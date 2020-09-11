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#ПСЖ #Футбол #Неймар #Килиан Мбаппе #Лига 1 #Ланс #Марчин Булка

«ПСЖ» из-за коронавируса потерял аж семь звезд. Без них клуб набрал состав ноунеймов и проиграл первый матч сезона

11 сентября, 00:45
Александр Плеханов

«ПСЖ» выпустил неожиданный состав на свою первую игру сезона Лиги 1. В воротах играл Булка, у которого до этого был только один матч за клуб в чемпионате. В атаке вышли Руис-Атиль и Калимуэндо: для них матч против «Ланса» вообще оказался дебютным за «ПСЖ». Дагба, Диалло, Хесе и Баккер появились на замену уже во втором тайме.

Полный состав «ПСЖ» выглядел так:

Неймар, Икарди, Мбаппе, Ди Мария, Паредес, Навас, Маркиньос – все они не вышли в основном составе из-за заражения коронавирусом. Официально «ПСЖ» не называл имена заболевших (только показывал количество), но отдельные заражения подтверждали L’Equipe и даже сборная Франции.

Некоторые из заболевших синхронно смотрели матч «ПСЖ» и «Ланса». Все по разным местам:

инстаграм

инстаграм

«ПСЖ» проиграл с минимальным счетом. Все решилось в середине второго тайма, когда вратарь Булка отдал пас сопернику. Ганаго принял мяч, оттолкнул корпусом Верратти и пробил в створ. Для «Ланса» это была уже вторая игра в сезоне. Первую команда проиграла «Ницце» (1:2). «ПСЖ» пропускал первый тур Лиги 1 из-за участия в финале ЛЧ.

Таким был единственный гол:

www.imago-images.de/Global Look Press

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Комментарии (2)
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vladik12
11 сентября, 12:45

Так пусть весь чемп играют без Мбаппе и Неймара. Чтоб картина была более объективной.

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Юрий Алеманов
11 сентября, 13:07

Сейчас ПСЖ даст фору и будет интереснее смотреть, как отыграют отрыв и отыграют ли.

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