Футбол
В Костроме арестован тренер детской футбольной команды. Его заподозрили в домогательствах
35 минут назад
Суд в Костроме на два месяца арестовал тренера местного женского клуба «Пантера». Его подозревают в домогательствах к несовершеннолетним футболисткам.
Подробностей о деле практически нет. Заседание проходило в закрытом формате, подозреваемому вменяют две уголовные статьи:
- Половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет возраста (ч.1 ст. ст. 134.). Лишение свободы на срок до четырех лет.
- Совершение развратных действий без применения насилия с лицом, не достигшим 16 лет (ч. 3 ст. 135). Лишение свободы на срок до 12 лет.
Во время суда подозреваемый отрицал обвинения.
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