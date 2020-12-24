Мбаппе попрощался с Тухелем, хотя «ПСЖ» еще не объявил о его уходе

24 декабря большинство авторитетных источников сообщило об отставке Томаса Тухеля с поста главного тренера «ПСЖ».

Пока сам «ПСЖ» молчит, с тренером уже попрощался Килиан Мбаппе:

«К сожалению, таков закон футбола, но время, которое вы провели здесь, забыто не будет. Вы вписали прекрасную строчку в историю клуба, и я благодарю вас, тренер».