История Макрона и его жены Брижит: она – старше на 25 лет, была его учительницей, с тремя детьми, он – писал ей письма из универа в 90-е
Президент Франции Эммануэль Макрон 15 лет женат на Брижит Тронье. Самая заметная деталь их отношений – разница в возрасте. Брижит на 25 лет старше Макрона (ему сейчас 44, ей 69). Встречаться они начали еще в школе.
Макрон удивлял Брижит ролью пугала в школьном театре, родители думали, что ему на самом деле нравится дочь учительницы
Макрон говорит, что на него сильно влияла бабушка: с мамой, по словам близких, он не был в теплых отношениях – она всю жизнь переживала из-за первого ребенка, который родился мертвым. От бабушки Макрон получил любовь к книгам, левым идеям и регулярным беседам с ее друзьями.
В обществе взрослых Макрону было комфортнее. Это подмечала и Брижит – у нее учился необычный юноша: «Эммануэль не был подростком. С учителями и директором школы он общался на равных».
15-летний Макрон удивлял всех интеллектом. Однажды к Брижит прибежала ее дочка Лоренс (училась в одном классе с Макроном) и сказала: «В нашем классе теперь сумасшедший. Он знает все обо всем!».
Тогда (в 1993 году) Брижит носила фамилию бывшего мужа Озьер и уже родила троих детей. Брижит – преподавательница французского в школе города Амьен La Providence и ведущая театрального класса. Одно из первых ее впечатлений о Макроне – роль пугала в детском спектакле: «Это было невероятно, как он играл. Такое вхождение в образ». После спектакля Макрон поцеловал Брижит в щеку.
Именно на любви к театру Макрон и Брижит сблизились. Макрон курировал одну из постановок и постоянно консультировался с Брижит. И однажды Макрон признался в любви. Брижит вспоминает: «Мы встречались по пятницам. А уже в субботу я ждала новой пятницы».
Отношения начались через год после знакомства. Одноклассница Макрона говорила, что об этом знал весь класс: «Он говорил, что у него есть кто-то, но не уточнял. А мы все знали, что у него идиллия с учительней». Но скоро Макрон уехал учиться в Париж, но поклялся, что обязательно женится на Брижит. Одноклассник Макрона рассказывал, что он при первой возможности уезжал из Амьена на свидание к Брижит.
Родители сначала не поняли Макрона и думали, что он влюблен в дочку Брижит Лоренс. Но Макрон признался и долго сталкивался с сопротивлением – родители даже просили Брижит больше не общаться с их сыном. У нее в доме тоже было напряжение: дети не сразу приняли выбор, а больше всего против отношений с Макроном протестовал старший брат Брижит.
12 лет Макрон и Брижит Озьер встречаются редко и в основном переписываются. Неизвестно, как на все реагировал ее муж Андре-Луи Озьер. Но автор книги о Брижит Сильви Боммет считает, что он не был воинственным человеком и говорил, что главное – сохранить хорошие отношения с общими детьми. После развода в 2006-м (хотя пара рассталась, когда стало известно о связи с Макроном) Озьер отказывает медиа в интервью, о его жизни известно мало.
В 2007-м Макрон и Брижит женятся. Перед этим Макрон спросил разрешение у всех ее детей, которые удивились и дали согласие на свадьбу: «Это был сильный поступок. И Эммануэль сразу стал органичной частью нашей семьи».
Как пара относится к разнице возраста и насмешкам? Брижит шутит, что главный недостаток Макрона – молодость
На чем держатся отношения Брижит и Макрона? Близкая к семье писательница Гаэль Чакалофф говорит о юморе и взаимной поддержке: «У них есть то, что мы все хотели бы иметь после двадцати лет совместной жизни: они много веселятся вместе, шутят, сохранили невероятную легкость и беззаботность».
Главное, что Макрону понравилось в Брижит – интеллект: «Мы обсуждали все. Как будто мы всегда знали друг друга. Мы оказались неразлучны, несмотря на встречные ветры».
Брижит говорит, что не вмешивается в политические дела мужа (к вопросу, что он пошел на второй президентский срок). И ей нравится, как он до сих пор ее удивляет: «Я думала, что буду замужем за писателем. Была уверена, что у него будет известность, но в другой области. Политика меня поразила. Если вы выходите замуж за человека, как Эммануэль Макрон, то знайте, что каждый день вас ждут новые сюрпризы».
К разнице в возрасте Брижит относится с юмором: «Я шучу, что единственный недостаток Эммануэля – его возраст. Но мы принимаем это и завтракаем каждый день вместе – я со своими морщинами, он со своей свежестью. Если бы я сделала другой выбор, то упустила бы жизнь».
Макрон считает, что эта разница только укрепила любовь: «Да, мы не классическая семья, мы были изгоями. Любой, кто страдал от дискриминации и насмешек, знает, что это только приводит к еще большей решимости. Наша история учит, что не стоит уступать конформизму».