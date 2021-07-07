Первый гол со штрафного на Евро = первый пропущенный гол Англии. Опять красиво забил парень, который расстроил Россию

Сборные Англии и Дании встречаются в полуфинале Евро-2020. Англичане – фавориты, они начали матч в атаке, но к середине первого тайма игра успокоилась.

Как только это случилось, наступил момент, когда замолчал почти весь «Уэмбли». Кроме вон того красного сектора: