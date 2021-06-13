Мы все ждали этот гол. Дед Пандев: 37 лет, воюет с чиновниками – и впервые привез свою маленькую Македонию на турнир

Северная Македония дебютировала на чемпионатах Европы с поражения от Австрии (1:3). В дебютном матче получился первый гол. Вратарь Даниэль Бахман впервые сыграл за Австрию только летом. Провел два товарищеских матча, попал в основу на Евро-2020. В этой игре он неудачно столкнулся с защитником, а Пандев спокойно закатил мяч в пустые ворота.

Горан Пандев – капитан и автор первого гола в истории Северной Македонии на Евро-2020. Этот гол стал для Пандева 38-м в составе сборной. По возрастному рекорду (37 лет и 321 день) Пандев немного не дотянул до Ивицы Вастича. Тот забивал на Евро в возрасте 38 лет и 257 дней. Интересно, что Беллингхем стал самым молодым игроком Евро в день гола Пандева.

За сутки до игры с Австрией Пандев написал обращение к нации. Сказал об исполнении карьерной мечты и возможной последней игре за сборную. Слова Пандева: «Это святое поколение македонского футбола. Это поколение объединило всю Македонию. Я горжусь каждым моментом, каждой капелькой пота, которую пролил на эту святую майку».

Почему Македония – это Северная Македония? Где просто Македония? И причем тут Россия?