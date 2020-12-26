Теперь «Сандерлендом» рулит миллиардер с русскими корнями. Это сын бывшего владельца «Марселя», и ему всего 22 года
За последние пять сезонов деградация «Сандерленда» отлично прослеживается по турнирной лестнице, по которой клуб ежегодно движется вниз.
Сезон-2016/17 – Премьер-лига.
Сезон-2017/18 – Чемпионшип.
С сезона-2018/19 «Сандерленд» стабильно барахтается в английской Лиге 1. Фанаты называют одну причину такого падения – владелец Стюарт Дональд. У Дональда нет плана. Каждый год он обещает повышение, но становится только хуже. Дональд совершает слабые трансферы, за время (за два года) его правления в клубе сменилось шесть тренеров. Но теперь наступило время перемен.
Стюарт Дональд договорился о продаже клуба. Новым владельцем стал Кирилл Луи-Дрейфус – 22-летний миллиардер с русскими корнями. «Сандерленд» уже официально объявил о сделке и теперь ждет разрешения от ФА, чтобы Луи-Дрейфус стал главой правления клуба.
Не так давно «Марселем» управляла русская жена бизнесмена. Сделала его чемпионом и конфликтовала с фанатами
В 1995-м «Марсель» выгнали из Лиги 1 за участие в договорном скандале. Резкое падение акций, уменьшение бюджета привело к финансовой нестабильности «Марселя».
Тогда же у клуба появился владелец, который не дал ему окончательно согнуться.
Робер Луи-Дрейфус искренне любил спорт. В 1994-м он стал одним из руководителей adidas. Спустя год один из друзей подтолкнул его на покупку футбольной команды. Так Луи-Дрейфус занялся поиском вакантного проекта и довольно быстро наткнулся на «Марсель», чьи владельцы совсем не были против расстаться с командой.
Луи-Дрейфус мечтал сделать из «Марселя» чемпиона. Но при нем команде это не удавалось – она дважды занимала вторые места в Лиге 1. И победила в чемпионате лишь через год после смерти Луи-Дрейфус (долгое время боролся с лейкемией и умер в июле-2009).
Тогда владельцем стала уже была его жена: Маргарита Луи-Дрейфус. Что о ней известно:
- Родом из Санкт-Петербурга.
- Когда ей было семь, родителей отправили в тюрьму за воровство, а ее – в детдом. Тогда еще ее звали Маргарита Богданова.
- Поступила в торговый техникум. Параллельно учила языки и работала официанткой.
- В 1984-м уехала из СССР, потому что вышла замуж за швейцарского студента.
- Через восемь лет во второй раз вышла замуж – за Робера Луи-Дрейфуса.
После смерти мужа она получила 50% акций от 100-летнего семейного бизнеса – компании Louis Dreyfus Group. Остальные члены семьи, которые владели акциями, выставили их на продажу. Но Маргарита Луи-Дрейфус взяла в долг 1 млрд долларов и выкупила их доли. Сделки обходились ей очень дорого, потому что на тот момент Louis Dreyfus Group занимались не только сельским хозяйством, но и нефтью и другими энергетическими ресурсами.
Вместе с Louis Dreyfus Group Маргарите достался и «Марсель». Изначально все шло более-менее неплохо: «Марсель» при ней стал чемпионом, взял Кубок Франции и играл в Лиге чемпионов. Но потом основной бизнес стал отнимать у нее все время – на «Марсель» она обращала все меньше внимания. В кошелек клуба прилетало все меньше средств.
Фанаты возмущались и устраивали акции протеста. Маргарита Луи-Дрейфус конфликтовала в ответ и угрожала продажей. Она неоднократно отмечала: ее главная миссия после смерти мужа – сохранить бизнес, чтобы однажды передать его детям (от второго брака у нее три сына – Эрик, Морис и Кирилл). Изначально планировалось, что когда Кирилл подрастет, то станет полноправным руководителем «Марселя».
Но семья продала клуб в 2016-м. Незадолго до сделки сам Кирилл Луи-Дрейфус говорил:
«Я люблю этот клуб. Да, мы говорили с мамой, и я ей ясно дал понять, что однажды хочу управлять «Марселем». Я езжу на все матчи, я в курсе всех ситуаций внутри коллектива. Для меня это был бы очень важный шаг».
Он даже тренировался с молодежными командами, чтобы быть ближе к клубу.
Фанаты «Марселя» ожидали эту перестановку в руководстве, потому что ценили вовлеченность Кирилла Луи-Дрейфуса больше работы Маргариты. Но с августа-2016 они терпят американского бизнесмена Фрэнка Маккорта (который тоже сходу обещал сделать клуб чемпионом, но за четыре года не подтвердил слова на деле).
Сейчас «РБК» называет Маргариту Луи-Дрейфус «самой богатой русской женщиной». У Кирилла тоже немаленькое состояние – около 2 млрд долларов.
Что известно о работе Кирилла Луи-Дрейфуса в «Сандерленде»
Кирилл Луи-Дрейфус войдет в «Сандерленд» в качестве главы консорциума. В начале 2020-го Дональд нашел потенциального покупателя «Сандерленда» – бизнесмена из США. Переговоры практически достигли финального этапа, но их прервал консорциум под руководством уругвайского предпринимателя Хуана Сартори и Кирилла Луи-Дрейфуса.
В заявлении для официального сайта Кирилл Луи-Дрейфус сказал:
«Я благодарю всех за оказанное мне доверие. Думаю, многие знают о моей связи с футбольной индустрией. Принимая «Сандерленд», я принимаю и понимаю ответственность, возложенную на меня.
Я совмещу исторические традиции клуба и современный подход к делу, чтобы вернуть клуб на вершину английского футбола».
Пока что Луи-Дрейфус назвал такие детали политики развития «Сандерленда»:
- Главное – создание уникального стиля и традиций, которые закрепятся на долгие годы.
- Основное внимание клуб уделит развитию своих игроков.
Сейчас клуб ожидает одобрения сделки от ФА – даже поставил примерный дедлайн на середину января. До этого момента никаких комментариев по продаже и по политике развития ни «Сандерленд», ни сам Луи-Дрейфус не дадут.