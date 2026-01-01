Томас Тухель

Дата рождения
29 августа 1973 г.
Достижения
Победитель Лиги чемпионов
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Футбол
Тухель – лучший тренер сезона по версии УЕФА
#Лига чемпионов
Футбол
«Челси» продлил с Тухелем контракт до 2024 года
#Томас Тухель
Футбол
«Челси» победил «Манчестер Сити» в третьем матче подряд. Все – в разных турнирах
#Томас Тухель
Футбол
Тухель дважды подряд победил Гвардиолу, но проигрывает ему по личным встречам
#Лига чемпионов
Футбол
«Вест Бромвич» вылетел из АПЛ. Это единственный клуб из Англии, который победил «Челси» Тухеля
#Вест Бромвич
Футбол
«Челси» проиграл «Вест Бромвичу» – это первое поражение клуба при Тухеле
#Челси
Футбол
Тухель установил рекорд «Челси» по числу стартовых матчей без поражений. Его серия длится 13 игр
#Томас Тухель
Футбол
Тухель стартовал в «Челси» с 12 матчей без поражений. Это повторение клубного рекорда
#Томас Тухель
Футбол
Тухель возглавил «Челси» и выразил уважение Лэмпарду
#Томас Тухель
Футбол
«ПСЖ» объявил об уходе Томаса Тухеля
#Томас Тухель
Футбол
Мбаппе попрощался с Тухелем, хотя «ПСЖ» еще не объявил о его уходе
#Томас Тухель
Футбол
Впервые в ЛЧ три тренера из одной страны вывели свои команды в полуфинал. Все трое – немцы
#Лига чемпионов