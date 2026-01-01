Томас Тухель

Дата рождения
29 августа 1973 г.
Достижения
Победитель Лиги чемпионов
Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
Тухель – лучший тренер сезона по версии УЕФА
#Лига чемпионов
Футбол
«Челси» продлил с Тухелем контракт до 2024 года
#Томас Тухель
Футбол
«Челси» победил «Манчестер Сити» в третьем матче подряд. Все – в разных турнирах
#Томас Тухель
Футбол
Тухель дважды подряд победил Гвардиолу, но проигрывает ему по личным встречам
#Лига чемпионов
Футбол
«Вест Бромвич» вылетел из АПЛ. Это единственный клуб из Англии, который победил «Челси» Тухеля
#Вест Бромвич
Футбол
«Челси» проиграл «Вест Бромвичу» – это первое поражение клуба при Тухеле
#Челси
Все новости
Материалы
Тухель хочет поставить 8 камер на базе «Челси» для отслеживания тренировок. Клуб ждет разрешения властей из-за зеленой зоны
#Челси
В «ПСЖ» Тухель сдружился с домработницей: сначала оплатил операцию ее сыну, а потом подарил виллу на Филиппинах
2
#Томас Тухель
2
Вайб современного «Челси»: Тухель обыграл команду пятой лиги 13:0 – и сразу разобрал с ней ее ошибки
#Томас Тухель
Тухель всех перехитрил: выпустил Кепу чисто под серию пенальти – и выиграл. Смысл трюка – опыт: это уже пятая серия пенальти Кепы
5
#Кепа Аррисабалага
5
Секрет Тухеля в «Челси» – медовый период. Дальше либо диктатура, либо сломать себя
2
#Томас Тухель
2
Тухель за месяц трижды подряд прошелся по Гвардиоле. Чистое доминирование: все победы – в трех разных турнирах
#Томас Тухель
Все материалы