«ПСЖ» из-за коронавируса потерял аж семь звезд. Без них клуб набрал состав ноунеймов и проиграл первый матч сезона
«ПСЖ» выпустил неожиданный состав на свою первую игру сезона Лиги 1. В воротах играл Булка, у которого до этого был только один матч за клуб в чемпионате. В атаке вышли Руис-Атиль и Калимуэндо: для них матч против «Ланса» вообще оказался дебютным за «ПСЖ». Дагба, Диалло, Хесе и Баккер появились на замену уже во втором тайме.
Полный состав «ПСЖ» выглядел так:
Неймар, Икарди, Мбаппе, Ди Мария, Паредес, Навас, Маркиньос – все они не вышли в основном составе из-за заражения коронавирусом. Официально «ПСЖ» не называл имена заболевших (только показывал количество), но отдельные заражения подтверждали L’Equipe и даже сборная Франции.
Некоторые из заболевших синхронно смотрели матч «ПСЖ» и «Ланса». Все по разным местам:
«ПСЖ» проиграл с минимальным счетом. Все решилось в середине второго тайма, когда вратарь Булка отдал пас сопернику. Ганаго принял мяч, оттолкнул корпусом Верратти и пробил в створ. Для «Ланса» это была уже вторая игра в сезоне. Первую команда проиграла «Ницце» (1:2). «ПСЖ» пропускал первый тур Лиги 1 из-за участия в финале ЛЧ.
Таким был единственный гол:
Так пусть весь чемп играют без Мбаппе и Неймара. Чтоб картина была более объективной.
Сейчас ПСЖ даст фору и будет интереснее смотреть, как отыграют отрыв и отыграют ли.