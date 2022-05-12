«Челси» – «Ливерпуль», финал Кубка Англии. Обзор, прогноз и ставки на матч: 14 мая
«Челси» и «Ливерпуль» сыграют в финале Кубка Англии. Для «Челси» это единственный шанс на трофей в оставшейся части сезона.
- Матч состоится в субботу, 14 мая.
- Начало – в 18:45 по московскому времени.
- Winline предлагает ставку на победу «Ливерпуля» в основное время с коэффициентом 2,08. Победа «Челси» оценивается в 3,60. С таким же коэффициентом идет и ничья в основное время.
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Матч «Челси» и «Ливерпуля» пройдет на стадионе «Уэмбли». «Челси» восемь раз побеждал в Кубке Англии и еще семь раз проигрывал финал. У «Ливерпуля» – семь побед в Кубке Англии.
«Челси» выиграл только два матча из последних шести в АПЛ. 1 мая команда проиграла «Эвертону», который тогда шел в зоне вылета. На пути к финалу Кубка Англии «Челси» прошел «Кристал Пэлас».
«Ливерпуль» выбил «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии. Клуб не проигрывает во всех турнирах с 8 марта 2022 года. Тогда было поражение от «Интера» в ответной игре плей-офф Лиги чемпионов.
В чемпионате Англии «Ливерпуль» борется за чемпионство. Отставание от первого места – три очка. «Челси» идет на третьем месте в АПЛ. От «Ливерпуля» его отделяют 16 очков. До завершения чемпионата остается два тура.