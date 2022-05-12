«Челси» – «Ливерпуль», финал Кубка Англии. Обзор, прогноз и ставки на матч: 14 мая

Угадайте победителя матча «Челси» – «Ливерпуль»

Матч «Челси» и «Ливерпуля» пройдет на стадионе «Уэмбли». «Челси» восемь раз побеждал в Кубке Англии и еще семь раз проигрывал финал. У «Ливерпуля» – семь побед в Кубке Англии.

«Челси» выиграл только два матча из последних шести в АПЛ. 1 мая команда проиграла «Эвертону», который тогда шел в зоне вылета. На пути к финалу Кубка Англии «Челси» прошел «Кристал Пэлас».

«Ливерпуль» выбил «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии. Клуб не проигрывает во всех турнирах с 8 марта 2022 года. Тогда было поражение от «Интера» в ответной игре плей-офф Лиги чемпионов.

В чемпионате Англии «Ливерпуль» борется за чемпионство. Отставание от первого места – три очка. «Челси» идет на третьем месте в АПЛ. От «Ливерпуля» его отделяют 16 очков. До завершения чемпионата остается два тура.