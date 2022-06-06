История любви Шакиры и Пике – как они влияли на карьеры друг друга и почему не женились даже после десяти лет и двух детей
Шакира и Пике расстались. Возможно, главная пара испаноязычного мира в XXI веке и главная пара на стыке спорта и поп-культуры после эпохи Бекхэмов.
Пока все светские медиа обсуждают слухи про его измену и ее нервный срыв, мы лучше сфокусируемся на теплом и радостном: как они нашли друг друга, почему влюбились и чем наполняли эти десять лет вместе.
Они познакомились в ЮАР: говорили о погоде и переписывались весь чемпионат мира – ради встречи с ней он дошел до финала
Испания выиграла ЧМ-2010 в ЮАР, но для Пике тот месяц запомнился не только игрой без замен во всех ключевых матчах. Пока Пике был основным защитником Испании, Шакира – музыкальным лицом турнира. Они познакомились перед стартом чемпионата – на съемках клипа Waka Waka. Сам Пике в итоге попал в официальное видео: там он показывал слова This Time for Africa.
Позже Пике написал Шакире, что они снова увидятся: так он надеялся, что выйдет в финал, где она выступает. Чтобы завязать общение, спросил у нее о погоде – зацепился за эту тему, потому что она приехала в Африку раньше его сборной. Удивился, когда в ответ она прислала градусы. Позднее она скажет: «Я никогда не забуду, что встретила любовь всей жизни на том турнире».
Они переписывались весь турнир – Пике рассказывал Шакире о результатах сборной и ждал финала. В ответ получал сообщение: ты выглядишь мило в том видео. Общие знакомые еще раз свели их вместе уже после окончания чемпионата. Тогда завязалась дружба.
На момент знакомства оба были в других парах. Еще в августе 2010-го казалось, что они действительно просто общаются. Но к следующему году все поменялось. В январе Шакира рассталась с Антонио де ла Руа – после 11 лет вместе. Пике тогда же расстался с актрисой Нурией Томас.
Весной 2011-го Пике и Шакира наконец-то объявили, что встречаются.
Для обоих выход из прошлых отношений получился тяжелым. Нурия Томас только через несколько лет признала, что рана наконец-то заживает. Тогда же рассказала о танцах под песню Шакиры и о том, что Пике остался в ее глазах хорошим человеком. Шакира прошла другой путь: судилась с де ла Руа из-за денежной компенсации сразу по трем искам – и выиграла все.
Шакира старше Пике на десять лет, хотя оба отмечают день рождения в один день – 2 февраля. Они воспринимали это неким особенным знаком. Через знакомство с Пике Шакира доказывала самой себе существование бога: «Несколько лет я не чувствовала любви. Вдруг я встретила его – и вышло солнце».
«Единственным человеком, которому он позволил бы коснуться моего бедра, была Рианна». Карьера Шакиры после Пике: взаимный запрет на откровенные кадры, месяцы на гастролях без семьи
Отношения с Пике повлияли на образ Шакиры. Он в шутку (или нет?) запретил ей сниматься в откровенных клипах вместе с мужчинами. Зато в 2014 году в таком стиле вышло совместное видео Шакиры и Рианны. Для него Шакира спрашивала у Пике отдельное разрешение. Позже она говорила: «Единственным человеком, которому он позволил бы коснуться моего бедра, была Рианна».
Все это работало и в обратную сторону: «С моделями он ничего делать не может!» Шакира объясняла, что дома они строят баланс и отношения двух равных людей. Основная сложность – занятость самой Шакиры. Из-за концертов в разных странах она могла месяц не видеть семью, но находила выход и постоянно звонила. Остальные детали отношений оба почти не раскрывали.
Знакомство с Пике сказалось и на музыкальных идеях Шакиры. В клипе на песню Me Enamore («Я влюбилась») она показывала эмоции от любви: разгром гостиничного номера и прыжки с парашютом. Это был всего один день из их жизни – Пике еще и выступил оператором к этому клипу. Все время съемок он ходил с камерой на лбу и придумывал детали вместе с Шакирой.
