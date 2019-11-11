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Марсель
Марсель
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Франция
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Велодром
Тренер
Андре Виллаш-Боаш
А. Виллаш-Боаш
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Заменял сам себя, превышал скорость, его отцу угрожали посредники «Интера». Истории о новичке «Сочи» – Имбула
#Жанелли Имбула
04 марта, 16:17
Уникальный матч «Марселя» против «Лиона»: рекорд посещаемости, невероятный перформанс и тест сети 5G
#Марсель
11 ноября 2019, 23:11
Думаете, у «Монако» ужас в обороне? Вы еще не видели игру защитников «Марселя»
#Марсель
27 сентября 2019, 21:03
Во Франции болельщики срывают матчи гомофобными баннерами. Хотя против этого борется Лига
#Лига 1
29 августа 2019, 11:09
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
Балотелли придумал новое празднование: он запостил радость в сторис инстаграма сразу после гола
#Марио Балотелли
04 марта 2019, 00:31
Балотелли вернулся. Он снова забивает и получает полмиллиона в месяц
#Марио Балотелли
16 февраля 2019, 21:13