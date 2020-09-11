«ПСЖ» из-за коронавируса потерял аж семь звезд. Без них клуб набрал состав ноунеймов и проиграл первый матч сезона

Неймар, Икарди, Мбаппе, Ди Мария, Паредес, Навас, Маркиньос – все они не вышли в основном составе из-за заражения коронавирусом. Официально «ПСЖ» не называл имена заболевших (только показывал количество), но отдельные заражения подтверждали L’Equipe и даже сборная Франции.

Некоторые из заболевших синхронно смотрели матч «ПСЖ» и «Ланса». Все по разным местам: