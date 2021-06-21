Дания через удивительные цифры: рекорд Евро по поражениям, всего 4 игрока из местной лиги, сотня миллионов разницы по стоимости с Россией
Россия сыграет с Данией в третьем матче группового этапа Евро-2020. Пока Россия опережает Данию на три очка, но номинально между командами большая разница. В рейтинге ФИФА Россию и Данию разделяет 28 позиций. Перед Евро сборная Дании выиграла три матча в 2021 году в общим счетом 14:0. По цифрам сборная Дании – одна из самых интересных команд Евро-2020.
1 игрок из единственного товарищеского матча Дании и России (0:2) в 2012-м сыграет в их же матче на Евро-2020. Это капитан Дании Симон Кьер. Есть Даниэль Васс, который весь тот матч отсидел на скамейке. Еще на поле мог выйти Кристиан Эриксен, но он восстанавливается после остановки сердца. Юрий Жирков травмировался в игре с Бельгией – его тоже не будет.
2 победы есть у сборной Дании в финальных стадиях чемпионатов Европы в XXI веке. У России за этот же срок уже шесть побед. Обе сборные по разу выходили в плей-офф: Дания в 2004-м, Россия в 2008-м. Дания дважды пропускала чемпионаты Европы (2008, 2016), Россия не играла на Евро-2000. Официальных матчей между этими сборными до Евро-2020 никогда не было.
4 – столько игроков из чемпионата Дании приехали в сборную на Евро-2020. Все остальные играют в клубах, которые связаны с топ-5 лигами. Некоторые из них либо вылетели по итогам этого сезона, либо поднялись. Есть игрок из Швеции. Сравниваем с Россией, которая взяла 22 игрока из РПЛ. У нас тоже есть цифра 4 – это количество игроков из других чемпионатов в составе сборной.
16 матчей Дания проиграла в финальных стадиях чемпионата Европы – больше нее не проигрывал никто. Это данные до игры с Россией. И это больше половины всех матчей – Дания сыграла 29. Антирекордсменом Евро она была и до начала турнира, на нем усугубила статистику, проиграв оба стартовых матча.
26 лет было Касперу Хьюлманду, когда он завершил карьеру игрока из-за травмы. За это время Хьюлманд поиграл в трех клубах. Сейчас Хьюлманду 48 лет. Перед работой тренером в сборной Дании он тоже тренировал три клуба. Изначально назначение Хьюлманда в сборную анонсировалось после Евро-2020. Потом турнир был перенесен на год, а Хьюлманд пришел в команду.
34 игры – рекордная серия без поражений у сборной Дании. Она прервалась в матче с Бельгией в 2020 году. Всего за последние два года Бельгия и Дания сыграли три раза. Все три игры Бельгия выиграла. За четыре года Дания проиграла четыре официальных матча – эти три Бельгии и один Финляндии уже на Евро. Еще было поражение от Словакии в товарищеской игре в 2018-м.
36 голов забил Кристиан Эриксен за сборную Дании. Он считается лучшим бомбардиром Дании из действующих игроков. На один меньше забивал Лаудруп, больше – всего пять игроков. Лучшим бомбардиром за всю историю сборной Дании остается Йон-Даль Томассон – у него 52 гола. Пока последние голы за сборную Эриксен забил в ноябре 2020 года.
43 раза Дания пробила по воротам соперников за два матча Евро-2020. Результаты этих матчей – 0:1 с Финляндией и 1:2 с Бельгией. Зато автор единственного гола Юссуф Поульсен сразу вошел в историю чемпионатов Европы. Он забил Бельгии через 99 секунд после стартового свистка. Это самый быстрый гол Евро-2020 и второй за все чемпионаты Европы.
119 миллионов разделяет Данию и Россию по общей трансферной стоимости игроков сборной. Головин – единственный игрок России, который стоит более 20 миллионов евро (28). У Дании подобных игроков сразу шесть. Показательный момент: форвард сборной Дании Каспер Дольберг стоит 20 миллионов евро. Его игровое время в двух матчах Евро-2020 – 0 минут.
200-й гол в истории чемпионатов Европы забил датчанин Ким Вильфорт в финале Евро-1992. Это единственный турнир, где побеждала сборная Дании. Тогда же тяжелую травму получил Хенрик Андерсен, который потом завершил карьеру. Сейчас Андерсен работает скаутом. На Евро-2020 забит уже 700-й гол в истории Евро, это сделал австриец Грегорич.