Лига наций
Дивизион:
Сезон:
Этап:
Таблица
Результаты
Статистика
Материалы
Результаты,
6 тур
Предыдущие
Группа 1
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Босния и Герцеговина
0 : 2
Италия
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Босния и Герцеговина
0
Италия
2
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Польша
1 : 2
Нидерланды
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Польша
1
Нидерланды
2
Группа 2
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Англия
4 : 0
Исландия
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Англия
4
Исландия
0
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Бельгия
4 : 2
Дания
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Бельгия
4
Дания
2
Группа 3
17.11.2020 17 нояб. 2020 вт 22:45
Хорватия
2 : 3
Португалия
17.11.2020 17 нояб. 2020 вт 22:45
Хорватия
2
Португалия
3
17.11.2020 17 нояб. 2020 вт 22:45
Франция
4 : 2
Швеция
17.11.2020 17 нояб. 2020 вт 22:45
Франция
4
Швеция
2
Группа 4
17.11.2020 17 нояб. 2020 вт 22:45
Испания
6 : 0
Германия
17.11.2020 17 нояб. 2020 вт 22:45
Испания
6
Германия
0
17.11.2020 17 нояб. 2020 вт 22:45
Швейцария
3 : 0
Украина
17.11.2020 17 нояб. 2020 вт 22:45
Швейцария
3
Украина
0
Предыдущие