Необычная Дания. Первой ввела однополые браки, зарабатывает на свиньях, показывает кино на датском с субтитрами и засыпает холостяков корицей
Миф про датчан: они живут по «законам Янте» – правилам, которые осуждают индивидуальность
Скандинавский менталитет часто объясняется через «закон Янте». Это свод из десяти правил, который придумал датско-норвежский писатель Аксель Сандемус в романе «Беглец пересекает след». Суть всех законов – первостепенно общество, а не индивидуальность человека. Вот полный список:
- Не думай, что ты особенный.
- Не думай, что ты нам ровня.
- Не думай, что ты умнее нас.
- Не воображай, что ты лучше нас.
- Не думай, что ты знаешь больше нас.
- Не думай, что ты важнее нас.
- Не думай, что ты все умеешь.
- Тебе не следует смеяться над нами.
- Не думай, что кому-то есть до тебя дело.
- Не думай, что ты можешь нас поучать.
В этих законах автор не придумал что-то новое, а скорее отразил ментальность крестьянских общин. Правила подхватили и сделали популярными социал-демократы в ХХ веке, когда они пришли к власти и предложили модель справедливого государства.
Английский журналист Майкл Бут в 2017-м выпустил книгу «Почти идеальные люди», где критиковал скандинавские порядки. Он говорит, что законы Янте для Дании уже устарели: они были важны, когда страна состояла из крестьян. Но сейчас большинство людей – городские жители, которые хотят гордиться своими особенностями и успехами. Еще в 80-х годах даже королева Дании Маргарет критиковала правила Янте в новогоднем обращении.
Бут говорит, что влияние Янте сохранилось в датской провинции – люди там тяжело переносят амбиции людей, которые приехали из Копенгагена и рассказывают о себе много яркого. Вот два примера от Бута, как правила Янте отражаются внутри страны.
- Мужчина купил Mercedes, но друг его троллит вопросом: «О, ты такси вызвал?»
- Женщина покупала себе дом, но вдруг отказалась от сделки – во дворе был бассейн, и он как-то вычурно будет смотреться в глазах соседей.
Дания – первая в мире страна с однополыми браками. Люди со всего мира едут туда, чтобы зарегистрироваться
Датские гей-активисты Аксель и Эйгил Аскил в 1989-м году зарегистрировали первый в мире союз между людьми одного пола. К тому моменту им было 74 и 67 лет, вместе они прожили 40 лет: основали гей-журнал, год просидели в тюрьме за «разжигание похоти», но в итоге добились того, что их брак заключался в присутствии мэра Копенгагена.
Но это еще не был полноценный брак. Окончательно узаконила их Дания только в 2012-м. До этого момента однополые пары не могли венчаться в церкви и усыновлять детей. Но священник до сих пор имеет законное право отказать однополой паре в венчании.
В 2012-м опрос общественного мнения дал такие цифры об отношении датчан к однополым бракам: 79% их поддерживают, 16% выступают против, остальные 11% четкого мнения не имеют.
Есть даже статистика, как часто в Дании регистрируют однополые браки. Например, в 2020-м поженились 160 мужских и 272 женских пар. В тот же год было зарегистрировано больше 28 тысяч браков с разнополыми парами. В 90-е годы была другая тенденция – браки чаще заключали геи.
Но тут есть пара нюансов.
В Данию часто приезжают туристы, которые специально регистрируют однополый брак, даже если он в их стране запрещен (в России был прецедент, когда паспорта с датской печатью были признаны недействительными).
И иногда кто-то из иностранных партнеров не указывает пол, поэтому брак уходит в статистику как разнополый. По этой причине количество однополых браков в официальной статистике Дании немного занижено.
Кинотеатры показывают датские фильмы с датскими субтитрами. Просто не все понимают свой язык
Все дело в диалектах – их очень много, не все в стране друг друга понимают. Проблема обострилась в 2015-м, когда люди в кинотеатрах стали жаловаться: они приходят на датские фильмы, но вместо диалогов слышат непонятное бормотание.
Кинотеатры предлагают две версии фильмов – с субтитрами и без. С 2016-го такой порядок был узаконен для фильмов, которые сняты при поддержке государства. Президент ассоциации киноискусств Дании Ким Педерсен говорит, что диалоги стали в фильмах быстрее, и люди перестали успевать:
«Мы приняли меры, потому что в последние годы все больше датчан жалуются, что не понимают речь в фильмах»
Самая странная традиция страны – забрасывание холостяков корицей
Если человеку в Дании 25 лет, а он еще не женился, то родственники на его день рождения устраивают такой ритуал: выводят на улицу, засыпают его с головой корицей и заливают водой – чтобы лучше липла к телу.