Жизнь вместе: он обожал ее улыбку и называл обезьянкой, она обожала его подростковую прическу и называла «мой бедный муж»
Когда Пике и Шакира вместе отдыхали без камер, он называл ее своей Джокондой. Публично Пике не мог удержаться перед улыбкой Шакиры: его удивляло, что она всегда выглядит счастливой. Еще Пике регулярно признавался ей в любви: «Ты сводишь меня с ума». И ласково сравнивал с обезьянкой, когда Шакира забиралась на капот машины и ела мороженое.
У самой Шакиры было другое подходящее определение. На пляже она запрыгивала на Пике и представляла себя коалой. Шакира любила волосы Пике – ей нравилась его подростковая прическа. Позже она даже специально делала такую сыновьям. Еще Шакира благодарила Пике за их любовь и семью. Во время праздников публиковала фото их поцелуев и снова улыбалась.
Пике и Шакира даже сталкивались в соцсетях – устраивали шуточные мини-скандалы. Спорили о победе Колумбии или Испании на ЧМ-2014. Сначала Пике отвечал: «Смеюсь – не могу остановиться». Но уже через несколько лет сам восхищался колумбийскими болельщиками в разных видах: «Моя Колумбия». И отмечал Шакиру в испанских чартах с музыкой.
Они почти никогда не показывали напряжение. Хотя об одном серьезном вопросе в отношениях Шакира рассказывала уже в 2022-м. Проблема – в пунктуальности самой Шакиры, которая постоянно опаздывает. Она говорила: «Мой бедный муж, чертов бойфренд, чертов папочка – как бы вы его ни называли. Он постоянно меня ждет. Он уже устал ждать. Из-за этого мы и ссоримся».
Их отношения укрепились с рождением двоих сыновей. В январе 2013-го родился Милан, через два года – Саша. Шакира называла Пике современным отцом и объясняла, что из-за детей сама поменяла приоритеты. Так в момент рождения Милана мыслил уже Пике: «Мы не отличаемся от других. Стараемся проводить много времени с сыном, ходить в кино, обедать»
Сейчас сыновья занимаются музыкой и футболом. Милан называет себя футбольным человеком, который играет на барабанах. В 2020-м во время пандемии коронавируса он написал стих для отца. Фрагмент показывал сам Пике: «Мы оба любим лазить по деревьям и убегать от пчел. Мы много чего придумываем и играем в шахматы. Еще нам нравится прыгать по лужам».
Почему Пике и Шакира так и не поженились: он объяснял это менталитетом, она – запретным плодом
Пике и Шакира сознательно отказывались от свадьбы. На этом настаивала Шакира: «Не хочу, чтобы он видел во мне жену. Предпочитаю, чтобы я всегда была для него девушкой или любовницей. Это как запретный плод – хочу держать его в тонусе». Сам Пике никогда не делал ей предложение и говорил журналистам, что их обоих устраивает текущий формат отношений.
Последние слухи о свадьбе были еще в 2017 году – тогда Пике якобы даже сам подтверждал ее согласие. Публично Шакира позже иногда называла Пике мужем, но их статус так и не поменялся. Пике связывал это с менталитетом Шакиры. Еще шутил, что не беспокоится о ее согласии: «Мне просто нужно пару дней. На первый я соберусь, а потом сделаю это предложение».
Пике называл Шакиру самым большим титулом, взятым за всю карьеру. Оба подчеркивали, что никогда не видели себя традиционной парой. Однажды Шакира вообще сказала о пугающем браке, но тут же напомнила о крепкой паре с Пике. Папарацци в ответ выставили негласный прайс: любой компрометирующий снимок Пике или Шакиры оценивался в 200 тысяч долларов.
Все это давало поводы и фанатам соперников «Барселоны» оскорблять Пике. Он в ответ только отшучивался – считал секс с Шакирой хуже, чем свист трибун «Эспаньола». Шакира параллельно рассказывала об игривости в отношениях, которую они постоянно поддерживают. И не отрицала возможный брак в будущем: «Если я когда-нибудь все-таки выйду замуж, то именно за него».
Пике стал дисциплинированнее и остался в «Барселоне» под влиянием Шакиры
До знакомства с Пике у Шакиры не было никакого интереса к футболу. Потом она начала без отрыва следить за всеми событиями – смотрела каждый матч с участием Пике. Весной 2022-го Шакира отмечала 600-й матч Пике за «Барселону». Писала: «Ты пришел в этот мир, чтобы изменить парадигмы. Другого Жерара Пике нет и не будет. Исключительный человек».
