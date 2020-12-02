Что стало с Адамом Джонсоном – звездой АПЛ, который сел в тюрьму за связь с несовершеннолетней

Главные моменты из жизни Адама Джонсона от начала скандала до тюрьмы:

• В феврале-2016 с ним сразу же расторг контракт adidas, не дожидаясь окончания дела.

• За день до этого он признал вину по двум из четырех эпизодов дела.

• В марте того же года он получил шесть лет заключения. Сторона обвинения просила десять лет.

• Через неделю после последнего заседания Джонсон подал апелляцию, но ее отклонили.

• От Джонсона ушла подруга Стейси Флаундерс, с которой у них общая дочь. Флаундерс пообещала, что позволит ему видеть дочь. Когда Джонсон попал в тюрьму, дочери было чуть больше года. Он выкупил право попрощаться с ней – провел сутки и вернулся в тюрьму.

• Через три года Флаундерс сказала, что сделала аборт после решения суда – от Джонсона у нее мог бы быть второй ребенок.