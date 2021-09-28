6 мифов об Эйфелевой башне. Ее придумал не Эйфель, Мопассан не завтракал на ней из-за ненависти, это не самая высокая башня Европы

Миф №3: Эйфелева башня – самое высокое здание Европы

Как на самом деле: даже не самое высокое сооружение в стране

Первые сорок лет после постройки Эйфелева башня со своими 324 метрами действительно была самой высокой в Европе и даже в мире. В 1930-м ее обогнал небоскреб из Нью-Йорка «Крайслер-билдинг», архитекторы которого специально добавили шпиль, чтобы побить мировой рекорд. Но через 20 лет Эйфелева башня снова опередила из-за новой пятиметровой антенны.

Сейчас Эйфелева башня даже не самое высокое сооружение Франции. Ее опередили телевизионные мачты и передатчики.

Утешение для Эйфелевой башни – во всем мире ее до сих пор пытаются ее повторить, но никто не сделал выше оригинала. Рекордная по высоте копия появилась в 1999 году в Лас-Вегасе (165 метров).

Миф №4: Эйфелеву башню нельзя фотографировать ночью

Как на самом деле: как бы нельзя, но в общем-то можно

Этим отчасти правдивым мифом туристов иногда пугают парижские гиды и путеводители. Откуда он взялся? Дело в сложности закона об авторских правах. В 1985 году Пьер Бидо установил на башне новую иллюминацию. Она тоже попадает под закон, который стал строже с 2016 года – во Франции некоторые культурные объекты профессиональные фотографы не могут снимать без разрешения.