«Манчестер Сити» – «Астон Вилла». Обзор, прогноз и ставки на матч АПЛ: 22 мая

Угадайте победителя матча «Манчестер Сити» – «Астон Вилла»

По итогам матча «Манчестер Сити» – «Астон Вилла» определится чемпион Англии. «Манчестер Сити» идет на первом месте перед заключительным туром АПЛ. Клуб набрал 90 очков за 37 игр. «Манчестер Сити» – самая результативная команда сезона АПЛ (96 голов).

У «Ман Сити» не было поражений в АПЛ с 19 февраля. Тогда клуб проиграл «Тоттенхэму» (2:3). После этого случились только вылет из Кубка Англии от «Ливерпуля» (2:3) и поражение от «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов. Там в финале сыграют «Реал» и «Ливерпуль».

«Астон Вилла» занимает 14-е место в чемпионате Англии. Ее показатели: 45 очков и отрицательная разница мячей (50:51). Ниже 14-го места «Астон Вилла» уже не опустится: «Саутгемптон» отстает на пять очков за один тур до конца.

«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» (2:1) в декабрьском матче первого круга АПЛ. Голами в той игре отметились Диаш, Силва (оба – «Ман Сити») и Уоткинс («Астон Вилла»). За «Манчестер Сити» играет бывший футболист «Астон Виллы» Джек Грилиш.