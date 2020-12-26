Теперь «Сандерлендом» рулит миллиардер с русскими корнями. Это сын бывшего владельца «Марселя», и ему всего 22 года

За последние пять сезонов деградация «Сандерленда» отлично прослеживается по турнирной лестнице, по которой клуб ежегодно движется вниз.

Сезон-2016/17 – Премьер-лига.

Сезон-2017/18 – Чемпионшип.

С сезона-2018/19 «Сандерленд» стабильно барахтается в английской Лиге 1. Фанаты называют одну причину такого падения – владелец Стюарт Дональд. У Дональда нет плана. Каждый год он обещает повышение, но становится только хуже. Дональд совершает слабые трансферы, за время (за два года) его правления в клубе сменилось шесть тренеров. Но теперь наступило время перемен.

Стюарт Дональд договорился о продаже клуба. Новым владельцем стал Кирилл Луи-Дрейфус – 22-летний миллиардер с русскими корнями. «Сандерленд» уже официально объявил о сделке и теперь ждет разрешения от ФА, чтобы Луи-Дрейфус стал главой правления клуба.