «Нас предупреждали люди из «Майнца», что будет трудно», – цитировал Bild источник из «Боруссии». Просто «Майнц» – куда более тихий клуб, откуда истории выносились редко.