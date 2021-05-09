«Вест Бромвич» вылетел из АПЛ. Это единственный клуб из Англии, который победил «Челси» Тухеля

«Арсенал» выиграл у «Вест Бромвича» (3:1). Из-за такого результата «Вест Бромвич» потерял все шансы на сохранение прописки в АПЛ.

За 35 матчей клуб набрал 26 очков. Идущий 17-м «Бернли» имеет 36 очков. До конца сезона у «Вест Бромвича» остается три игры.

«Вест Бромвич» – единственный клуб, победивший «Челси» с момента прихода в клуб Томаса Тухеля. Матч завершился поражением «Челси» со счетом 2:5.