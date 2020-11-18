Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Лионель Месси
Гарет Бэйл
Себастьян Аллер
Месут Озил
Неймар Да Силва
Златан Ибрагимович
Луис Суарес
Алексей Миранчук
Россия
Нидерланды
Китай
Ирландия
Боливия
Франция
Кения
Новая Зеландия
Непал
Бельгия
Германия
Тамбов
Спартак
Барселона
Фиорентина
Зенит
Арсенал
ЦСКА
Ливерпуль
Ювентус
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Таблица
Результаты
Статистика
Материалы
Лига наций
Дивизион:
Лига А
Лига B
Лига C
Лига D
Сезон:
2020/2021
2018/2019
Этап:
лига наций. лига а
лига наций. лига а плей-офф
Таблица
Результаты
Статистика
Материалы
Результаты,
6 тур
Предыдущие
Следующие
Группа 1
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
Босния и Герцеговина
0 : 2
Италия
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
Босния и Герцеговина
0
Италия
2
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
Польша
1 : 2
Нидерланды
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
Польша
1
Нидерланды
2
Группа 2
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
Англия
4 : 0
Исландия
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
Англия
4
Исландия
0
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
Бельгия
4 : 2
Дания
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
Бельгия
4
Дания
2
Группа 3
17.11.2020
17 нояб. 2020
вт
22:45
Хорватия
2 : 3
Португалия
17.11.2020
17 нояб. 2020
вт
22:45
Хорватия
2
Португалия
3
17.11.2020
17 нояб. 2020
вт
22:45
Франция
4 : 2
Швеция
17.11.2020
17 нояб. 2020
вт
22:45
Франция
4
Швеция
2
Группа 4
17.11.2020
17 нояб. 2020
вт
22:45
Испания
6 : 0
Германия
17.11.2020
17 нояб. 2020
вт
22:45
Испания
6
Германия
0
17.11.2020
17 нояб. 2020
вт
22:45
Швейцария
3 : 0
Украина
17.11.2020
17 нояб. 2020
вт
22:45
Швейцария
3
Украина
0
Предыдущие
Следующие