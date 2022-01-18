В Костроме арестован тренер детской футбольной команды. Его заподозрили в домогательствах

Суд в Костроме на два месяца арестовал тренера местного женского клуба «Пантера». Его подозревают в домогательствах к несовершеннолетним футболисткам.

Подробностей о деле практически нет. Заседание проходило в закрытом формате, подозреваемому вменяют две уголовные статьи:

Половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет возраста (ч.1 ст. ст. 134.). Лишение свободы на срок до четырех лет.

Совершение развратных действий без применения насилия с лицом, не достигшим 16 лет (ч. 3 ст. 135). Лишение свободы на срок до 12 лет.

Во время суда подозреваемый отрицал обвинения.