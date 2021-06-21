Необычная Дания. Первой ввела однополые браки, зарабатывает на свиньях, показывает кино на датском с субтитрами и засыпает холостяков корицей

Миф про датчан: они живут по «законам Янте» – правилам, которые осуждают индивидуальность

Скандинавский менталитет часто объясняется через «закон Янте». Это свод из десяти правил, который придумал датско-норвежский писатель Аксель Сандемус в романе «Беглец пересекает след». Суть всех законов – первостепенно общество, а не индивидуальность человека. Вот полный список:

Не думай, что ты особенный. Не думай, что ты нам ровня. Не думай, что ты умнее нас. Не воображай, что ты лучше нас. Не думай, что ты знаешь больше нас. Не думай, что ты важнее нас. Не думай, что ты все умеешь. Тебе не следует смеяться над нами. Не думай, что кому-то есть до тебя дело. Не думай, что ты можешь нас поучать.

В этих законах автор не придумал что-то новое, а скорее отразил ментальность крестьянских общин. Правила подхватили и сделали популярными социал-демократы в ХХ веке, когда они пришли к власти и предложили модель справедливого государства.

Английский журналист Майкл Бут в 2017-м выпустил книгу «Почти идеальные люди», где критиковал скандинавские порядки. Он говорит, что законы Янте для Дании уже устарели: они были важны, когда страна состояла из крестьян. Но сейчас большинство людей – городские жители, которые хотят гордиться своими особенностями и успехами. Еще в 80-х годах даже королева Дании Маргарет критиковала правила Янте в новогоднем обращении.

Бут говорит, что влияние Янте сохранилось в датской провинции – люди там тяжело переносят амбиции людей, которые приехали из Копенгагена и рассказывают о себе много яркого. Вот два примера от Бута, как правила Янте отражаются внутри страны.

Мужчина купил Mercedes, но друг его троллит вопросом: «О, ты такси вызвал?» Женщина покупала себе дом, но вдруг отказалась от сделки – во дворе был бассейн, и он как-то вычурно будет смотреться в глазах соседей.

Дания – первая в мире страна с однополыми браками. Люди со всего мира едут туда, чтобы зарегистрироваться

Датские гей-активисты Аксель и Эйгил Аскил в 1989-м году зарегистрировали первый в мире союз между людьми одного пола. К тому моменту им было 74 и 67 лет, вместе они прожили 40 лет: основали гей-журнал, год просидели в тюрьме за «разжигание похоти», но в итоге добились того, что их брак заключался в присутствии мэра Копенгагена.

Но это еще не был полноценный брак. Окончательно узаконила их Дания только в 2012-м. До этого момента однополые пары не могли венчаться в церкви и усыновлять детей. Но священник до сих пор имеет законное право отказать однополой паре в венчании.