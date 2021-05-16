Вест Бромвич

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Алиссон забил за «Ливерпуль» в матче АПЛ. Это первый гол вратаря в истории клуба
#Алиссон
Футбол
«Вест Бромвич» вылетел из АПЛ. Это единственный клуб из Англии, который победил «Челси» Тухеля
#Вест Бромвич
Футбол
«Челси» проиграл «Вест Бромвичу» – это первое поражение клуба при Тухеле
#Челси
Футбол
Матчи «Ливерпуля» с новичками сезона АПЛ: две ничьи и трудная победа в один мяч
#Ливерпуль
Футбол
Алан Пардью – технический директор софийского ЦСКА. В 2012-м он признавался лучшим тренером АПЛ
#Алан Пардью
Футбол
Кейн вошел в топ-10 лучших бомбардиров АПЛ
#Харри Кейн
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«Уверен, что отец празднует на небесах». Вратарь Алиссон забил победный гол за «Ливерпуль»
#Алиссон
Прессинг «Лидса» закончился автоголом соперника. Соперник пнул по пустым воротам, когда вратарь отошел от них
#Лидс
Игрок «Вест Бромвича» 20 минут играл со сломанной рукой. Чтобы не бросать команду 💪🏼
#Хэл Робсон-Кану
Такой себе дебют Тиаго Силвы в АПЛ: капитанская повязка, 0:3 за 30 минут и глупый привоз
#Тиаго Силва
«Вест Хэм» в соцсетях разнесли его же игроки. Причина: продажа талантливого пацана
#Грейди Диангана
Болельщик «Майнца» отказался от абонемента из-за большого количества темнокожих в составе. Клуб этому рад
#Майнц
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