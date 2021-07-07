Евро-2020
Миккель Дамсгор
Англия
Дания
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#Евро-2020 #Англия #Дания #Миккель Дамсгор

Первый гол со штрафного на Евро = первый пропущенный гол Англии. Опять красиво забил парень, который расстроил Россию

07 июля, 23:01

УЕФА

Сборные Англии и Дании встречаются в полуфинале Евро-2020. Англичане – фавориты, они начали матч в атаке, но к середине первого тайма игра успокоилась.

Как только это случилось, наступил момент, когда замолчал почти весь «Уэмбли». Кроме вон того красного сектора:

К мячу подошел Миккель Дамсгор и снова сотворил шедевр на Евро. Засадил со штрафного под перекладину.

УЕФА

УЕФА

УЕФА

Это был первый реализованный на Евро-2020 штрафной удар. Лишь в предпоследнем матче.

Дамсгор забил второй гол на турнире. Первый был в ворота сборной России – тоже очень красиво исполнен из-за пределов штрафной. Так Дамсгор стал первым игроком, родившимся в XXI веке, который забил на Евро.

Sven Simon / Global Look Press

РФС

За день до полуфинала Евро возможность продажи Дамсгора отмел президент «Сампдории» Массимо Ферреро: «Летом не собираемся его продавать. Только если не поступит какое-то очень выгодное предложение».

Англия впервые пропустила на Евро. Джордан Пикфорд только что установил рекорд сборной по сухим минутам подряд (721) и тут же пропустил от Дамсгора. «Неважно», – отреагировал твиттер Goal.com, давший новость о рекорде за несколько минут до забитого мяча.

Три года назад на ЧМ-2018 Англия сама открыла счет в полуфинале против Хорватии со штрафного, но проиграла. Будет ли обратная история?

Англичане сравняли счет к концу первого тайма – Кьер забил автогол. 1:1 было к перерыву.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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