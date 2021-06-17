Юссуф Поульсен
Евро-2020
Бельгия
Дания
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#Юссуф Поульсен #Евро-2020 #Бельгия #Дания

Поульсен забил Бельгии спустя 99 секунд. Это самый быстрый гол Евро-2020 и второй в истории

2 часа назад

Матч второго тура Евро-2020 группы В ДанияБельгия проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене. На второй минуте Юссуф Поульсен забил гол.

Матч завершен
Дания
Поульсен 2
1:2
Матч завершен
Бельгия
Азар 55
Де Брюйне 70
  • В матче первого тура Дания нанесла по воротам Финляндии 23 удара, но ни разу не забила и проиграла 0:1. Финны нанесли за матч один удар.
  • Это второй самый быстрый гол на чемпионатах Европы. Самый быстрый забил Дмитрий Кириченко за Россию в ворота Греции на Евро-2004 – спустя 65 секунд.
  • В третьем туре Дания сыграет против России. Матч пройдет 21 июня.
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Источник:
Opta
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🚀 Лучший гол Евро-2020 уже забит. С центра поля. Рекорд дальности. У-У-А-А-У!
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