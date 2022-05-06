Футбол обсуждает большую реформу времени матча: вместо 90 минут – 60 минут игры, но с остановками таймера
После драматичной победы «Реала» над «Ман Сити» в полуфинале Лиги чемпионов экс-арбитр Марк Клаттенбург высказался о сокращении времени футбольных матчей. По его информации, над 60-минутными матчами с остановкой времени сейчас работают Пьерлуиджи Коллина, ФИФА и ИФАБ.
Какие аргументы в пользу 60-минутного матча
Что писал Клаттенбург – вкратце:
📢 Судьям часто прилетает за то, что добавили мало. Например, не две минуты, а три.
📢 Игроки «Реала» во втором овертайме использовали любую секунду, «Сити» был недоволен добавленным трем минутам и тому, что матч закончился на десять секунд раньше.
📢 Остановка времени работает в баскетболе и может сработать в футболе – при выходе мяча за пределы поля, травмы, предъявлении карточек. Тогда не будет споров о добавленном времени.
📢 Почему 60 минут? В АПЛ среднее время нахождения мяча в игре – 55 минут.
Сколько в среднем длится матч без пауз
Есть несколько статистических примеров. Данные Opta привел BBC (заблокирован в России по решению Роскомнадзора).
⚽️ В АПЛ за последние 16 сезонов, включая текущий, мяч в игре находился от 53 до 56 минут. 53 – в 2000-х, 55 и 56 – начиная с 2011-го.
⚽️ Сейчас в АПЛ мяч в игре находится чаще при участии «Ман Сити» (60 минут, 53 секунды), реже – с участием «Астон Виллы» (52 минуты, 23 секунды).
⚽️ Матч в АПЛ-2021/22 с наименьшим количеством времени мяча в игре – «Вест Хэм» против «Брентфорда». Всего 41 минута и 33 секунды. А за последние 15 лет антирекорд принадлежит игре «Сток Сити» – «Блэкберн» из 2010-го – 39 минут и 1 секунда.
⚽️ Рекорд за это время по наибольшему количеству времени мяча в игре, если брать АПЛ, был установлен в 2012 году. Это 71 минута и 51 секунда в матче «МЮ» – «Фулхэм».
⚽️ Если брать топ-5 чемпионаты и Лигу чемпионов в сезоне-2021/22, то наименьшее время мяч находится в играх испанской Примеры (53 минуты, 21 секунда), наибольшее – в ЛЧ (56 минут, 54 секунды, без учета овертаймов).
Что еще изменится с таким правилом
Надо понимать, что в этом случае футбол уже будет другим видом спорта.
🔸 Неигровые паузы могут затянуться еще больше. Особенно если будут связаны с рекламным временем.
🔸 Исчезнут голы в компенсированное время – а именно они всегда добавляли много эмоций (об этом мы пишем на второй день после игры «Реала» и «Ман Сити»).
🔸 В матчах будет другая интенсивность.
🔸 Тренировочный процесс будет абсолютно другим – как раз с подстройкой под новые реалии.
🔸 Будут переписаны правила, будет вестись новый учет статистики.
И это лишь на первый взгляд.
Что уже говорили о возможном уменьшении количества времени
🗨️ Мысль о сокращении продолжительности игры несколько лет назад высказывал президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис: «Нужно играть два тайма по 30 минут плюс перерыв на две-три минуты». Примерно то же мнение и у Сильвио Берлускони: «Ничего плохого в том, если придется сокращать таймы по времени».
🗨️ Арсен Венгер выступал за чистое время, но предлагал и альтернативу: «Время останавливается только с заключительных 10-15 минут, но к таймам ничего не добавляется».
🗨️ Флорентино Перес призывал задуматься о возможном сокращении, так как «молодежь говорит, что матчи слишком длинные».
И такое уже протестировали
Для этого ФИФА выбрала турнир Future of Football Cup в Нидерландах в 2021 году. Помимо ввода мяча из аута ногами и временного удаления на пять минут после желтой карточки там как раз разыгрывалось чистое время – два тайма по 30 минут. Участвовали юношеские команды «Лейпцига», «Брюгге», АЗ и «ПСВ». В матчах были счета 6:0 и 4:3.
В 2019-м также в Нидерландах помимо других измененных правил тоже было 60 минут чистого времени – только на этот раз четыре тайма по 15 минут. Сыграли 11:5 и еще устали – два последних тайма длились не 15, а 10 минут.