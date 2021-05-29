Секрет Тухеля в «Челси» – медовый период. Дальше либо диктатура, либо сломать себя
Можно поделить работу футбольного тренера на пять видов:
- С молодежной командой.
- Со слабой/средней провинциальной командой.
- Предтоповой («Севилья», «Марсель», «Рома»).
- Топовой («Ювентус», «Челси», «Ливерпуль»).
- С командой-селебрити («Реал», «Барса», «ПСЖ»).
Томас Тухель поработал в каждом типе команд. С молодежками «Аугсбурга» и «Майнца». С «Майнцем», который только вышел в Бундеслигу. С предтоповой «Боруссией». И вот здесь порядок сбился: Тухель перепрыгнул через топовый уровень сразу на селебрити, когда пришел в «ПСЖ».
Кажется, именно этот перескок в уровне помогает Тухелю так классно работать в «Челси».
До «ПСЖ» он был конфликтным и бескомпромиссным: открыто критиковал руководство, ссорился с игроками, не уделял внимания болельщикам. Переезжая в Париж, он понимал, что с таким характером у него вряд ли получится. И ощутимо поменял поведение.
Тухель осознал, что в таком клубе поиск компромиссов и лояльность – основа. Такая же, как нежное отношение к игрокам. При нем Неймар провел лучший период в «ПСЖ»: стал отрабатывать в прессинге, освоил новую роль и говорил, что «полюбил Тухеля с первого разговора».
До этого Тухель никогда не был семейным по отношению к клубу, а в «ПСЖ» дважды праздновал свой день рождения с игроками и персоналом и участвовал в клубных мероприятиях. Его любили в раздевалке так же, как когда-то Карло Анчелотти. Тухель гасил вспышки конфликтов (Мбаппе, Кимпембе), пряча упрямство и токсичность – такого до этого с ним тоже не было.
Короче, перепрыгивая через уровень, Тухель поменялся человечески. Но с «ПСЖ» они все равно противоприродны, как бы ни подстраивались друг под друга. Поэтому в итоге расстались, хотя два с половиной года – очень приличный срок для такого союза.
«Челси» после «ПСЖ» – приятное место. Футболисты не примы и готовы выполнять большинство требований. А с руководством ругаться пока не о чем. Возможно, Тухель бы так не поменялся, если бы не совершил тот скачок из «Боруссии» в «ПСЖ». А теперь, поработав в тех условиях, любые другие – для него легче.
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Но – важная деталь. Тухель в каждом из клубов начинал хорошо: и по результатам, и по поведению. Но везде в итоге ссорился с руководством и из-за этого уходил.
Из «Майнца» на фоне открытого конфликта с руководством: требовал от них не продавать лидеров и покупать хороших игроков, а клуб хотел зарабатывать. Вообще-то это нормально – просить лучшие условия, когда столько делаешь для клуба – за пять лет Тухеля только четыре клуба набрали в Бундеслиге больше очков, чем «Майнц».
Но он надоел не только требованиями к руководству. Футболисты «Майнца» говорили о его токсичности. Вратарь Хайнц Мюллер: «Тухель – капризный и ворчливый диктатор с причудами. Есть ощущение, что он еще и злопамятный человек. Когда на тренировках у кого-то из ребят что-то не получалось, он начинал искать виноватых, переходя на личности».
Еще один анонимный комментарий из «Майнца» в интервью The Guardian: «Он был настолько требовательным, что многие не могли этого терпеть. Тухель был упрямым и обидчивым».
«Боруссия» сомневалась, когда приглашала Тухеля: из «Майнца» предупредили, что через какое-то время с ним начнутся проблемы. И цитата источника из «Боруссии»: «Полтора года все было отлично, а потом все пошло так, как описывали в «Майнце».
За два года в «Боруссии» Тухель поссорился с некоторыми игроками, главным скаутом Свеном Мислинтатом и руководителями Цорком и Ватцке. Персонал «Боруссии» рассказывал, что Тухель становился яростным моментально, когда ему что-то не нравилось. И не стремился к связи с клубом и болельщиками – пропускал мероприятия и не обращал внимания на фанатов.
Роман Вайденфеллер говорил: «Что касается футбола, Томас недостижим. Но на уровне человеческих отношений некоторые вещи не работали». И даже Нагельсманн, с которым они работали в «Аугсбурге»: «У него бешеная энергетика, которая помогает команде. Но иногда из-за нее начинаются проблемы. Он из тех тренеров, которые либо ладят со всеми, либо ни с кем».
Да, в «ПСЖ» Тухель прятал характер, но потом устал. И тоже ушел из-за публичного конфликта – со спортдиром Леонардо. Везде одна общая тенденция – Тухель не соглашается с политикой и действиями руководства, из-за этого ругается и уходит. И еще один маркер – Тухель критикует начальство публично. Правда, в «ПСЖ» это было аккуратно – только в конце работы и корректно: «Не все в клубе действуют в интересах команды».
Маркиньос точно сформулировал причины ссор Тухеля с руководителями: «Он не просто тренер, он менеджер. Он хочет участвовать во всех клубных процессах».
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Закрепляем.
- Во всех клубах Тухель добился результатов. Вывел на совершенно другой уровень «Майнц». С «Боруссией» взял кубок и стал лучшим в истории тренером по очкам за игру. В «ПСЖ» – шесть трофеев за два с половиной года и финал ЛЧ.
- Везде Тухель был лояльным в первый год работы. Но отовсюду уходил на фоне публичных ссор с руководством.
- Но! В «ПСЖ» он поменялся: два года не конфликтовал совсем и уходил не с жаркой ссорой, как в других клубах, а почти мирно.
«Челси» все это учитывает. Поэтому подписал контракт с Тухелем всего на полтора года. Да и в «Челси» практически всегда случаются недопонимания из-за вопросов формирования состава – тренеры там редко работают больше двух сезонов.
Сейчас у Тухеля медовый период в «Челси». И нет поводов ругаться – он только пришел, трансферных окон еще не было. Поэтому попозже может рвануть.
Но есть знаки от Тухеля, которые дают надежду, что такого может не произойти. Например, на первой же пресс-конференции он сказал, что понимает проблему своего характера и работает над ней – до этого он никак не комментировал эту черту:
«Нужно постоянно адаптировать свой стиль под то, что необходимо твоим игрокам, надо меняться, развиваться и расти. Я очень позитивно настроен. Я понял, что мне нужно быть более расслабленным и, возможно, менее упрямым».