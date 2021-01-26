Тухель – это Антилэмпард
«Челси» уволил Фрэнка Лэмпарда. Вместо него придет Томас Тухель. Удивительно, что клуб так резко шагнул между настолько разными тренерами.
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🆚 Лэмпард – звездный футболист, игрок Тухель совсем не известен. Лэмпард выиграл 13 титулов с «Челси», включая два еврокубка. Тухель не провел ни матча в Бундеслиге, закончил из-за травмы, после чего работал в пекарне по ночам, был официантом и барменом. Он точно не убивал в себе игрока, если такая проблема была у Лэмпарда.
🆚 Лэмпард – легенда «Челси», Тухель вообще никак не связан с клубом. Лэмпард сыграл более 600 матчей за «Челси», как тренер он был нужен клубу для нового имиджа в кризисный период. Тухель не играл и не тренировал в Англии никогда. Зато обидно вылетал от английских клубов: с «Боруссией» от «Ливерпуля» и с «ПСЖ» от «МЮ». Уже заранее ясно, что Тухель не получит такой внешней поддержки, как Лэмпард.
🆚 Лэмпард – начинающий тренер, Тухель работает больше 20 лет. Лэмпард провел всего два полных сезона – один в «Дерби Каунти», еще один – в «Челси». Тухель же начал еще в 2000-м с молодежной команды «Штутгарта», потом работал с дублем «Аугсбурга», а с 2009-го сразу в Бундеслиге сменил в «Майнце» Юргена Клоппа.
🆚 Лэмпард почти не отступает от 4-3-3, у Тухеля много разных схем. Это продолжение прошлого пункта. Что в прошлом сезоне, что в этом «Челси» практически неизменно играл 4-3-3, и Лэмпард очень редко прибегал к каким-либо изменениям. Тухель тоже любит эту расстановку, но легко тасует игроков под другие схемы – в одной только Лиге 1 лишь за половину этого сезона он использовал целых восемь расстановок. Может это поможет заиграть в «Челси» многомиллионным немцам? Пока их статистика просто кошмарна: 4+4 у Вернера и 1+2 у Хавертца.
🆚 Из британской прессы и инсайдов The Athletic мы узнали, что у Лэмпарда были недопонимания в «Челси» (конфликтовал с Грановской из-за трансферов и делил команду на два лагеря между любимчиками и нет), но Тухель даже на этом фоне – монстр конфликтов. Главным образом – с руководством: что в «Боруссии», что в «ПСЖ». И не только. «Нас предупреждали люди из «Майнца», что будет трудно», – цитировал Bild источник из «Боруссии». Просто «Майнц» – куда более тихий клуб, откуда истории выносились редко.
Лучше всего сказал Маркиньос: «Он не просто тренер, он менеджер». Имея в виду, что Тухель хочет вовлечения во все процессы в клубе и влияния на трансферную политику. Так было всегда.
🆚 Лэмпард не был гибким в отношениях с игроками, Тухель же поменялся в «ПСЖ». Он жестко требует с игроков, но и серьезно подходит к вопросу их комфорта. «Он настоящий человек, который прислушивается к точке зрения и пожеланиям игроков. И он очень здорово управляется с этими процессами», – снова цитата Маркиньоса.
А вот что думает журналист ESPN Жюльен Лорен: «Он так хотел, чтобы игроки его любили, что отказался от собственных принципов. Проще говоря, выбирал путь наименьшего сопротивления всякий раз, когда ПСЖ испытывал трудности». Парни из той половины команды, которую не любил Лэмпард, на этом моменте выдохнули.