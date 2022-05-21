«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Обзор, прогноз и ставки на матч АПЛ: 22 мая
Матчи последнего тура сезона АПЛ пройдут 22 мая. В одной из решающих игр встретятся «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон».
- Игра состоится 22 мая в 18:00 по Москве;
- Место проведения матча – стадион «Энфилд»;
- Winline называет «Ливерпуль» фаворитом матча. Коэффициент на его победу – 1,17. Возможная победа «Вулверхэмптона» оценивается в 17,00, ничья – в 8,00.
Знаете исход матча? Регистрируйтесь и получайте 2000 рублей бесплатно
Угадайте победителя матча «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»
Матч «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона» определяет итоги в борьбе за чемпионство АПЛ. Перед заключительным туром «Ливерпуль» отстает от «Ман Сити» на одно очко. За 37 матчей клуб набрал 89 очков.
«Ливерпуль» не проигрывает во всех турнирах с 8 марта 2022 года. Тогда было поражение в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов против «Интера» (0:1). Там «Ливерпуль» все равно вышел в финал, где сыграет с «Реалом».
«Вулверхэмптон» проиграл четыре из шести последних матчей в АПЛ. Последняя победа – 2 апреля в игре против «Астон Виллы» (2:1). Клуб имеет 51 очко и идет в чемпионате Англии на восьмом месте. Его могут догнать «Лестер» и «Брайтон».
«Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» играли матч первого круга в декабре 2021 года. Тогда «Ливерпуль» выиграл с минимальным счетом (1:0). Единственный гол на 94-й минуте забил Дивок Ориги.