6 из 24 сборных приехали на Евро не с теми тренерами, с которыми прошли отбор. Из-за пандемии, скучной игры и домогательств
Шесть сборных Евро-2020 из 24 сменили тренеров, которые их туда вывели. На такие события повлиял перенос турнира на 2021 год, но даже это объяснение подходит не ко всем сборным.
Испания
- Выводил: Роберт Морено
- Тренирует: Луис Энрике
Испания прошла отборочный турнир Евро-2020 без поражений. Она выиграла отборочную группу, где набрала 26 очков. Испанцы выиграли восемь матчей, дважды сыграли вничью. Разница мячей – 31:5. В отборочном турнире Испанию тренировал Роберт Морено. Он узнал об отставке после заключительной игры отбора с Румынией (5:0).
Луис Энрике уходил из сборной, когда умерла его дочь. Потом вернулся, а Морено окончательно ушел из сборной. Дальше возник скандал: Морено рассказывал, что радуется возвращению Энрике. Сам Энрике говорил о чрезмерных амбициях Морено. Приводил в пример даже настольный теннис, в который не хочет играть через СМИ.
Все завершилось скандальным решением. Морено думал, что останется у Энрике вторым тренером. Сам Энрике этого не захотел. Потом Морено неудачно поработал в «Монако». Он нигде не работает с лета 2020-го. Энрике по-прежнему тренирует сборную Испанию. Он единственный взял 24 игрока на Евро-2020, хотя можно 26.
Уэльс
- Выводил: Райан Гиггз
- Тренирует: Роб Пейдж
Райан Гиггз тренировал сборную Уэльса весь отборочный турнир. Потом он получил обвинения в нападении на двух девушек. Из-за этого Гиггз не вошел в зал славы АПЛ и потерял работу в сборной. Федерация футбола Уэльса посмотрела на документы из прокуратуры, а потом отстранила Гиггза от работы.
Роб Пейдж – бывший игрок сборной Уэльса. Он провел за нее 41 матч – играл в сборной до 2005 года. Тренерскую карьеру в сборной Пейдж начинал с молодежной команды. В 2019-м стал помощником Гиггза, замещал его на нескольких играх. Результаты сборной при нем не портились, поэтому Пейдж был первым кандидатом на место Гиггза.
Уэльс стал последней командой Европы, которая квалифицировалась на ЧЕ-2020 через отборочный турнир. Фанаты критиковали Гиггза уже тогда – еще до жестких обвинений в нападении. Сам Гиггз вину так и не признал. Суд по этому делу перенесен на январь 2022 года. Мы подробно рассказывали о его деле в отдельном материале:
Гиггз под следствием из-за нападения на девушку. Уэльс полгода играл матчи без него – и уволил перед Евро
Словакия
- Выводил: Павел Гапал
- Тренирует: Штефан Таркович
Словакия попала на Евро через Лигу наций. В полуфинале с Ирландией еще работал Павел Гапал. Там сыграли 0:0, но Словакия прошла дальше через серию пенальти. На финал с Северной Ирландией словаков выводил уже Штефан Таркович. Причина увольнения Гапала – неудачное выступление в другом сезоне Лиги наций.
Из-за пандемии коронавируса смешалось вообще все, но назначение Тарковича получилось удачным. Словакия в том финале обыграла Северную Ирландию (2:1) и попала на Евро-2020. Потом мы видели эту сборную в матче против России. В марте 2021 года Словакия обыграла Россию со счетом 2:1. Это ее единственная победа в 2021 году – еще есть четыре ничьи.
Нидерланды
- Выводил: Роналд Куман
- Тренирует: Франк де Бур
«Барселона» вышла на Кумана еще в январе 2020 года. Тогда он отказался, потому что до Евро оставалось несколько месяцев. Дальше мир накрыла пандемия коронавируса, а Куман перенес сердечный приступ. Евро-2020 отложилось на год – тогда Куман и принял новое предложение от «Барселоны». Из сборной он уходил успешным героем.
В контракте Кумана по работе в сборной был пункт, по которому он мог в любое время уйти в «Барселону». Он вступал в действие после Евро-2020, поэтому Куман так быстро и отклонил первое предложение. Перенос турнира поменял все обстоятельства, а «Барса» провалила переговоры с другими кандидатами.
В Нидерландах теперь работает Франк де Бур. С ним в сборной постоянно возникают скандалы. Последний связан с отсутствием в заявке вратаря Силлессена, который долго был основным вратарем сборной. Силлессен заразился коронавирусом, но еще мог сыграть на Евро-2020. Потом он очень удивился, когда нашел на месте в заявке другого вратаря.
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Дания
- Выводил: Оге Харейде
- Тренирует: Каспер Хьюлманд
Харейде работал с командой с 2016-го. Дания с ним вышла на ЧМ-2018 и там только в 1/8 проиграла по пенальти хорватам. Потом Дания без поражений прошла отборочную группу Евро, но заняла второе место: половину игр сыграла вничью и пропустила вперед Швейцарию.
В марте Дания объявила, что не будет продлевать с Харейде контракт, который заканчивался 31 июля 2020-го. Со сборной начал работать Хьюлманд – тренер с опытом в датских клубах и «Майнце» (менял Томаса Тухеля). Оттуда он ушел через девять месяцев, когда команда за 13 матчей победила всего раз.
С Хьюлмандом Дания заняла второе место в группе Лиги наций, обогнав Англию и Исландию. Сильнее была только Бельгия.
Польша
- Выводил: Ежи Бженчек
- Тренирует: Паулу Соуза
В январе 2021 Польша внезапно уволила Ежи Бженчека. Никто не понимал, почему. Он взял сборную после провала на ЧМ и спокойно вывел на Евро (первое место, отрыв в шесть очков от второй Австрии). Медиа предполагал, что Бженчек ушел из-за конфликта с Робертом Левандовски, но президент федерации Польши объяснил: сборная с этим тренером не прогрессирует, нужно смотреть в будущее.
Соуза – тренер с пестрым опытом. Работал в Англии («Суонси», «Лестер»), Израиле, Китае, Франции, Швейцарии, Португалии, Венгрии и Италии. Там он с «Фиорентиной» получил первую большую известность. С Польшей у Соузы только три официальные игры в отборе на ЧМ-2022: победа над Андоррой, ничья с Венгрией и поражение от Англии.