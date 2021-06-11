6 из 24 сборных приехали на Евро не с теми тренерами, с которыми прошли отбор. Из-за пандемии, скучной игры и домогательств

Шесть сборных Евро-2020 из 24 сменили тренеров, которые их туда вывели. На такие события повлиял перенос турнира на 2021 год, но даже это объяснение подходит не ко всем сборным.

Испания прошла отборочный турнир Евро-2020 без поражений. Она выиграла отборочную группу, где набрала 26 очков. Испанцы выиграли восемь матчей, дважды сыграли вничью. Разница мячей – 31:5. В отборочном турнире Испанию тренировал Роберт Морено. Он узнал об отставке после заключительной игры отбора с Румынией (5:0).

Луис Энрике уходил из сборной, когда умерла его дочь. Потом вернулся, а Морено окончательно ушел из сборной. Дальше возник скандал: Морено рассказывал, что радуется возвращению Энрике. Сам Энрике говорил о чрезмерных амбициях Морено. Приводил в пример даже настольный теннис, в который не хочет играть через СМИ.

Все завершилось скандальным решением. Морено думал, что останется у Энрике вторым тренером. Сам Энрике этого не захотел. Потом Морено неудачно поработал в «Монако». Он нигде не работает с лета 2020-го. Энрике по-прежнему тренирует сборную Испанию. Он единственный взял 24 игрока на Евро-2020, хотя можно 26.

Выводил: Райан Гиггз

Райан Гиггз Тренирует: Роб Пейдж

Райан Гиггз тренировал сборную Уэльса весь отборочный турнир. Потом он получил обвинения в нападении на двух девушек. Из-за этого Гиггз не вошел в зал славы АПЛ и потерял работу в сборной. Федерация футбола Уэльса посмотрела на документы из прокуратуры, а потом отстранила Гиггза от работы.

Роб Пейдж – бывший игрок сборной Уэльса. Он провел за нее 41 матч – играл в сборной до 2005 года. Тренерскую карьеру в сборной Пейдж начинал с молодежной команды. В 2019-м стал помощником Гиггза, замещал его на нескольких играх. Результаты сборной при нем не портились, поэтому Пейдж был первым кандидатом на место Гиггза.

Уэльс стал последней командой Европы, которая квалифицировалась на ЧЕ-2020 через отборочный турнир. Фанаты критиковали Гиггза уже тогда – еще до жестких обвинений в нападении. Сам Гиггз вину так и не признал. Суд по этому делу перенесен на январь 2022 года. Мы подробно рассказывали о его деле в отдельном материале:

Гиггз под следствием из-за нападения на девушку. Уэльс полгода играл матчи без него – и уволил перед Евро