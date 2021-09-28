6 мифов об Эйфелевой башне. Ее придумал не Эйфель, Мопассан не завтракал на ней из-за ненависти, это не самая высокая башня Европы
Миф №1: дизайн Эйфелевой башни придумал Эйфель
Как на самом деле: Эйфель руководил работой, а дизайнер для идеи вдохновлялся обсерваторией
В 1889 году Франция отмечала столетие революции. Одно из мероприятий – Всемирная выставка. За пять лет до нее организуется конкурс на эскиз здания 300 метров (такие высокие раньше не строились), которое будет символом выставки. Первый набросок башни сделал архитектор Морис Кешлен. Сначала Эйфелю вариант не понравился, но он согласился, что и этот можно превращать во что-то интересное.
Уже через несколько месяцев Эйфель получил патент на башню, над проектом которой в итоге работали четыре человека. Среди них не было Эйфеля – он лишь руководил и давал советы. Зато на фабрике Эйфеля были сделаны все 18 тысяч деталей башни. И строительство прошло очень быстро: пять месяцев на фундамент и еще 21 месяц на полную конструкцию.
Но Эйфель выступил честно – дизайн башни не оригинален. Кешлен вдохновлялся обсерваторией Латтинга из Нью-Йорка. Это здание 96 метров тоже создавалось для международной выставки, но простояло всего три года и сгорело в 1856 году.
Миф №2: писатель Мопассан так ненавидел Эйфелеву башню, что даже ел на первом ярусе башни (лишь бы не замечать ее уродство)
Как на самом деле: это был не Мопассан
Против строительства огромной башни в Париже выступала почти вся культурная элита. Творческие люди протестовали даже петицией:
«Мы, писатели, художники, скульпторы, архитекторы и страстные поклонники нетронутой красоты Парижа, протестуем изо всех сил, со всем нашим негодованием во имя французского вкуса, против возведения бесполезной и чудовищной Эйфелевой башни. Чтобы довести наши аргументы до конца, представьте на мгновение нелепую башню, возвышающуюся над Парижем подобно гигантской черной дымовой трубе, сокрушающую своей варварской громадой Нотр-Дам, Лувр, и Триумфальную арку».
Среди подписавшихся был и писатель Ги де Мопассан. По старой легенде, он даже обедал на первом ярусе башни, лишь бы не смотреть на нее. Но цитата Мопассану приписывается ошибочно. Эту фразу на самом деле говорил английский писатель Уильям Моррис. Но Мопассан действительно ненавидел Эйфелеву башню: «Я покинул Париж и Францию, потому что мне до смерти надоела эта башня. Ее копии выставляются во всех магазинах. Это мучительный кошмар».
Миф №3: Эйфелева башня – самое высокое здание Европы
Как на самом деле: даже не самое высокое сооружение в стране
Первые сорок лет после постройки Эйфелева башня со своими 324 метрами действительно была самой высокой в Европе и даже в мире. В 1930-м ее обогнал небоскреб из Нью-Йорка «Крайслер-билдинг», архитекторы которого специально добавили шпиль, чтобы побить мировой рекорд. Но через 20 лет Эйфелева башня снова опередила из-за новой пятиметровой антенны.
Сейчас Эйфелева башня даже не самое высокое сооружение Франции. Ее опередили телевизионные мачты и передатчики.
Утешение для Эйфелевой башни – во всем мире ее до сих пор пытаются ее повторить, но никто не сделал выше оригинала. Рекордная по высоте копия появилась в 1999 году в Лас-Вегасе (165 метров).
Миф №4: Эйфелеву башню нельзя фотографировать ночью
Как на самом деле: как бы нельзя, но в общем-то можно
Этим отчасти правдивым мифом туристов иногда пугают парижские гиды и путеводители. Откуда он взялся? Дело в сложности закона об авторских правах. В 1985 году Пьер Бидо установил на башне новую иллюминацию. Она тоже попадает под закон, который стал строже с 2016 года – во Франции некоторые культурные объекты профессиональные фотографы не могут снимать без разрешения.
В теории под штраф попадают и простые туристы, которые выкладывают фото в соцсети. Но еще ни одного подобного случая не было. Официальный сайт Эйфелевой башни разрешает туристам фото с любых ракурсов и в любое время, но просит письменное разрешение для тех, кто будет продавать фото. Да, тут нюансы только вокруг ночных фото. Днем можно фотографировать всем, потому что Гюстав Эйфель умер больше 70 лет назад, и патент на авторское право истек.
Миф №5: у «ПСЖ» на логотипе всегда Эйфелева башня
Как на самом деле: дважды был без нее – в начале истории и в начале 90-х
Первый логотип «ПСЖ» – синий мяч с красным кораблем внутри. Он продержался всего два года, и в 1972-м у клуба новый логотип, который всем показывает городскую принадлежность. Но затем у «ПСЖ» снова наступил период без Эйфелевой башни – в 1992 году, когда клуб покупает Canal +. Его художественный руководитель Этьен Робиаль отказывается от башни и утверждает новое лого: три большие буквы PSG и полное название клуба ниже.
Еще Canal + лишил «ПСЖ» второго чемпионства. В 1993 году Лига 1 забрала у «Марселя» титул из-за скандала со взятками. Чемпионство и право сыграть в Лиге чемпионов перешло «ПСЖ». Но руководство канала не согласилось c решением, боясь реакции аудитории.
С новым лого «ПСЖ» все же стал чемпионом, но в 1996-м вернул башню – фанатам не понравилась минималистичная эмблема.
Миф №6: однажды девушка спрыгнула с Эйфелевой башни из-за несчастной любви, но упала на машину, выжила и вышла замуж за ее владельца
Как на самом деле: падала и выжила, но не влюблялась во владельца авто
Эта байка из 60-х популярна в соцсетях. Но правдива лишь отчасти.
В 1965 году начальник Европейского бюро службы новостей Ален де Лиро провел расследование: за 1964 год с Эйфелевой башни спрыгнуло почти 400 человек. Больше всего де Лиро впечатлил случай 17-летней Кристиан (338-й прыжок за год). Она приехала в Париж из Нормандии, мечтала о карьере продавщицы духов, но устроилась лишь горничной. Окончательно трагедию в жизнь принес парень – он объявил о расставании незадолго до помолвки.
Кристиан пролетела с башни 55 метров, но упала на автомобиль Renault, который спас ей жизнь. Она продавила автомобиль и даже не попала в реанимацию – только сломала ногу («Я даже ничего не почувствовала в тот момент»). После Кристиан уехала в родной город и иногда появлялась в газетных репортажах, как та самая девушка, что выжила после падения с Эйфелевой башни. История о браке с владельцем Renault – романтический вымысел.