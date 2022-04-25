История Макрона и его жены Брижит: она – старше на 25 лет, была его учительницей, с тремя детьми, он – писал ей письма из универа в 90-е

Макрон удивлял Брижит ролью пугала в школьном театре, родители думали, что ему на самом деле нравится дочь учительницы

Макрон говорит, что на него сильно влияла бабушка: с мамой, по словам близких, он не был в теплых отношениях – она всю жизнь переживала из-за первого ребенка, который родился мертвым. От бабушки Макрон получил любовь к книгам, левым идеям и регулярным беседам с ее друзьями.

В обществе взрослых Макрону было комфортнее. Это подмечала и Брижит – у нее учился необычный юноша: «Эммануэль не был подростком. С учителями и директором школы он общался на равных».

15-летний Макрон удивлял всех интеллектом. Однажды к Брижит прибежала ее дочка Лоренс (училась в одном классе с Макроном) и сказала: «В нашем классе теперь сумасшедший. Он знает все обо всем!».

Тогда (в 1993 году) Брижит носила фамилию бывшего мужа Озьер и уже родила троих детей. Брижит – преподавательница французского в школе города Амьен La Providence и ведущая театрального класса. Одно из первых ее впечатлений о Макроне – роль пугала в детском спектакле: «Это было невероятно, как он играл. Такое вхождение в образ». После спектакля Макрон поцеловал Брижит в щеку.