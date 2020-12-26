Новый владелец «Сандерленда» – 22-летний миллиардер с русскими корнями

На официальном сайте «Сандерленда» появился пост о смене владельца. Новый – 22-летний Кирилл Луи-Дрейфус. Клуб сообщил, что сделка по продаже уже оформлена. «Сандерленд» ждет ее одобрения, чтобы Луи-Дрейфус стал председателем правления клуба в самом начале 2021-го.

Что нужно знать о Луи-Дрейфусе:

Он – сын покойного бывшего владельца «Марселя» и бывшего генерального директора adidas Роберта Луи-Дрейфуса.

Состояние его матери Маргариты Луи-Дрейфус оценивается в 5,6 млрд долларов.

Состояние Кирилла разные источники оценивают по-разному: средняя отметка – 17 млрд долларов.

Кирилл Луи-Дрейфус будет самым молодым председателем правления клуба в истории английского футбола.

Кирилл Луи-Дрейфус сказал:

«Я благодарю всех за оказанное мне доверие. Думаю, многие знают о моей связи с футбольной индустрией. Принимая «Сандерленд», я принимаю и понимаю ответственность, возложенную на меня. Я совмещу исторические традиции клуба и современный подход к делу, чтобы вернуть клуб на вершину английского футбола».

Сейчас «Сандерленд» идет на 11-м месте в таблице английской Лиги 1.