Топ-гол Украины. Игрок в падении после углового отдал решающий пас пяткой

Украина в первом тайме второго тура Евро-2020 забила Северной Македонии два гола. И первый мяч – красота. Особенно пас, который стал голевым.

Гол начался с углового. Александр Караваев замыкал подачу и в падении попал по мячу пяткой. Андрей Ярмоленко занес в ворота мяч, который уже улетал за линию поля.