Неймар
Лига 1
Футбол
Альваро Гонсалес
Марсель
ПСЖ
Поделиться:
Комментарии:
0
#Неймар #Футбол #ПСЖ #Лига 1 #Марсель #Альваро Гонсалес

Неймар после драки: обозвал соперника мудаком, пришел к нему в твиттер, выпустил открытое письмо ко всем

14 сентября, 22:15

www.imago-images.de / Global Look Press

«ПСЖ» жутко начал сезон – проиграл два матча, последний из них – «Марселю». В конце игры судья удалил пятерых игроков за драку. В том числе и Неймара, который ударил защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса кулаком по голове. ВАР посмотрел эпизод, судья выгнал Неймара с поля.

Теперь ему грозит длительная дисквалификация – от четырех до семи матчей.

Что произошло:

  • Téléfoot Chaine после игры написал, что Гонсалес назвал Неймара «гребаным черным» и сказал ему: «Заткнись, грязная обезьяна».
  • Неймар, уходя, кричал, что ударил соперника, потому что он – расист.
  • Потом в твиттере Неймар подтвердил, что Гонсалес обозвал его обезьяной.

Что было после игры:

  • Неймар в твиттере заявил: «Сожалею только об одном, что не дал этому мудаку по морде».
  • Гонсалес в своем твиттере написал, что Неймару нужно учиться проигрывать. «Расизму нет места. У меня чистая карьера», – добавил он.
  • В комменты эмоционально влез Неймар: «Ты не мужчина, раз не признаешь свои ошибки. Поражения – часть спорта, а оскорбления и расизм – нет. Не уважаю тебя, тебе не хватает мужества. Поступай так, как говоришь. Будь мужиком. Расист».

К вечеру Неймар выпустил официальное заявление в инстаграме.

• Он ударил соперника, потому что был оскорблен. Принимает наказание, но надеется, что и соперник тоже будет наказан.

• «Я – черный, сын черного, внук и правнук черного, и я горжусь этим».

• «Расизм существует, но пора его остановить. Немедленно!».

• «Этот парень – дурачок, но и я повел себя как дурачок, позволив втянуть себя в это».

• Еще Неймар написал, что ему не хватило мудрости в том моменте.

• Он также задается вопросом, должен ли был проигнорировать оскорбление: «Даже не знаю… Сегодня с холодной головой скажу «да», но мы с одноклубниками просили помощи у арбитров и были проигнорированы – вот в чем дело!»

Отреагировал и «ПСЖ», защитив своего игрока:

  • «Клуб решительно поддерживает Неймара, который сказал, что стал жертвой расистских оскорблений».
  • «Клуб напоминает, что расизму нет места ни в обществе, ни в футболе, ни в жизни».
  • «Более 15 лет клуб твердо привержен борьбе со всеми формами дискриминации».
  • «ПСЖ» рассчитывает, что Федерация футбола Франции расследует произошедшее.

Касаемо Гонсалеса, у него уже была история в Испании в начале 2016-го, где он играл за «Эспаньол». В дерби против «Барселоны» Гонсалес вступил в перепалку с Лионелем Месси.

Сам игрок объяснил: «Лео начал критиковать меня по одним моментам, я его – по другим. Я спросил, считает ли он, что я могу ему сделать больно. Он сказал «Да». Он сказал, что я подлый, я ответил, что он коротышка. Мы оба согласились с этим, посмеялись и забыли».

Пересекались они и позже

AFLO / Global Look Press

Через полгода после этого Гонсалес мог переехать в РПЛ – игроком интересовался «Рубин», который только что возглавил Хави Грасия. Гонсалес отказался, тем же летом перешел в «Вильярреал». А оттуда тремя годами позже – в «Марсель», сначала на правах аренды, потом – на полноценном контракте.

Полная версия конфликта клубов
Неймар ударил по голове соперника из «Марселя». Судья показал пять красных за минуту
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Неймар
#Футбол
#ПСЖ
#Лига 1
#Марсель
#Альваро Гонсалес