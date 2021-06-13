🇳🇱 Мы не видели Голландию семь лет – как у нее дела? Почему фанаты не любят тренера и как он перепутал фамилию Промеса?

С тренерами все сложно:

⬇️ Гус Хиддинк сменил Луи ван Гала после бронзы ЧМ, но продержался всего год.

⬇️ Данни Блинд не вытащил команду на Евро, а в отборе к ЧМ Голландия проиграла Болгарии именно при нем.

⬇️ Дик Адвокат вернулся помочь с выходом на ЧМ, но не смог. И ушел.

⬇️ Рональд Куман стал тренером в 2018-м, прошел отбор на Евро и зажег в Лиге наций. Но позвала «Барселона» – и Куман ушел, не дождавшись Евро.

Куман фанатично влюблен в «Барсу» 20 лет и мечтал стать главным. Он уже работал там – кончилось войной с лучшим другом ван Галом

⬇️ Франк де Бур возглавил Голландию в 2020-м. В финал Лиги наций она не вышла.

Фанаты критикуют де Бура за странности и запускают самолет с протестным лозунгом

Он точно не любимый тренер Голландии. Выигрывал только с «Аяксом» и больше нигде не сверкал. «Интер», «Кристал Пэлас» или клуб МЛС – везде де Буру не хватало то времени, то трансферов.

Со сборной де Бур пока ничего хорошего не добился. Зато создал минимум три горячие точки.

⚔️ Случай с вратарем Яспером Силлессеном. Сначала он попал в заявку на Евро, затем получил положительный результат теста на коронавирус. Де Бур тут же заменил Силлессена на Бизота. В ответ Силлессен разозлился: «Он знал, что у меня положительный тест, и сказал, что при отрицательном тесте я буду в сборной. Чувствую себя ужасно – бессилен и зол». Де Бур объяснил: неизвестно, сколько потребуется для хорошей формы Силлессена, а ждать некогда.

⚔️ Случай с Квинси и непонятной фамилией. На одной из пресс-конференций перед Евро де Бур уверил всех, что на фланге хорошо выступит Квинси Мениг. Стоп. Никакого Менига в заявке нет. Зато есть Квинси Промес. Перепутал? Забыл? Оговорился? Причина не так важна – фанаты в любом случае возмущены.

Сюда же – история про Донни ван де Бека, который, по информации де Бура, сыграл 4000 минут в сезоне (так тренер намекал, что у него есть игровая практика в «МЮ»). Если что, 4000 минут = больше 44 полных матчей. Конечно, это неправда – число игровых минут ван де Бека в клубе еле-еле перевалило за тысячу.

⚔️ Расстановка. Голландцы слишком часто играли 4-3-3 и уже давно к этому привыкли, но два летних товарищеских матча де Бур вдруг перестроил под три центральных защитника: «Убежден, нам нужна именно эта схема». И добавил: команда одобрила.