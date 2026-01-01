Томас Тухель

Дата рождения
29 августа 1973 г.
Достижения
Победитель Лиги чемпионов
Лента
Материалы
Новости
Тухель хочет поставить 8 камер на базе «Челси» для отслеживания тренировок. Клуб ждет разрешения властей из-за зеленой зоны
#Челси
В «ПСЖ» Тухель сдружился с домработницей: сначала оплатил операцию ее сыну, а потом подарил виллу на Филиппинах
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#Томас Тухель
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Вайб современного «Челси»: Тухель обыграл команду пятой лиги 13:0 – и сразу разобрал с ней ее ошибки
#Томас Тухель
Тухель всех перехитрил: выпустил Кепу чисто под серию пенальти – и выиграл. Смысл трюка – опыт: это уже пятая серия пенальти Кепы
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#Кепа Аррисабалага
5
Секрет Тухеля в «Челси» – медовый период. Дальше либо диктатура, либо сломать себя
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#Томас Тухель
2
Тухель за месяц трижды подряд прошелся по Гвардиоле. Чистое доминирование: все победы – в трех разных турнирах
#Томас Тухель
Вау, как круто Тухель играет против топов и сильных тренеров. Гвардиолу он уже уронил дважды
#Томас Тухель
Тухель – это Антилэмпард
#Томас Тухель
Канте не хотел идти к Тухелю в «ПСЖ», а при нем в «Челси» – заиграл в лучший футбол. Карьеру перезагрузил простейший ход
#Нголо Канте
«Челси» просто обожает выходить в финалы еврокубков с тренерами, которые пришли по ходу сезона
#Челси
Тухель же хорошо работал в «ПСЖ». Почему уволен? Неужели Почеттино будет лучше?
#Маурисио Почеттино
Помните, как все обсуждали проблемы «ПСЖ» (конфликты, травмы, ссоры)? Теперь их нет, а внутри – все хорошо
#ПСЖ
Тухель ругался со спортдиром «ПСЖ» из-за трансферов и даже удалил его номер телефона: боялся случайно отправить смс с критикой
#Томас Тухель
«ПСЖ» и «МЮ» лидируют, но могут не попасть в плей-офф ЛЧ. Все расклады на группу H
#Лига чемпионов
Нагельсманн начинал скаутом в резерве «Аугсбурга». Работал на Тухеля, а потом стал тренером по его совету
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#Юлиан Нагельсманн
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Новое развлечение в «ПСЖ» – злость во время замены. Даже если команда ведет 5:0
#Килиан Мбаппе
Тренер «ПСЖ» жалуется на позднее время матчей (это правда: больше всех в Европе). Врачи согласны – это портит сон игроков
#Томас Тухель
Неймар выздоровел, но все обсуждают прически, ссору с тренером и поездки в Испанию
#Неймар