Неймар после драки: обозвал соперника мудаком, пришел к нему в твиттер, выпустил открытое письмо ко всем
«ПСЖ» жутко начал сезон – проиграл два матча, последний из них – «Марселю». В конце игры судья удалил пятерых игроков за драку. В том числе и Неймара, который ударил защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса кулаком по голове. ВАР посмотрел эпизод, судья выгнал Неймара с поля.
Теперь ему грозит длительная дисквалификация – от четырех до семи матчей.
Что произошло:
- Téléfoot Chaine после игры написал, что Гонсалес назвал Неймара «гребаным черным» и сказал ему: «Заткнись, грязная обезьяна».
- Неймар, уходя, кричал, что ударил соперника, потому что он – расист.
- Потом в твиттере Неймар подтвердил, что Гонсалес обозвал его обезьяной.
Что было после игры:
- Неймар в твиттере заявил: «Сожалею только об одном, что не дал этому мудаку по морде».
- Гонсалес в своем твиттере написал, что Неймару нужно учиться проигрывать. «Расизму нет места. У меня чистая карьера», – добавил он.
- В комменты эмоционально влез Неймар: «Ты не мужчина, раз не признаешь свои ошибки. Поражения – часть спорта, а оскорбления и расизм – нет. Не уважаю тебя, тебе не хватает мужества. Поступай так, как говоришь. Будь мужиком. Расист».
К вечеру Неймар выпустил официальное заявление в инстаграме.
• Он ударил соперника, потому что был оскорблен. Принимает наказание, но надеется, что и соперник тоже будет наказан.
• «Я – черный, сын черного, внук и правнук черного, и я горжусь этим».
• «Расизм существует, но пора его остановить. Немедленно!».
• «Этот парень – дурачок, но и я повел себя как дурачок, позволив втянуть себя в это».
• Еще Неймар написал, что ему не хватило мудрости в том моменте.
• Он также задается вопросом, должен ли был проигнорировать оскорбление: «Даже не знаю… Сегодня с холодной головой скажу «да», но мы с одноклубниками просили помощи у арбитров и были проигнорированы – вот в чем дело!»
Отреагировал и «ПСЖ», защитив своего игрока:
- «Клуб решительно поддерживает Неймара, который сказал, что стал жертвой расистских оскорблений».
- «Клуб напоминает, что расизму нет места ни в обществе, ни в футболе, ни в жизни».
- «Более 15 лет клуб твердо привержен борьбе со всеми формами дискриминации».
- «ПСЖ» рассчитывает, что Федерация футбола Франции расследует произошедшее.
Касаемо Гонсалеса, у него уже была история в Испании в начале 2016-го, где он играл за «Эспаньол». В дерби против «Барселоны» Гонсалес вступил в перепалку с Лионелем Месси.
Сам игрок объяснил: «Лео начал критиковать меня по одним моментам, я его – по другим. Я спросил, считает ли он, что я могу ему сделать больно. Он сказал «Да». Он сказал, что я подлый, я ответил, что он коротышка. Мы оба согласились с этим, посмеялись и забыли».
Через полгода после этого Гонсалес мог переехать в РПЛ – игроком интересовался «Рубин», который только что возглавил Хави Грасия. Гонсалес отказался, тем же летом перешел в «Вильярреал». А оттуда тремя годами позже – в «Марсель», сначала на правах аренды, потом – на полноценном контракте.