Шакира благодарила футбол за их знакомство: привлекала к игре всю семью и специально учила правила. Играла и сама – Пике подшучивал и кидал ей мяч. Признавалась в соцсетях, что Пике не хотел бы публично афишировать карьерные проблемы. Но рассказывала фанатам о моментах, когда Пике выходил на матчи с травмами или страдал от других проблем со здоровьем.
Отношения с Шакирой сказались на восприятии футбола и со стороны Пике. В основном это касалось его дисциплины на тренировках в «Барселоне». Там Пике наладил общение с Гвардиолой – у того больше не возникало поводов для претензий к самоотдаче Пике. В сезоне-2011/12 Пике думал об уходе из «Барселоны», но понял: лучше остаться и создать идеал.
Картина их жизни не всегда была такой яркой. Шакира попала в историю, когда в парке Барселоны на нее напали два диких кабана. Они разорвали сумку – никто из местных не помог. Еще один случай: травмированный Пике неожиданно оказался рядом вместе с Шакирой на серфинге. Фотографии дошли даже до президента «Барселоны» – тот отказался штрафовать Пике.
На большинство официальных церемоний Шакира и Пике приходили вместе. Когда Пике получал награду от Федерации футбола Каталонии, то главным впечатлением стали их объятия с Шакирой. Пике посвящал ей поцелуй, если Шакира смотрела матч с трибун. Она рассказывала: «Думаю, Жерар однажды станет президентом «Барселоны». А я буду его первой леди из «Барсы».
Пике участвовал в спортивных видео Шакиры – после ЧМ-2010 она получала новые предложения по проектам. Так, Пике и другие футболисты попадали в клип на песню La La La в 2014 году. За все время отношений Шакира так научилась разбираться в футболе, что даже критиковала Пике за неправильную позицию Месси в его символической сборной. Ответ: «Детка, я знаю, что делаю».
Откуда взялись утечки о расставании – и как однажды Пике и Шакира опровергали слухи об изменах
Новости о проблемах между Шакирой и Пике в 2022 году запустило издание El Periodico. Это утренняя ежедневная газета, которая выходит на испанском и каталонском языках. Основана в 1978 году, специализация – спорт. Считалась пятой по статусу газетой в стране.
В 2019 году у газеты El Periodico сменился владелец – тогда же поменялась ее редакционная политика. Именно журналисты El Periodico утверждают, что Пике изменил Шакире. Из-за этого он съехал от нее и вернулся в старый дом. В материалах не называлась личность девушки – только 20-летняя блондинка из Барселоны. С ней вместе Шакира якобы застала Пике.
Потом остальные большие издания Испании стали добавлять другие сюжеты в медиакостер. Marca писала, что Пике и Шакира больше вместе не забирают детей из школы. Еще Шакира возила детей на отдых, а Пике вместе с ними не было. Менее надежные источники указывают со ссылкой на треды в твиттере: измена произошла с мамой футболиста «Барселоны» Гави. Это никто не подтверждает.
Слухи о расставании Шакиры и Пике возникали и раньше. Сначала Пике якобы уходил от Шакиры к израильской модели. В 2017-м он вообще будто бы вернулся к бывшей девушке Нурии Томас и изменил с ней Шакире. Томас даже пришлось комментировать возможную измену: «Для меня невероятно видеть, как выдуманные новости вызывают реакции и оценочные суждения обо мне».
Ответом на все подобные новости о расставании всегда было совместное фото Шакиры и Пике. Оба продвигали посыл: главное в жизни – семья. Шакира рассказывала, что они с Пике обсуждают проблемы и ставят любовь выше остального: «Мы стараемся делать все, что в наших силах. Любовь есть, ее много – и это основа. О семье нужно постоянно заботиться и уделять ей время».
Весной 2022 года Шакира и пуэрториканский рэпер Rauw Alejandro показали работу Te Felicito. Весь посыл текста основан на сожалении, грусти и разочаровании. Есть и такие слова:
«У меня красные глаза от слез – я плачу из-за тебя. Теперь кажется, что ты сожалеешь. Звучит искренне, но я хорошо знаю тебя. Знаю, что ты лжешь. Твои актерские способности заслуживают восхищения».