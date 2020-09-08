Чехия из-за коронавируса за сутки собрала новую сборную: весь персонал, 22 дебютанта и ветеран, который закончил четыре года назад
У Чехии в сентябре два матча Лиги наций – 4 сентября в гостях против Словакии и 7 сентября дома против Шотландии.
25 августа чехи представили заявку на обе игры, но через несколько дней изменили ее: из-за травмы выбыл Кадержабек, а взамен приглашены сразу трое футболистов (получается, на два больше, чем в первоначальной заявке).
Еще через пару дней выяснилось, что Томаш Соучек и Патрик Шик (как раз двое) изолированы от команды – тесты на коронавирус у них отрицательные, но они контактировали с заболевшим массажистом.
Чехия обыграла 3:1 Словакию и на следующий день объявила, что матч с Шотландией не состоится из-за угрозы распространения коронавируса.
Такое заявление удивило и УЕФА, и Шотландию. Стороны не договорились о переносе, и спустя 2,5 часа Чехия все переиграла: матч состоится, но у нее будут абсолютно новые игроки и персонал.
В комментариях фанаты предложили выставить сборную из суперзвезд прошлого:
Но Чехия вывесила другой список. Там фамилии, которые знают только погруженные в чешский футбол.
Состав и правда был обновлен полностью.
- В нем – 24 футболиста, из которых 22 вообще никогда не играли за сборную. В том числе – два 17-летних парня.
- Играли только двое, один из них – экс-защитник «Москвы» Роман Губник, который завершил карьеру в сборной после Евро-2016.
- Другой – форвард Станислав Тецл с пятью матчами за Чехию, последний из которых был в Ростове-на-Дону (1:5 от России в товарищеской игре).
Что было в матче:
- Чехия проиграла Шотландии 1:2, хотя повела в счете уже на 13-й минуте – Пешек забил с паса Тецла.
- Шотландцы сравняли на 28-й, а победный гол забили с пенальти во втором тайме.
- Даже таким составом чехи перебили шотландцев по ударам (19:6) и угловым (8:0), собрали больше фолов.
Голкипер Шотландии Дэвид Маршалл говорил: «Мы не знали, чего ожидать. Понятно только было, что для многих из них это единственный шанс сыграть за сборную, так что ждали страстной игры. И матч вышел сложным».
Губник после игры пошутил: «Для меня теперь уж точно последний матч. Хотя кто знает, может, мне следует сказать: «Увидимся через четыре года?»
А твиттер сборной Чехии завершил день одним гордым словом.
В таблице Лиги наций Чехия отстает от идущей первой Шотландии всего на одно очко. Ничего страшного из-за поражения не случилось точно.
Казалось, что могут здорово улететь. Но, судя по счету, лицо сохранили.