Вест Бромвич
АПЛ
Томас Тухель
Челси
«Вест Бромвич» вылетел из АПЛ. Это единственный клуб из Англии, который победил «Челси» Тухеля
вчера, 23:01
«Арсенал» выиграл у «Вест Бромвича» (3:1). Из-за такого результата «Вест Бромвич» потерял все шансы на сохранение прописки в АПЛ.
За 35 матчей клуб набрал 26 очков. Идущий 17-м «Бернли» имеет 36 очков. До конца сезона у «Вест Бромвича» остается три игры.
«Вест Бромвич» – единственный клуб, победивший «Челси» с момента прихода в клуб Томаса Тухеля. Матч завершился поражением «Челси» со счетом 2:5.
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