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#ПСЖ #Футбол #Лига 1 #Марсель

Неймар ударил по голове соперника из «Марселя». Судья показал пять красных за минуту

14 сентября, 00:45
Александр Плеханов

Keystone Press Agency/Global Look Press

«ПСЖ» минимально проиграл «Марселю». Этот сезон Лиги 1 действующий чемпион начал с двух поражений. В первом туре «ПСЖ» пропустил от «Ланса», но тогда играл без главных звезд. Они проходили карантин из-за коронавируса.

На вторую игру сезона «ПСЖ» вернул в состав почти всех лидеров. Итог все равно неудачный: единственный гол в матче еще в первом тайме забил Товен. «ПСЖ» доминировал по владению (66-34) и по ударам (15-5), но счет не сравнял.

Главный момент матча – жесткая потасовка в добавленное время. Прямые красные получили Курзава и Амави, вторые желтые – Паредес и Бенедетто. 

Отдельное внимание получил эпизод с Неймаром: тот ударил игрока «Марселя» Альваро сзади по голове. Marca пишет, что стоявший рядом Ди Мария еще и плюнул на Альваро. Так все развивалось:

Еще до всей потасовки Неймар просто похлопал Альваро по голове. Основной удар на удаление был уже в момент общей стычки:

скриншот с ютуб-канала «Матч ТВ»

скриншот с ютуб-канала «Матч ТВ»

Потом Альваро схватился за голову:

Keystone Press Agency/Global Look Press

Судья рассмотрел момент через ВАР. Итог – удаление Неймара. Когда тот уходил с поля, то сказал резервному арбитру о расистском инциденте с Альваро. Именно оскорблениями он объяснил удар по голове. Один из фанатов «Марселя» уже написал в твиттере: «Если это правда, Альваро должен уйти немедленно».

Еще раз для закрепления – пять удалений за минуту.

Гол.ру

А таким для «ПСЖ» был первый матч сезона
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