Дания через удивительные цифры: рекорд Евро по поражениям, всего 4 игрока из местной лиги, сотня миллионов разницы по стоимости с Россией

Россия сыграет с Данией в третьем матче группового этапа Евро-2020. Пока Россия опережает Данию на три очка, но номинально между командами большая разница. В рейтинге ФИФА Россию и Данию разделяет 28 позиций. Перед Евро сборная Дании выиграла три матча в 2021 году в общим счетом 14:0. По цифрам сборная Дании – одна из самых интересных команд Евро-2020.

1 игрок из единственного товарищеского матча Дании и России (0:2) в 2012-м сыграет в их же матче на Евро-2020 . Это капитан Дании Симон Кьер. Есть Даниэль Васс, который весь тот матч отсидел на скамейке. Еще на поле мог выйти Кристиан Эриксен, но он восстанавливается после остановки сердца. Юрий Жирков травмировался в игре с Бельгией – его тоже не будет.

2 победы есть у сборной Дании в финальных стадиях чемпионатов Европы в XXI веке. У России за этот же срок уже шесть побед . Обе сборные по разу выходили в плей-офф: Дания в 2004-м, Россия в 2008-м. Дания дважды пропускала чемпионаты Европы (2008, 2016), Россия не играла на Евро-2000. Официальных матчей между этими сборными до Евро-2020 никогда не было.

4 – столько игроков из чемпионата Дании приехали в сборную на Евро-2020 . Все остальные играют в клубах, которые связаны с топ-5 лигами. Некоторые из них либо вылетели по итогам этого сезона, либо поднялись. Есть игрок из Швеции. Сравниваем с Россией, которая взяла 22 игрока из РПЛ. У нас тоже есть цифра 4 – это количество игроков из других чемпионатов в составе сборной.