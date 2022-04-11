«Атлетико» – «Манчестер Сити». Обзор, прогноз и ставки на матч: 13 апреля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Манчестер Сити»

«Матч ТВ» покажет эту встречу в прямом эфире. Начало трансляции – в 21:45 по мск.

Смотреть матч можно на сайте «Матч ТВ».

«Ман Сити» и «Атлетико» впервые встретились в еврокубках. Пока что вся их история встреч ограничивается победным для «Сити» матчем на «Этихаде».

Хосеп Гвардиола после игры высказался: «Мы ожидали, что они будут играть по схеме 5-3-2, но потом «Атлетико» адаптировался и начал играть 5-5-0. И сегодня, и в доисторические времена, и через сто тысяч лет будет очень сложно атаковать против команды, играющей в 5-5-0, потому что свободного пространства нет». Диего Симеоне пообещал бороться в следующем матче и назвал «Сити» «возможно, лучшей командой в мире».

«Ман Сити» после этой игры сыграл важнейший матч в АПЛ 2:2 с «Ливерпулем». Из последних шести матчей во всех турнирах «Сити» половину закончил вничью. Он лидирует в АПЛ, опережая «Ливерпуль» на одно очко.

«Атлетико» на выходных уступил «Мальорке». До этого у «Атлетико» была восьмиматчевая серия без поражений во всех турнирах, в которую уместились семь побед. «Атлетико» идет четвертым в Примере.

Эктор Эррера травмирован у «Атлетико», пропустить матч может Хименес. Зато вернется Карраско. У «Сити» травмирован Рубен Диаш.