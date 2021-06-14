🚀 Лучший гол Евро-2020 уже забит. С центра поля. Рекорд дальности. У-У-А-А-У!
Чехия играла против Шотландии в первом туре Евро-2020 у нее в гостях. Патрик Шик открыл счет в первом тайме, а после перерыва приговорил шотландцев вторым мячом.
Совершенно гениальным мячом, который он послал аж с центра поля за шиворот Дэвиду Маршаллу.
Прошлой осенью всего одно действие Маршалла сделало абсолютно счастливой всю Шотландию. Тогда он отразил послематчевый пенальти в финале плей-офф от Сербии, и Шотландия попала на Евро впервые с 1996 года. Маршалл – один из немногих из этого состава сборной, кто еще ребенком застал тот момент. Сейчас ему 36 лет.
В первом матче Евро-2020 – серьезная ошибка, но и абсолютно поразительное исполнение Шика.
Чехия убегала в контратаку два в два. Решение пробить было неочевидным – вряд ли Шик мог сам убежать от защитника, но мог подождать партнера. Решение принял почти сразу – пробил, едва завладев мячом и всего на несколько метров пересек центральную линию. А перед ударом немного засеменил, готовясь пробить.
Гол с такой дальней дистанции стал рекордным на чемпионатах Европы с тех времен, когда считается статистика (с 1980 года). Расстояние – 45,5 метра.
Интернет в экстазе!
Ну и просто: