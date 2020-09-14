Неймар ударил по голове соперника из «Марселя». Судья показал пять красных за минуту
«ПСЖ» минимально проиграл «Марселю». Этот сезон Лиги 1 действующий чемпион начал с двух поражений. В первом туре «ПСЖ» пропустил от «Ланса», но тогда играл без главных звезд. Они проходили карантин из-за коронавируса.
На вторую игру сезона «ПСЖ» вернул в состав почти всех лидеров. Итог все равно неудачный: единственный гол в матче еще в первом тайме забил Товен. «ПСЖ» доминировал по владению (66-34) и по ударам (15-5), но счет не сравнял.
Главный момент матча – жесткая потасовка в добавленное время. Прямые красные получили Курзава и Амави, вторые желтые – Паредес и Бенедетто.
Отдельное внимание получил эпизод с Неймаром: тот ударил игрока «Марселя» Альваро сзади по голове. Marca пишет, что стоявший рядом Ди Мария еще и плюнул на Альваро. Так все развивалось:
Еще до всей потасовки Неймар просто похлопал Альваро по голове. Основной удар на удаление был уже в момент общей стычки:
Потом Альваро схватился за голову:
Судья рассмотрел момент через ВАР. Итог – удаление Неймара. Когда тот уходил с поля, то сказал резервному арбитру о расистском инциденте с Альваро. Именно оскорблениями он объяснил удар по голове. Один из фанатов «Марселя» уже написал в твиттере: «Если это правда, Альваро должен уйти немедленно».
Еще раз для закрепления – пять удалений за минуту.