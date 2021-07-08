Не верьте постам про два мяча на поле во время голевой атаки Англии. Мы проверили: это по правилам
В полуфинальном матче Евро-2020Англия выиграла 2:1 у Дании. Главный момент матча – пенальти от судьи Данни Маккели, усмотревшего нарушение после противоборства Рахима Стерлинга, Йоакима Меле и Матиаса Йенсена.
Другой любопытный эпизод. Во время атаки Англии на поле находился еще один мяч – он лежал неподалеку от датской штрафной.
Главный тренер Каспер Хьюлманд после игры говорил, что сигнализировал судье о втором мяче еще за пять секунд до того, как туда вбежал Стерлинг. «В другом моменте матча судья был достаточно быстр, чтобы свистнуть», – пожаловался он.
Смотрим, как это было.
Развивается атака Англии, второй мяч лежит неподалеку от углового флага.
Стерлинг рвется к воротам, и мячи уже оказываются близко, буквально рядом друг с другом.
Стерлинг успешно промчался мимо мяча, не задев его. Другие игроки тоже не задели. Дальше мы помним, что случилось – пенальти и победа Англии.
Что говорится об этом в правилах?
Правила игры есть в открытом доступе на сайте РФС. Пятый раздел и третий пункт про права и обязанности судей. И далее – пункт «Постороннее вмешательство».
[Судья] останавливает, прерывает или прекращает матч при любом нарушении Правил или в результате постороннего вмешательства, например, если:
• дополнительный мяч, другой предмет или животное оказываются на поле во время матча; судья должен:
– остановить игру (и возобновить ее «спорным» мячом), только если это помешает игре, за исключением случая, когда мяч движется в ворота и вмешательство не препятствует обороняющейся команде играть в мяч; гол засчитывается, если мяч проходит в ворота (даже если произошел контакт с мячом), кроме случая, когда вмешательство было со стороны атакующей команды.
– продолжить игру, если это не мешает игре, и убрать все постороннее при первой возможности.
Главный вопрос, подходит ли к этой ситуации пункт «только если это помешает игре». Насколько лежащий неподалеку второй мяч мешал игре?
Наиболее близко участники игры находились к мячу вот в этот момент. По-видимому, судьи решили, что этот мяч не мог им помешать.
Что интересно, за полминуты до этого эпизода второго мяча на поле еще не было.
А потом он внезапно там оказался.
Теперь это еще один предмет споров помимо пенальти.