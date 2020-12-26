Сандерленд
Футбол
Кирилл Луи-Дрейфус
Новый владелец «Сандерленда» – 22-летний миллиардер с русскими корнями
час назад
На официальном сайте «Сандерленда» появился пост о смене владельца. Новый – 22-летний Кирилл Луи-Дрейфус. Клуб сообщил, что сделка по продаже уже оформлена. «Сандерленд» ждет ее одобрения, чтобы Луи-Дрейфус стал председателем правления клуба в самом начале 2021-го.
Что нужно знать о Луи-Дрейфусе:
- Он – сын покойного бывшего владельца «Марселя» и бывшего генерального директора adidas Роберта Луи-Дрейфуса.
- Состояние его матери Маргариты Луи-Дрейфус оценивается в 5,6 млрд долларов.
- Состояние Кирилла разные источники оценивают по-разному: средняя отметка – 17 млрд долларов.
- Кирилл Луи-Дрейфус будет самым молодым председателем правления клуба в истории английского футбола.
Кирилл Луи-Дрейфус сказал:
«Я благодарю всех за оказанное мне доверие. Думаю, многие знают о моей связи с футбольной индустрией. Принимая «Сандерленд», я принимаю и понимаю ответственность, возложенную на меня. Я совмещу исторические традиции клуба и современный подход к делу, чтобы вернуть клуб на вершину английского футбола».
Сейчас «Сандерленд» идет на 11-м месте в таблице английской Лиги 1.
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