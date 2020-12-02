Что стало с Адамом Джонсоном – звездой АПЛ, который сел в тюрьму за связь с несовершеннолетней
Помните Адама Джонсона. Пробивался в непопсовом «Манчестер Сити», потерялся после прихода в клуб шейхов, уехал в «Сандерленд». Дальше – четыре года в клубе, скандал – и пуф: карьера умерла, а жизнь стала кошмаром.
В 2016-м Джонсон обвинен в педофилии. На вечеринке он соблазнил и поцеловал 15-летнюю девушку. «Сандерленд» разорвал с ним контракт, суд признал его виновным и запустил бесконечные процессы.
Главные моменты из жизни Адама Джонсона от начала скандала до тюрьмы:
• В феврале-2016 с ним сразу же расторг контракт adidas, не дожидаясь окончания дела.
• За день до этого он признал вину по двум из четырех эпизодов дела.
• В марте того же года он получил шесть лет заключения. Сторона обвинения просила десять лет.
• Через неделю после последнего заседания Джонсон подал апелляцию, но ее отклонили.
• От Джонсона ушла подруга Стейси Флаундерс, с которой у них общая дочь. Флаундерс пообещала, что позволит ему видеть дочь. Когда Джонсон попал в тюрьму, дочери было чуть больше года. Он выкупил право попрощаться с ней – провел сутки и вернулся в тюрьму.
• Через три года Флаундерс сказала, что сделала аборт после решения суда – от Джонсона у нее мог бы быть второй ребенок.
Джонсон в тюрьме: работал уборщиком, продал дом в 3-6 раз ниже стоимости, получил ножевое ранение от других заключенных
• В тюрьме он начал с работы уборщика. Зарабатывал 11 фунтов в неделю. Потом поднялся до парикмахера и увеличил жалование до 20 фунтов.
• Джонс с помощью семьи выставил на продажу особняк стоимостью в 2,5 млн фунтов – полученные деньги он хотел потратить на юристов. Но дом никто не хотел – и его продали игроку сборной Англии по крикету за 300-700 тысяч фунтов (по разным данным).
• В тюрьме на Джонсона регулярно нападали другие заключенные. Сначала побили в душе, потом порезали лицо бритвой. Провокации, оскорбления, драки – это Джонсон регулярно получал в тюрьмах Лидса и Донкастера. Джонсон говорил другим заключенным, что он не насильник. Его никто не слушал.
• Под конец срока его перевели в лагерь для военнопленных. Заключенных там называли резидентами, они больше находились вне камер. А сами камеры выглядели по-другому: это дома, в которых проживали по 5-6 заключенных.
• За все время Джонсон подавал несколько апелляций, но их отклоняли. Благодаря юристам он доказал, что не насиловал девушку. Но полиция выяснила, что за несколько дней до происшествия он искал в интернете данные по возрасту согласия.
• Джонсон вышел из тюрьмы в марте 2019 года.
• За ним приехал отец – машина была с полностью затонированными стеклами.
Джонсон после тюрьмы: не дает интервью, стоит на учете в полиции, оттирал слово «педофил» с ворот дома
• Джонсон просто извинился перед всеми. Отец сказал: «Счастлив, что Адам возвращается домой. Вернется ли он в футбол? Без комментариев».
• Джонсон контактировал с некоторыми клубами из низших английских лиг, но они все отклоняли его запросы.
• Он не дает интервью. С ним договаривались британские таблоиды, но Джонсон всем отказывали. Журналисты Daily Star пробовали узнать, где он работает, но так ничего не нарыли. Остановились на мнении, что Джонсон безработный.
• Сейчас у Джонсона есть официальный статус бывшего преступника, который отсидел за попытку сексуального домогательства к несовершеннолетней. Это значит, что он должен уведомлять полицию: а) Когда соберется выехать за границу; б) Когда купит что-то на сумму дороже пяти тысяч фунтов.
• Одно время была информация, что суд запретит Джонсону видеться с маленькой дочерью – но подтверждения этому нет.
• За Джонсоном часто охотятся папарацци. Например, когда он оттирал слово «педофил» от ворот своего дома в Донкастере. Или на выходе из ночного клуба в Мидлсбро. Где он появился в майке с надписью Fresh Kid («свежий ребенок»).