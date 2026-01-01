Кирилл Луи-Дрейфус

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Новый владелец «Сандерленда» – 22-летний миллиардер с русскими корнями
#Сандерленд
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Теперь «Сандерлендом» рулит миллиардер с русскими корнями. Это сын бывшего владельца «Марселя», и ему всего 22 года
#Кирилл Луи-Дрейфус
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