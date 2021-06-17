Топ-гол Украины. Игрок в падении после углового отдал решающий пас пяткой
Украина в первом тайме второго тура Евро-2020 забила Северной Македонии два гола. И первый мяч – красота. Особенно пас, который стал голевым.
Гол начался с углового. Александр Караваев замыкал подачу и в падении попал по мячу пяткой. Андрей Ярмоленко занес в ворота мяч, который уже улетал за линию поля.
Всем очень нравится этот гол.
Караваев сыграл свой первый матч за сборную в 2015-м. И сюжет повторился. Матч против македонцев, голевая передача. Всего у него в сборной девять ассистов (например, в игре с Францией) и один гол в ворота Японии.
Важен для статистики и гол Ярмоленко. Он забил свой 42 мяч за Украину. Забьет еще шесть и догонит Андрея Шевченко, который сейчас тренирует сборную. По результативным действиям Ярмоленко уже обошел Шевченко.