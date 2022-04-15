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#Кубок Англии #Ливерпуль #Манчестер Сити

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Обзор, прогноз и ставки на матч: 16 апреля

В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» на «Уэмбли».

  • Матч состоится в субботу, 16 апреля.
  • Он начнется в 17:30 по московскому времени.
  • БК Winline оценивает победу «Ман Сити» коэффициентом 2,55, «Реала» – 2,8. Игра ожидается голевой – на ТБ2,5 можно поставить за 1,74.

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Манчестер Сити
Манчестер
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Ливерпуль
Ливерпуль

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»

Правами на показ Кубка Англии владел «Матч ТВ». 7 апреля канал объявил, что не будет показывать матчи из-за санкций со стороны Великобритании.

«Ливерпуль» не побеждает «Ман Сити» с ноября 2019 года. С тех пор в пяти играх дважды победил «Ман Сити», причем крупно (4:0 и 4:1), также состоялось две ничьи.

В период с декабря 2021 года «Ман Сити» проиграл лишь однажды, с тех прошло 24 матча. У «Ливерпуля» схожая ситуация – одно поражение в последних 23 матчах.

Соперником победителя матча «Ман Сити» – «Ливерпуль» в финале Кубка Англии станет лучшая команда из пары «Челси»«Кристал Пэлас».

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