Мы все ждали этот гол. Дед Пандев: 37 лет, воюет с чиновниками – и впервые привез свою маленькую Македонию на турнир
Северная Македония дебютировала на чемпионатах Европы с поражения от Австрии (1:3). В дебютном матче получился первый гол. Вратарь Даниэль Бахман впервые сыграл за Австрию только летом. Провел два товарищеских матча, попал в основу на Евро-2020. В этой игре он неудачно столкнулся с защитником, а Пандев спокойно закатил мяч в пустые ворота.
Горан Пандев – капитан и автор первого гола в истории Северной Македонии на Евро-2020. Этот гол стал для Пандева 38-м в составе сборной. По возрастному рекорду (37 лет и 321 день) Пандев немного не дотянул до Ивицы Вастича. Тот забивал на Евро в возрасте 38 лет и 257 дней. Интересно, что Беллингхем стал самым молодым игроком Евро в день гола Пандева.
За сутки до игры с Австрией Пандев написал обращение к нации. Сказал об исполнении карьерной мечты и возможной последней игре за сборную. Слова Пандева: «Это святое поколение македонского футбола. Это поколение объединило всю Македонию. Я горжусь каждым моментом, каждой капелькой пота, которую пролил на эту святую майку».
Почему Македония – это Северная Македония? Где просто Македония? И причем тут Россия?
Пандев дебютировал за сборную еще в 2001 году. Он всегда был македонской звездой, но команде не хватало класса для попадания в финальную стадию крупных турниров. Впервые Пандев сыграл за Македонию в 17 лет. В 37 Пандев по-прежнему регулярно выходит в матчах за сборную. Хотя в отборе на Евро-2020 он забил только один мяч.
Зато Пандев – автор решающего гола в ворота Грузии в финале Лиги наций. Именно он в ноябре 2020-го и вывел Северную Македонию на Евро-2020. До матча против Австрии последним достижением Северной Македонии была победа над Германией (2:1) в мартовской игре квалификации ЧМ. Горан Пандев там тоже забил один из голов.
Перед стартом Евро-2020 Федерация футбола Северной Македонии показала новую форму сборной. Фанаты возмутились, а от игроков открыто выступил Пандев. Он опубликовал в инстаграме старый образец формы – тот, в котором македонцы обыгрывали Грузию. Федерация футбола прогнулась – так сборная Македонии вернула старую форму.
Македония показала странную форму для Евро – вообще без цветов флага. Злятся и фанаты, и капитан Пандев. Сборная вернет старую форму
Сборная Северной Македонии поставила перед собой задачу на Евро – выход в 1/8 финала. Ее озвучил тренер сборной Игор Ангеловски. Но сразу после выхода Северной Македонии на Евро-2020 он чуть не потерял работу. Босс Федерации футбола Северной Македонии Муамед Сейдини продвигал своего кандидата – тренера молодежки Благоя Милевски.
Под давлением он все-таки договорился с Ангеловски о новом контракте. В этой ситуации поучаствовал и Горан Пандев. Он вступил с Сейдини в публичный конфликт. Была даже такая цитата: «Сейдини хотел заменить Ангеловски еще после матча с Израилем. Кто-то работал против сборной, но ничего не получилось. За нами стоит вся Македония».
Сам Пандев делает много вещей для развития футбола в Северной Македонии. Он основал собственный клуб «Академия Пандев». В 2019 году эта команда участвовала в Лиге Европы, где проиграла «Зриньски» (оба матча – 0:3). Пандев обеспечивает половину годового бюджета «Академии» и построил для нее современные объекты.
На Евро-2020 за Северную Македонию заявлен Марьян Радески – один из игроков команды Пандева.
Еще больше фактов об игроках Северной Македонии – в нашем проекте по Евро-2020
Больше всех этого гола ждал, походу, кипер Австрии.