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В Костроме арестован тренер детской футбольной команды. Его заподозрили в домогательствах

35 минут назад

Суд в Костроме на два месяца арестовал тренера местного женского клуба «Пантера». Его подозревают в домогательствах к несовершеннолетним футболисткам.

Подробностей о деле практически нет. Заседание проходило в закрытом формате, подозреваемому вменяют две уголовные статьи:

  • Половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет возраста (ч.1 ст. ст. 134.). Лишение свободы на срок до четырех лет.
  • Совершение развратных действий без применения насилия с лицом, не достигшим 16 лет (ч. 3 ст. 135). Лишение свободы на срок до 12 лет.

Во время суда подозреваемый отрицал обвинения.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
инстаграм Костромского областного суда
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