«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Обзор, прогноз и ставки на матч: 16 апреля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»

Правами на показ Кубка Англии владел «Матч ТВ». 7 апреля канал объявил, что не будет показывать матчи из-за санкций со стороны Великобритании.

«Ливерпуль» не побеждает «Ман Сити» с ноября 2019 года. С тех пор в пяти играх дважды победил «Ман Сити», причем крупно (4:0 и 4:1), также состоялось две ничьи.

В период с декабря 2021 года «Ман Сити» проиграл лишь однажды, с тех прошло 24 матча. У «Ливерпуля» схожая ситуация – одно поражение в последних 23 матчах.

Соперником победителя матча «Ман Сити» – «Ливерпуль» в финале Кубка Англии станет лучшая команда из пары «Челси» – «Кристал Пэлас».