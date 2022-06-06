История любви Шакиры и Пике – как они влияли на карьеры друг друга и почему не женились даже после десяти лет и двух детей

Последние слухи о свадьбе были еще в 2017 году – тогда Пике якобы даже сам подтверждал ее согласие. Публично Шакира позже иногда называла Пике мужем, но их статус так и не поменялся. Пике связывал это с менталитетом Шакиры. Еще шутил, что не беспокоится о ее согласии: «Мне просто нужно пару дней. На первый я соберусь, а потом сделаю это предложение».

Пике называл Шакиру самым большим титулом, взятым за всю карьеру. Оба подчеркивали, что никогда не видели себя традиционной парой. Однажды Шакира вообще сказала о пугающем браке, но тут же напомнила о крепкой паре с Пике. Папарацци в ответ выставили негласный прайс: любой компрометирующий снимок Пике или Шакиры оценивался в 200 тысяч долларов.

Все это давало поводы и фанатам соперников «Барселоны» оскорблять Пике. Он в ответ только отшучивался – считал секс с Шакирой хуже, чем свист трибун «Эспаньола». Шакира параллельно рассказывала об игривости в отношениях, которую они постоянно поддерживают. И не отрицала возможный брак в будущем: «Если я когда-нибудь все-таки выйду замуж, то именно за него».

Пике стал дисциплинированнее и остался в «Барселоне» под влиянием Шакиры

До знакомства с Пике у Шакиры не было никакого интереса к футболу. Потом она начала без отрыва следить за всеми событиями – смотрела каждый матч с участием Пике. Весной 2022-го Шакира отмечала 600-й матч Пике за «Барселону». Писала: «Ты пришел в этот мир, чтобы изменить парадигмы. Другого Жерара Пике нет и не будет. Исключительный человек».

Шакира благодарила футбол за их знакомство: привлекала к игре всю семью и специально учила правила. Играла и сама – Пике подшучивал и кидал ей мяч. Признавалась в соцсетях, что Пике не хотел бы публично афишировать карьерные проблемы. Но рассказывала фанатам о моментах, когда Пике выходил на матчи с травмами или страдал от других проблем со здоровьем.