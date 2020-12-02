Адам Джонсон
АПЛ
Футбол
Манчестер Сити
Сандерленд
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#Адам Джонсон #Футбол #АПЛ #Манчестер Сити #Сандерленд

Что стало с Адамом Джонсоном – звездой АПЛ, который сел в тюрьму за связь с несовершеннолетней

час назад
Илья Егоров

Помните Адама Джонсона. Пробивался в непопсовом «Манчестер Сити», потерялся после прихода в клуб шейхов, уехал в «Сандерленд». Дальше – четыре года в клубе, скандал – и пуф: карьера умерла, а жизнь стала кошмаром.

В 2016-м Джонсон обвинен в педофилии. На вечеринке он соблазнил и поцеловал 15-летнюю девушку. «Сандерленд» разорвал с ним контракт, суд признал его виновным и запустил бесконечные процессы.

Главные моменты из жизни Адама Джонсона от начала скандала до тюрьмы:

• В феврале-2016 с ним сразу же расторг контракт adidas, не дожидаясь окончания дела.

• За день до этого он признал вину по двум из четырех эпизодов дела.

• В марте того же года он получил шесть лет заключения. Сторона обвинения просила десять лет.

• Через неделю после последнего заседания Джонсон подал апелляцию, но ее отклонили.

• От Джонсона ушла подруга Стейси Флаундерс, с которой у них общая дочь. Флаундерс пообещала, что позволит ему видеть дочь. Когда Джонсон попал в тюрьму, дочери было чуть больше года. Он выкупил право попрощаться с ней – провел сутки и вернулся в тюрьму.

• Через три года Флаундерс сказала, что сделала аборт после решения суда – от Джонсона у нее мог бы быть второй ребенок.

Джонсон в тюрьме: работал уборщиком, продал дом в 3-6 раз ниже стоимости, получил ножевое ранение от других заключенных 

• В тюрьме он начал с работы уборщика. Зарабатывал 11 фунтов в неделю. Потом поднялся до парикмахера и увеличил жалование до 20 фунтов.

• Джонс с помощью семьи выставил на продажу особняк стоимостью в 2,5 млн фунтов – полученные деньги он хотел потратить на юристов. Но дом никто не хотел – и его продали игроку сборной Англии по крикету за 300-700 тысяч фунтов (по разным данным).

• В тюрьме на Джонсона регулярно нападали другие заключенные. Сначала побили в душе, потом порезали лицо бритвой. Провокации, оскорбления, драки – это Джонсон регулярно получал в тюрьмах Лидса и Донкастера. Джонсон говорил другим заключенным, что он не насильник. Его никто не слушал.

• Под конец срока его перевели в лагерь для военнопленных. Заключенных там называли резидентами, они больше находились вне камер. А сами камеры выглядели по-другому: это дома, в которых проживали по 5-6 заключенных.

• За все время Джонсон подавал несколько апелляций, но их отклоняли. Благодаря юристам он доказал, что не насиловал девушку. Но полиция выяснила, что за несколько дней до происшествия он искал в интернете данные по возрасту согласия.

• Джонсон вышел из тюрьмы в марте 2019 года.

Адам Джонсон перед одним из слушаний вместе с бывшей девушкой

• За ним приехал отец – машина была с полностью затонированными стеклами.

Джонсон после тюрьмы: не дает интервью, стоит на учете в полиции, оттирал слово «педофил» с ворот дома

• Джонсон просто извинился перед всеми. Отец сказал: «Счастлив, что Адам возвращается домой. Вернется ли он в футбол? Без комментариев».

• Джонсон контактировал с некоторыми клубами из низших английских лиг, но они все отклоняли его запросы.

• Он не дает интервью. С ним договаривались британские таблоиды, но Джонсон всем отказывали. Журналисты Daily Star пробовали узнать, где он работает, но так ничего не нарыли. Остановились на мнении, что Джонсон безработный.

• Сейчас у Джонсона есть официальный статус бывшего преступника, который отсидел за попытку сексуального домогательства к несовершеннолетней. Это значит, что он должен уведомлять полицию: а) Когда соберется выехать за границу; б) Когда купит что-то на сумму дороже пяти тысяч фунтов.

• Одно время была информация, что суд запретит Джонсону видеться с маленькой дочерью – но подтверждения этому нет.

• За Джонсоном часто охотятся папарацци. Например, когда он оттирал слово «педофил» от ворот своего дома в Донкастере. Или на выходе из ночного клуба в Мидлсбро. Где он появился в майке с надписью Fresh Kid («свежий ребенок»).

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Все фото: ZUMAPRESS, www.imago-images.de/Global Look Press
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