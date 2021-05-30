Тухель за месяц трижды подряд прошелся по Гвардиоле. Чистое доминирование: все победы – в трех разных турнирах

🔷 Победа в полуфинале Кубка Англии. Все решил единственный гол Хакима Зиеша. «Челси» вышел в финал, где проиграл «Лестеру».

🔷 Победа в АПЛ. Волевая. Снова забил Зиеш, а Маркос Алонсо положил победный гол в добавленное время. «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а «Челси» закончил сезон на четвертом месте.

🔷 Победа в финале Лиги чемпионов. «Ман Сити» мог впервые выиграть ЛЧ, но помешал гол Кая Хаверца. «Челси» взял ЛЧ впервые с 2012 года.