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Тухель за месяц трижды подряд прошелся по Гвардиоле. Чистое доминирование: все победы – в трех разных турнирах
час назад
«Челси» обыграл «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Это их второй еврокубок в истории.
Команды встретились в третий раз за последний месяц в разных турнирах. Везде победил «Челси». Еще в одном матче сезона-2020/21 выиграл «Манчестер Сити».
Доминирование Томаса Тухеля над Хосепом Гвардиолой:
🔷 Победа в полуфинале Кубка Англии. Все решил единственный гол Хакима Зиеша. «Челси» вышел в финал, где проиграл «Лестеру».
🔷 Победа в АПЛ. Волевая. Снова забил Зиеш, а Маркос Алонсо положил победный гол в добавленное время. «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а «Челси» закончил сезон на четвертом месте.
🔷 Победа в финале Лиги чемпионов. «Ман Сити» мог впервые выиграть ЛЧ, но помешал гол Кая Хаверца. «Челси» взял ЛЧ впервые с 2012 года.
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