Первый гол со штрафного на Евро = первый пропущенный гол Англии. Опять красиво забил парень, который расстроил Россию
- 28-я минута – Маунт грубит в противоборстве с Дольбергом.
- 29-я минута – во время навеса с этого штрафного Шоу фолит на Кристенсене.
К мячу подошел Миккель Дамсгор и снова сотворил шедевр на Евро. Засадил со штрафного под перекладину.
Это был первый реализованный на Евро-2020 штрафной удар. Лишь в предпоследнем матче.
Дамсгор забил второй гол на турнире. Первый был в ворота сборной России – тоже очень красиво исполнен из-за пределов штрафной. Так Дамсгор стал первым игроком, родившимся в XXI веке, который забил на Евро.
За день до полуфинала Евро возможность продажи Дамсгора отмел президент «Сампдории» Массимо Ферреро: «Летом не собираемся его продавать. Только если не поступит какое-то очень выгодное предложение».
Англия впервые пропустила на Евро. Джордан Пикфорд только что установил рекорд сборной по сухим минутам подряд (721) и тут же пропустил от Дамсгора. «Неважно», – отреагировал твиттер Goal.com, давший новость о рекорде за несколько минут до забитого мяча.