Футбол обсуждает большую реформу времени матча: вместо 90 минут – 60 минут игры, но с остановками таймера

После драматичной победы «Реала» над «Ман Сити» в полуфинале Лиги чемпионов экс-арбитр Марк Клаттенбург высказался о сокращении времени футбольных матчей. По его информации, над 60-минутными матчами с остановкой времени сейчас работают Пьерлуиджи Коллина, ФИФА и ИФАБ.

Какие аргументы в пользу 60-минутного матча

Что писал Клаттенбург – вкратце:

📢 Судьям часто прилетает за то, что добавили мало. Например, не две минуты, а три.

📢 Игроки «Реала» во втором овертайме использовали любую секунду, «Сити» был недоволен добавленным трем минутам и тому, что матч закончился на десять секунд раньше.

📢 Остановка времени работает в баскетболе и может сработать в футболе – при выходе мяча за пределы поля, травмы, предъявлении карточек. Тогда не будет споров о добавленном времени.

📢 Почему 60 минут? В АПЛ среднее время нахождения мяча в игре – 55 минут.

Сколько в среднем длится матч без пауз

Есть несколько статистических примеров. Данные Opta привел BBC (заблокирован в России по решению Роскомнадзора).

⚽️ В АПЛ за последние 16 сезонов, включая текущий, мяч в игре находился от 53 до 56 минут. 53 – в 2000-х, 55 и 56 – начиная с 2011-го.

⚽️ Сейчас в АПЛ мяч в игре находится чаще при участии «Ман Сити» (60 минут, 53 секунды), реже – с участием «Астон Виллы» (52 минуты, 23 секунды).