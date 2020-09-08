Чехия из-за коронавируса за сутки собрала новую сборную: весь персонал, 22 дебютанта и ветеран, который закончил четыре года назад

У Чехии в сентябре два матча Лиги наций – 4 сентября в гостях против Словакии и 7 сентября дома против Шотландии.

25 августа чехи представили заявку на обе игры, но через несколько дней изменили ее: из-за травмы выбыл Кадержабек, а взамен приглашены сразу трое футболистов (получается, на два больше, чем в первоначальной заявке).