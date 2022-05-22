Манчестер Сити - Астон Вилла: 22 мая 2022 смотреть онлайн

Манчестер Сити
Манчестер
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Манчестер Сити - Астон Вилла: 22 мая 2022 смотреть онлайн

Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 38 тур

АПЛ,

38 тур

Англия
22 мая 2022, 18:00 МСК
22.05.2022, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
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Предварительный состав

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Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
11
Зинченко
Александр Зинченко
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
2
Уокер
Кайл Уокер
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
47
Фоден
Фил Фоден
20
Силва
Бернарду Силва
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
26
Марез
Рияд Марез
Запасные
33
Карсон
Скотт Карсон
-
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
-
6
Аке
Натан Аке
-
22
Менди
Бенжамин Менди
-
27
Канселу
Жоау Канселу
-
50
Гарсия
Эрик Гарсия
-
25
Фернандиньо
Фернандиньо
-
16
Родри
Родри
-
21
Торрес
Ферран Торрес
-
10
Агуэро
Серхио Агуэро
-
9
Жезус
Габриэль Жезус
-
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Астон Вилла
мин
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
5
Мингс
Тайрон Мингс
30
Хаус
Кортни Хаус
4
Конса
Эзри Конса
10
Грилиш
Джек Грилиш
19
Накамба
Марвелус Накамба
7
МакГинн
Джон МакГинн
15
Траоре
Бертран Траоре
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
11
Уоткинс
Олли Уоткинс
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
6
Луис
Дуглас Луис
-
41
Рэмси
Джейкоб Рэмси
-
60
Чуквуемека
Кэрни Чуквуемека
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-
9
Уэсли
Уэсли
-
52
Филоген-Бидас
Джейден Филоген-Бидас
-
Главный тренер
Дин Смит

Прошлые матчи

21.04.2021 21 апр. 2021 ср 22:15
Астон Вилла
1 : 2
Манчестер Сити
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 22:15
Астон Вилла
1
Манчестер Сити
2
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 21:00
Манчестер Сити
2 : 0
Астон Вилла
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 21:00
Манчестер Сити
2
Астон Вилла
0
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 19:30
Астон Вилла
1 : 6
Манчестер Сити
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 19:30
Астон Вилла
1
Манчестер Сити
6
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 14:30
Манчестер Сити
3 : 0
Астон Вилла
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 14:30
Манчестер Сити
3
Астон Вилла
0
05.03.2016 05 марта 2016 сб 18:00
Манчестер Сити
4 : 0
Астон Вилла
05.03.2016 05 марта 2016 сб 18:00
Манчестер Сити
4
Астон Вилла
0
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 18:00
Астон Вилла
0 : 4
Манчестер Сити
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 18:00
Астон Вилла
0
Манчестер Сити
4
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 16:30
Астон Вилла
0 : 0
Манчестер Сити
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 16:30
Астон Вилла
0
Манчестер Сити
0
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 19:30
Манчестер Сити
3 : 2
Астон Вилла
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 19:30
Манчестер Сити
3
Астон Вилла
2
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 19:30
Астон Вилла
0 : 2
Манчестер Сити
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 19:30
Астон Вилла
0
Манчестер Сити
2
07.05.2014 07 мая 2014 ср 21:45
Манчестер Сити
4 : 0
Астон Вилла
07.05.2014 07 мая 2014 ср 21:45
Манчестер Сити
4
Астон Вилла
0
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 17:00
Астон Вилла
3 : 2
Манчестер Сити
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 17:00
Астон Вилла
3
Манчестер Сити
2
04.03.2013 04 марта 2013 пн 22:59
Астон Вилла
0 : 1
Манчестер Сити
04.03.2013 04 марта 2013 пн 22:59
Астон Вилла
0
Манчестер Сити
1
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 18:00
Манчестер Сити
5 : 0
Астон Вилла
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 18:00
Манчестер Сити
5
Астон Вилла
0
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 19:00
Астон Вилла
0 : 1
Манчестер Сити
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 19:00
Астон Вилла
0
Манчестер Сити
1
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 17:00
Манчестер Сити
4 : 1
Астон Вилла
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 17:00
Манчестер Сити
4
Астон Вилла
1
02.03.2011 02 марта 2011 ср 22:45
Манчестер Сити
3 : 0
Астон Вилла
02.03.2011 02 марта 2011 ср 22:45
Манчестер Сити
3
Астон Вилла
0
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 20:30
Астон Вилла
1 : 0
Манчестер Сити
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 20:30
Астон Вилла
1
Манчестер Сити
0
28.12.2010 28 дек. 2010 вт 18:00
Манчестер Сити
4 : 0
Астон Вилла
28.12.2010 28 дек. 2010 вт 18:00
Манчестер Сити
4
Астон Вилла
0
01.05.2010 01 мая 2010 сб 17:00
Манчестер Сити
3 : 1
Астон Вилла
01.05.2010 01 мая 2010 сб 17:00
Манчестер Сити
3
Астон Вилла
1
05.10.2009 05 окт. 2009 пн 22:00
Астон Вилла
1 : 1
Манчестер Сити
05.10.2009 05 окт. 2009 пн 22:00
Астон Вилла
1
Манчестер Сити
1

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