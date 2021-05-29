Секрет Тухеля в «Челси» – медовый период. Дальше либо диктатура, либо сломать себя

Короче, перепрыгивая через уровень, Тухель поменялся человечески. Но с «ПСЖ» они все равно противоприродны, как бы ни подстраивались друг под друга. Поэтому в итоге расстались, хотя два с половиной года – очень приличный срок для такого союза.

«Челси» после «ПСЖ» – приятное место. Футболисты не примы и готовы выполнять большинство требований. А с руководством ругаться пока не о чем. Возможно, Тухель бы так не поменялся, если бы не совершил тот скачок из «Боруссии» в «ПСЖ». А теперь, поработав в тех условиях, любые другие – для него легче.

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Но – важная деталь. Тухель в каждом из клубов начинал хорошо: и по результатам, и по поведению. Но везде в итоге ссорился с руководством и из-за этого уходил.

Из «Майнца» на фоне открытого конфликта с руководством: требовал от них не продавать лидеров и покупать хороших игроков, а клуб хотел зарабатывать. Вообще-то это нормально – просить лучшие условия, когда столько делаешь для клуба – за пять лет Тухеля только четыре клуба набрали в Бундеслиге больше очков, чем «Майнц».