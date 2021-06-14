🚀 Лучший гол Евро-2020 уже забит. С центра поля. Рекорд дальности. У-У-А-А-У!

Чехия играла против Шотландии в первом туре Евро-2020 у нее в гостях. Патрик Шик открыл счет в первом тайме, а после перерыва приговорил шотландцев вторым мячом.

Совершенно гениальным мячом, который он послал аж с центра поля за шиворот Дэвиду Маршаллу.