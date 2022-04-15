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«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Обзор, прогноз и ставки на матч: 16 апреля
В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» на «Уэмбли».
- Матч состоится в субботу, 16 апреля.
- Он начнется в 17:30 по московскому времени.
- БК Winline оценивает победу «Ман Сити» коэффициентом 2,55, «Реала» – 2,8. Игра ожидается голевой – на ТБ2,5 можно поставить за 1,74.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»
Правами на показ Кубка Англии владел «Матч ТВ». 7 апреля канал объявил, что не будет показывать матчи из-за санкций со стороны Великобритании.
«Ливерпуль» не побеждает «Ман Сити» с ноября 2019 года. С тех пор в пяти играх дважды победил «Ман Сити», причем крупно (4:0 и 4:1), также состоялось две ничьи.
В период с декабря 2021 года «Ман Сити» проиграл лишь однажды, с тех прошло 24 матча. У «Ливерпуля» схожая ситуация – одно поражение в последних 23 матчах.
Соперником победителя матча «Ман Сити» – «Ливерпуль» в финале Кубка Англии станет лучшая команда из пары «Челси» – «Кристал Пэлас».
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