🇳🇱 Мы не видели Голландию семь лет – как у нее дела? Почему фанаты не любят тренера и как он перепутал фамилию Промеса?
Сборная Голландии очень давно не играла на большом турнире. Как выиграла бронзу в 2014-м на чемпионате мира – так с тех пор и играла только в квалификациях. Да, был финал Лиги наций, но если брать привычные Евро и ЧМ, то перерыв затянулся на семь лет.
У голландцев уже была такая засуха: в 1980-х они пропустили три турнира подряд, хотя в 1978-м играли в финале ЧМ. Зато когда вернулись – тут же выиграли Евро-1988. Способны повторить?
Здесь все загадочно.
Вижу, что Нидерланды отказались от названия Голландия. А нам можно? Как правильно? В чем разница?
Что с ними было за это время?
Регулярные провалы и смены тренеров.
❌ Квалификация к Евро-2016: аж четвертое место в отборочной группе за Чехией, Исландией и Турцией. На Евро впервые сыграла половина Европы (24 команды), но Голландия умудрилась не вписаться даже в это число.
❌ Квалификация к ЧМ-2018: невезение со жребием – в группе Франция и Швеция. Хотя ключевым стало поражение от Болгарии.
✅ В квалификации к Евро-2020 Голландия не стала первой в группе, но спокойно вышла на чемпионат со второго места и плюсом выиграла у Германии. В Лиге наций – финал. Кажется, вернулись.
С тренерами все сложно:
⬇️ Гус Хиддинк сменил Луи ван Гала после бронзы ЧМ, но продержался всего год.
⬇️ Данни Блинд не вытащил команду на Евро, а в отборе к ЧМ Голландия проиграла Болгарии именно при нем.
⬇️ Дик Адвокат вернулся помочь с выходом на ЧМ, но не смог. И ушел.
⬇️ Рональд Куман стал тренером в 2018-м, прошел отбор на Евро и зажег в Лиге наций. Но позвала «Барселона» – и Куман ушел, не дождавшись Евро.
Куман фанатично влюблен в «Барсу» 20 лет и мечтал стать главным. Он уже работал там – кончилось войной с лучшим другом ван Галом
⬇️ Франк де Бур возглавил Голландию в 2020-м. В финал Лиги наций она не вышла.
Фанаты критикуют де Бура за странности и запускают самолет с протестным лозунгом
Он точно не любимый тренер Голландии. Выигрывал только с «Аяксом» и больше нигде не сверкал. «Интер», «Кристал Пэлас» или клуб МЛС – везде де Буру не хватало то времени, то трансферов.
Со сборной де Бур пока ничего хорошего не добился. Зато создал минимум три горячие точки.
⚔️ Случай с вратарем Яспером Силлессеном. Сначала он попал в заявку на Евро, затем получил положительный результат теста на коронавирус. Де Бур тут же заменил Силлессена на Бизота. В ответ Силлессен разозлился: «Он знал, что у меня положительный тест, и сказал, что при отрицательном тесте я буду в сборной. Чувствую себя ужасно – бессилен и зол». Де Бур объяснил: неизвестно, сколько потребуется для хорошей формы Силлессена, а ждать некогда.
⚔️ Случай с Квинси и непонятной фамилией. На одной из пресс-конференций перед Евро де Бур уверил всех, что на фланге хорошо выступит Квинси Мениг. Стоп. Никакого Менига в заявке нет. Зато есть Квинси Промес. Перепутал? Забыл? Оговорился? Причина не так важна – фанаты в любом случае возмущены.
Сюда же – история про Донни ван де Бека, который, по информации де Бура, сыграл 4000 минут в сезоне (так тренер намекал, что у него есть игровая практика в «МЮ»). Если что, 4000 минут = больше 44 полных матчей. Конечно, это неправда – число игровых минут ван де Бека в клубе еле-еле перевалило за тысячу.
⚔️ Расстановка. Голландцы слишком часто играли 4-3-3 и уже давно к этому привыкли, но два летних товарищеских матча де Бур вдруг перестроил под три центральных защитника: «Убежден, нам нужна именно эта схема». И добавил: команда одобрила.
Многие сборные после перерыва из-за пандемии переходили на игру в три защитника – кто-то отрабатывал еще осенью, кто-то перешел весной. Голландия решилась только к лету, когда из времени на обкатку схемы – лишь подготовительный сбор и всего пара матчей.
Посыл от фанатов к переходу обратно на 4-3-3 проявляется даже так. Да, это над тренировочной базой сборной летает самолет с призывом вернуть классику:
«До Кумана у нас были сложности против любой команды. При нем мы побили Францию, Германию, Англию. При де Буре – вернулись к сложностям против любой команды», – главное мнение фанатов сейчас. Еще претензии – слишком много навесов и растущие вопросы по атаке в целом. Хотя кадров там не так много
Как они справятся без ван Дейка? А Депай потянет быть лидером?
Потеря из-за травмы Вирджила ван Дейка, конечно, существенна. Но линия защиты по именам все равно впечатляет:
⭐️ Матейс де Лигт – защитник «Ювентуса».
⭐️ Стефан де Врей – защитник «Интера».
⭐️ Натан Аке – защитник «Ман Сити».
⭐️ Дэйли Блинд – хороший опытный защитник «Аякса».
⭐️ Сюда же – неплохие крайние защитники из чемпионата Голландии Думфрис и Вейндал.
Но де Бур в тройке центральных защитников задействует Тимбера, который до этого лета ни разу в сборной не играл.
Девушка из России раскрашивает старые черно-белые фото для голландских клубов. Ее работами даже иллюстрируют книги
В нападении опций мало. В Лиге наций Голландия играла по схеме 4-2-3-1 с выдвинутым вперед Мемфисом Депаем, но в отборочных матчах к ЧМ уже выходил Люк де Йонг. У Депая – четыре гола за восемь игр, де Йонг забивал в каждом из матчей, но – Турции, Латвии и Гибралтару.
Кто еще? Вут Вегорст – отличный форвард «Вольфсбурга», но при де Буре выходит редко (хотя в двух товарищеских играх был в старте). У Коди Гакпо – ноль матчей в сборной. Есть еще Дониэлл Мален, но он тоже не слишком опытен.
Короче, вся надежда на Депая.
А как там Промес?
До пандемии Квинси Промес играл регулярно, а осенью выходил в Лиге наций. Но весной вообще не вызывался на матчи квалификации к ЧМ-2022. Де Бур отказался подтвердить, что все это из-за уголовного дела: «Он не в составе, потому что я сделал выбор в пользу других игроков».
Но Промес все-таки дотянул до итоговой заявки на Евро. В летнем товарищеском матче против Шотландии он вышел на замену. Едва ли Промес рассматривается как основа (особенно в схеме 3-5-2), но на заменах мы его наверняка увидим.
Коротко – что еще нужно знать о современной сборной Голландии
🍊 В составе самый возрастной игрок Евро-2020 – Мартен Стекеленбург (в сентябре ему исполнится 39 лет).
🍊 Разнообразие по лигам и клубам – в команде игроки «Ман Сити», «Ливерпуля», «Барселоны», «Ювентуса», «Интера», «Лиона» и пятерка из «Аякса». Из домашнего чемпионата приехали 12 человек – почти половина.
🍊 Представитель РПЛ – один. Конечно, Промес.
🍊 Серьезный разрыв по возрасту. Игроков в среднем возрасте 23-27 лет всего пятеро. Остальные – или совсем молодые, или уже опытные.
🍊 Старт в группе – против Украины. Дальше Австрия и в последнем туре Северная Македония.