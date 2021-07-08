Не верьте постам про два мяча на поле во время голевой атаки Англии. Мы проверили: это по правилам

Что говорится об этом в правилах?

Правила игры есть в открытом доступе на сайте РФС. Пятый раздел и третий пункт про права и обязанности судей. И далее – пункт «Постороннее вмешательство».

[Судья] останавливает, прерывает или прекращает матч при любом нарушении Правил или в результате постороннего вмешательства, например, если:

• дополнительный мяч, другой предмет или животное оказываются на поле во время матча; судья должен:

– остановить игру (и возобновить ее «спорным» мячом), только если это помешает игре , за исключением случая, когда мяч движется в ворота и вмешательство не препятствует обороняющейся команде играть в мяч; гол засчитывается, если мяч проходит в ворота (даже если произошел контакт с мячом), кроме случая, когда вмешательство было со стороны атакующей команды.

– продолжить игру, если это не мешает игре, и убрать все постороннее при первой возможности.

Главный вопрос, подходит ли к этой ситуации пункт «только если это помешает игре». Насколько лежащий неподалеку второй мяч мешал игре?

Наиболее близко участники игры находились к мячу вот в этот момент. По-видимому, судьи решили, что этот мяч не мог им помешать.