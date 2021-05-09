Вест Бромвич
АПЛ
Томас Тухель
Челси
Поделиться:
Комментарии:
0
#Вест Бромвич #АПЛ #Томас Тухель #Челси

«Вест Бромвич» вылетел из АПЛ. Это единственный клуб из Англии, который победил «Челси» Тухеля

вчера, 23:01

«Арсенал» выиграл у «Вест Бромвича» (3:1). Из-за такого результата «Вест Бромвич» потерял все шансы на сохранение прописки в АПЛ.

За 35 матчей клуб набрал 26 очков. Идущий 17-м «Бернли» имеет 36 очков. До конца сезона у «Вест Бромвича» остается три игры.

«Вест Бромвич» – единственный клуб, победивший «Челси» с момента прихода в клуб Томаса Тухеля. Матч завершился поражением «Челси» со счетом 2:5.

Матч завершен
Арсенал
Лондон
Смит-Роу 29
Пепе 35
Виллиан 90
3:1
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Перейра 67
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
«Ман Сити» проиграл «Челси». И пока не стал чемпионом
УЕФА договорился о восстановлении 9 клубов Суперлиги. За это они согласились на удержание 5% доходов от еврокубков
Совладелец «МЮ» ответил на письмо фанатов. Он согласился с включением болельщиков в число акционеров клуба
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Вест Бромвич
#АПЛ
#Томас Тухель
#Челси