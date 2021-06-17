Украина
Евро-2020
Андрей Ярмоленко
Александр Караваев
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#Украина #Евро-2020 #Андрей Ярмоленко #Александр Караваев

Топ-гол Украины. Игрок в падении после углового отдал решающий пас пяткой

час назад

Украина в первом тайме второго тура Евро-2020 забила Северной Македонии два гола. И первый мяч – красота. Особенно пас, который стал голевым.

Гол начался с углового. Александр Караваев замыкал подачу и в падении попал по мячу пяткой. Андрей Ярмоленко занес в ворота мяч, который уже улетал за линию поля. 

Твиттер УЕФА

Всем очень нравится этот гол.

Караваев сыграл свой первый матч за сборную в 2015-м. И сюжет повторился. Матч против македонцев, голевая передача. Всего у него в сборной девять ассистов (например, в игре с Францией) и один гол в ворота Японии.

Важен для статистики и гол Ярмоленко. Он забил свой 42 мяч за Украину. Забьет еще шесть и догонит Андрея Шевченко, который сейчас тренирует сборную. По результативным действиям Ярмоленко уже обошел Шевченко.

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