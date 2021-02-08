Фанаты «ПСЖ» защищают президента «Марселя». Он уволил кучу людей, которые слишком любят клуб и хуже работают после поражений
«Марсель» проиграл «ПСЖ» 0:2 и откатился в середину турнирной таблицы Лиги 1. До зоны ЛЧ уже почти 20 очков, тренер ушел, ситуация вокруг клуба снова неспокойная. Периодически с «Марселем» такое происходит.
Дела и так не очень, а тут еще и акция от фанатов парижан, которую можно принять за насмешку. Перед матчем они поддержали президента «Марселя» Жака-Анри Эйро. То есть главу своих врагов.
Фанатов «Марселя» точно не заставишь сделать то же самое. Напротив, в день матча в городе от них было много баннеров против Эйро.
Протесты усиливаются, а недавно даже был отменен матч «Марселя» с «Ренном», когда фанаты ворвались на базу клуба и устроили там файер-шоу. Конечная цель – свержение Эйро. Они терпеть его не могут.
Ненависть вряд ли была бы столь масштабной, если бы результаты клуба были выше, но «Марсель» редко радует фанатов при Эйро – лишь одно попадание в тройку за несколько лет и финал Лиги Европы, но на этом и все. И все же результаты – не главная причина.
О президенте и фанатах:
• В 2000 году Жак-Анри Эйро основал медиагруппу Sporever, которая быстро стала одним из лидеров в Европе и первой запускала трансляции футбольных матчей на мобильных телефонах. Эйро также возглавлял медиагруппу Paris Turf, специализирующуюся на спортивной журналистике. Президентом «Марселя» он стал в 2016 году после того, как клуб был продан американскому бизнесмену Фрэнку Маккорту.
• Эйро – парижанин, так что у марсельских фанатов недоверие зародилось изначально.
• За первый год работы Эйро убрал 25 сотрудников, больше половины которых – из клубных СМИ, но были уволены и люди, проработавшие в клубе десятилетиями. Вскоре закрылся и клубный телеканал OMtv.
• Эйро так объяснял увольнения, что нажил еще больше врагов. По его словам, 99% людей в клубе из Марселя – это риск, поскольку поражения сильно их расстраивают, а производительность падает. И указывал на англичан и американцев – они умеют дистанцироваться. Эйро знал психологию американцев – он закончил Гарвард. Но фанатов таким заявлением отвернул окончательно.
• Бывший защитник «Марселя» Мануэль Аморос был в шоке от такой речи: «Просто стыд говорить такое во главе клуба. Люди живут «Марселем», а ему наплевать, он – парижанин, приехал сюда делать все что хочет. Выгнал тех, кто был здесь годами, привел парижан, ничего не соображающих в футболе».
• Касалось это даже не только футбола. Эйро не пощадил и тех, кто помог в бизнесе с крупной сделкой по новому спонсорскому соглашению с Puma.
• Притом сотрудники не имеют права высказываться на многие темы – такие пункты в их трудовые договоры Эйро вставил сразу же после того, как заступил на должность в клубе. Так что многие уволенные не рассказывают о делах в клубе в открытую.
Иногда доходило до смешного – помощник тренера Руди Гарсии получил предупреждение, просто поделившись мнением с L’Équipe о Кевине Стротмане.
• На условиях анонимности бывшие сотрудники все же высказывались. Один рассказал, что Эйро просто экономил на зарплате – набирал стажеров или недоплачивал по странной схеме. Другой – что сотрудники сами увольнялись по собственному желанию, потому что их так вынуждала вся построенная им система.
• Для Эйро «Марсель» – бизнес, а фанаты – клиенты, но ничего больше. Да и игра, кажется, не очень волнует. Например, Эйро рассуждал, что неплохо бы голы издали считать за два. Определенной части фанатов не за что было любить его и раньше – после роспуска им группы Yankees, продававшей поддельные билеты на игру.
«Я сделал ошибку в том, что так высказался о марсельцах, – признал Эйро, комментируя фанатские беспорядки на базе. – Но это совершенно не оправдывает ту ненависть, которую мы видели тогда».
Поддержки у Эйро мало, а критика многих причастных к ранним успехам клуба становится оглушительной. Теперь способствуют и результаты – в Лиге чемпионов жуткий антирекорд по поражениям, а снова туда «Марсель» попадет явно не в следующем сезоне.