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Килиан Мбаппе
Мбаппе попрощался с Тухелем, хотя «ПСЖ» еще не объявил о его уходе
вчера, 23:20
24 декабря большинство авторитетных источников сообщило об отставке Томаса Тухеля с поста главного тренера «ПСЖ».
Пока сам «ПСЖ» молчит, с тренером уже попрощался Килиан Мбаппе:
«К сожалению, таков закон футбола, но время, которое вы провели здесь, забыто не будет. Вы вписали прекрасную строчку в историю клуба, и я благодарю вас, тренер».
Тухель работал в «ПСЖ» с 2018 года. За это время он выиграл все титулы во Франции, а в прошлом сезоне дошел с клубом до финала Лиги чемпионов.
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