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Килиан Мбаппе
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#Томас Тухель #Футбол #Лига чемпионов #Томас Тухель #Килиан Мбаппе #Лига 1

Мбаппе попрощался с Тухелем, хотя «ПСЖ» еще не объявил о его уходе

вчера, 23:20

24 декабря большинство авторитетных источников сообщило об отставке Томаса Тухеля с поста главного тренера «ПСЖ».

Пока сам «ПСЖ» молчит, с тренером уже попрощался Килиан Мбаппе:

«К сожалению, таков закон футбола, но время, которое вы провели здесь, забыто не будет. Вы вписали прекрасную строчку в историю клуба, и я благодарю вас, тренер».

инстаграм Килиана Мбаппе

Тухель работал в «ПСЖ» с 2018 года. За это время он выиграл все титулы во Франции, а в прошлом сезоне дошел с клубом до финала Лиги чемпионов.

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