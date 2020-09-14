Неймар после драки: обозвал соперника мудаком, пришел к нему в твиттер, выпустил открытое письмо ко всем

К вечеру Неймар выпустил официальное заявление в инстаграме.

• Он ударил соперника, потому что был оскорблен. Принимает наказание, но надеется, что и соперник тоже будет наказан.

• «Я – черный, сын черного, внук и правнук черного, и я горжусь этим».

• «Расизм существует, но пора его остановить. Немедленно!».

• «Этот парень – дурачок, но и я повел себя как дурачок, позволив втянуть себя в это».

• Еще Неймар написал, что ему не хватило мудрости в том моменте.

• Он также задается вопросом, должен ли был проигнорировать оскорбление: «Даже не знаю… Сегодня с холодной головой скажу «да», но мы с одноклубниками просили помощи у арбитров и были проигнорированы – вот в чем дело!»