У ритуала есть объяснение: в Дании раньше жили торговцы пряностями, которые постоянно путешествовали по миру и не могли найти постоянного партнера. Но их пару веков назад вообще засыпали перцем. Поэтому в датском появились устойчивые выражения: «перцовый парень» и «перцовая дева» – о тех, кто все никак не может найти пару.
Если бы все соблюдали традицию, то большинству пришлось бы пройти через обряд корицей. Потому что в Дании женщина в среднем вступает в первый брак в 32 года, а мужчина в 34.
Наследник престола – профессиональная модель
Дания – конституционная монархия. Первый датский монарх появился еще в 935 году. Конституцию и парламент Дания приняла в 19-м веке. Сейчас страной управляют две женщины: королева Магрете II и премьер-министр Метте Фредериксен. Самый необычный член королевской семьи – 21-й летний внук королевы принц Николай. Он работает моделью на подиуме.
Семья сначала предлагала ему военную карьеру, но он бросил обучение через два года и подписал контракт с агентством как фотомодель. Королевская семья поддерживает выбор Николая. Отец освободил его от некоторых ритуальных обязанностей: «Незачем принуждать и заставлять». Сейчас Николай шестой в очереди на престол.
Он говорит, что не хочет долго работать моделью и в будущем планирует получить бизнес-образование. Образование – единственное, за что платит семья из королевского бюджета. В остальном Николай живет на свои деньги.
Велосипеды – религия Дании
Дания – страна велосипедистов. Это легко доказывается цифрами:
🚲 В стране больше 12 тысяч километров велосипедных дорожек. Для удобства они проходят рядом с остановками общественного транспорта.
🚲 В Дании есть 11 национальных велосипедных маршрутов.
🚲 В среднем житель Копенгагена проезжает на велосипеде три километра в день. Житель всей Дании в два раза меньше.
🚲 90% жителей Дании имеют велосипед.
Официальный сайт Дании объясняет популярность велосипедов тем, что страна плоская (вообще нет гор, только холмы) и высокими налогами на бензин и автомобили. В 70-х Копенгаген устраивал «воскресенье без автомобиля», другие города тоже хотели избавлять страну от машин, которые вредят экологии.
Государство говорит, что из-за популярности велосипедов граждане суммарно берут на 1,1 млн больничных дней меньше, чем в других странах.
Другая внушительная цифра – государство могло сэкономить больше миллиарда крон (это почти $160 млн), если бы вся страна пересела на велосипеды.
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Экономика Дании опирается на свинину. На каждого жителя ежегодно выращивается почти по пять свиней
Дания – страна с умеренно холодным климатом и ровным ландшафтом. Оказалось, что это идеальные условия, чтобы разводить свиней.
Обычно свиноматка рожает 25-26 поросят в год, но в Дании улучшили средний показатель до 33 поросят. Почти 50% сельскохозяйственного экспорта Дании – это продажа свинины. Для государства это важный источник дохода (3 миллиарда евро в год), поэтому фермы постоянно получают деньги для модернизации. Например, в 2014 году каждое из 3700 фермерских хозяйство получило от правительства по миллиону евро на улучшения работы.
Население Дании – меньше шести миллионов человек. Страна ежегодно выращивает 28 миллионов свиней. Есть план увеличить цифру до 56 млн. Но к Дании есть претензии. Например, ежегодно полмиллиона свиноматок умирают от болезней и травм. Свиноводство плохо влияет и на экологию: вокруг ферм неприятный запах, атмосфера загрязняется газом CO2.
Дания спорит с Канадой из-за островка. Решают спор через виски и шнапс
Гренландия – это территория Дании. С ней страна входит в список самых больших государств. У водных границ Гренландии и Дании есть остров Ганса – небольшая скалистая местность площадью 1,3 кв. км. Остров равноудален от Канады и Дании, поэтому обе страны могут претендовать на него.
В ХIX веке остров отошел Канаде. Но оказалось, что канадская сторона использовала для аргумента старые и неточные карты. Спор в 30-х годах ХХ века разрешился в пользу Гренландии, но с появлением ООН статус острова снова подвис. Канада и Дания до 80-х не могли придумать, что с этим сделать, пока не появился такой милый ритуал.
Нефтегазовая компания Канады в 1984-м провела на острове Ганса исследования без отчета датской стороне. Из Копенгагена на остров прилетел министр, поставил флаг, табличку «Добро пожаловать на датский остров» и бутылку шнапса. Канада ответила своим флагом и бутылкой виски.
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