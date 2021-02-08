Фанаты «ПСЖ» защищают президента «Марселя». Он уволил кучу людей, которые слишком любят клуб и хуже работают после поражений

• За первый год работы Эйро убрал 25 сотрудников, больше половины которых – из клубных СМИ, но были уволены и люди, проработавшие в клубе десятилетиями. Вскоре закрылся и клубный телеканал OMtv.

• Эйро так объяснял увольнения, что нажил еще больше врагов. По его словам, 99% людей в клубе из Марселя – это риск, поскольку поражения сильно их расстраивают, а производительность падает. И указывал на англичан и американцев – они умеют дистанцироваться. Эйро знал психологию американцев – он закончил Гарвард. Но фанатов таким заявлением отвернул окончательно.

• Бывший защитник «Марселя» Мануэль Аморос был в шоке от такой речи: «Просто стыд говорить такое во главе клуба. Люди живут «Марселем», а ему наплевать, он – парижанин, приехал сюда делать все что хочет. Выгнал тех, кто был здесь годами, привел парижан, ничего не соображающих в футболе».

• Касалось это даже не только футбола. Эйро не пощадил и тех, кто помог в бизнесе с крупной сделкой по новому спонсорскому соглашению с Puma.

• Притом сотрудники не имеют права высказываться на многие темы – такие пункты в их трудовые договоры Эйро вставил сразу же после того, как заступил на должность в клубе. Так что многие уволенные не рассказывают о делах в клубе в открытую.

Иногда доходило до смешного – помощник тренера Руди Гарсии получил предупреждение, просто поделившись мнением с L’Équipe о Кевине Стротмане.